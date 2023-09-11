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በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች የአዲስ አመት በዓል ገበያ በዶሮ እና ፍየል ዋጋ ላይ ጭማሪ ማሳየቱን ሸማቾች እና ሻጮች ተናግረዋል። በሀገሪቱ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት በተለያዩ ምርቶች ላይ ያስከተለው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በተለይ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኘውን ህብረተሰብ ክፉኛ እየፈተነ መሆኑንም አስተያየታቸውን የሰጡ የድሬደዋ ነዋሪዎች ተገልፀዋል።
በድሬደዋ እና ሐረር በአዲስ ዘመን መለወጫ የታየዉ የዋጋ ንረት
በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች የአዲስ አመት በዓል ገበያ በዶሮ እና ፍየል ዋጋ ላይ ጭማሪ ማሳየቱን ሸማቾች እና ሻጮች ተናግረዋል።በድሬዳዋ ከተማ የሸቀጦች ዋጋ መናር የፈጠረው ስጋት እና የመንግስት ምላሽ በሀገሪቱ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት በተለያዩ ምርቶች ላይ ያስከተለው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በተለይ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኘውን ህብረተሰብ ክፉኛ እየፈተነ መሆኑንም ለዶይቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡ የድሬደዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
በዛሬው የድሬደዋ የበዓል ዋዜማ ገበያ ላይ አግኝተን ካነጋገርናቸው ሸማቾች መካከል ስማቸውን መግለፅ ያልፈለጉ አንዲት የከተማዋ ነዋሪ የአንድ ዶሮ ዋጋ እስከ አንድ ሺህ ሁለት መቶ ብር መድረሱን ተናግረዋል። በከተማዋ ቀፊራ ተብሎ በሚጠራው የገበያ ስፍራ በዶሮ ሽያጭ ላይ ያገኘናቸው አቶ ዳኛቸው በለጠ በማህበር ተደራጅተው የሚያረቧቸውን ዶሮዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ይዘው መቅረባቸውን ተናግረዋል። ይህም ለህብረተሰቡ አማራጭ መፍጠሩን በመጥቀስ። የኑሮ ውድነት በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል
የበዓል ገበያ በድሬደዋ
በድሬደዋ ጀላባ ተብሎ በሚጠራው የቁም እንስሳት መሸጫ ገበያ የፍየል ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን እና የሸማቹ ቁጥር መቀነሱን ተመልክተናል። በገበያ ስፍራው ያንጋገርኳቸው ነጋዴ የዘንድሮው የፍየል ገበያ በአቅርቦትም ሆነ ሽያጭ ረገድ የተቀዛቀዘ መሆኑን አስረድተዋል። በገበያው ከአስር ሺህ ብር ጀምሮ እስከ አርባ ሺህ ብር የመሸጫ ዋጋ የተተመነላቸው ፍየሎች እንዳሉ ነጋዴው ገልፀዋል። በጀላባ የእርድ ከብት ዋጋ በአንፃሩ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ አለማሳየቱን በገበያው ተዘዋውረን ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።
በቀፊራ ገበያ በዝርያቸው በተለምዶ "የሀበሻ እና የፈረንጅ" ተብለው የተለዩ ዶሮዎች በስፋት ለገበያ ቀርበዋል። የሀበሻ ዶሮ እስከ አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ባለው ዋጋ ሲሸጥ የፈረንጅ ዶሮዎች እስከ ሰባት መቶ ብር ባለው የሽያጭ ዋጋ ሲሸጡ ውለዋል። እንቁላል አድር እና አስራ አንድ ብር እየተሸጠ ይገኛል።
በኢትዮጵያ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት በተለያዩ ምርቶች ላይ ያስከተለው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በተለይ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኘውን ህብረተሰብ ክፉኛ እየፈተነ ነዉ።
የአሶሳ የኑሮ ዉድነት
የበዓል ገበያ ሐረር
በሀረር የዶሮ ገበያ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ጭማሪ የታየ ሲሆን በመጠን ትልቅ የተባለው ዶሮ እስከ አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ተሸጧል። የሀረር ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ እንዳለ መንገሻ በበኩላቸው በሀረር የፍየል ዋጋ ላይ ጭማሪ መኖሩን ገልፀዋል። የከብት ዋጋ በአንፃሩ በተመጣጣኝ ዋጋ ከገበያ መቅረቡን ሸማቾች ተናግረዋል።
በሌላ በኩል በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የተለያዩ ምርቶች የዋጋ ጭማሪ አነስተኛ ገቢ ላለው ህብረተሰብ ኑሮን ፈታኝ አድርጓል የሚሉት ወ/ሮ አስቴር አሰፋ በተለይ በርካታ ወጭዎች በሚበዙበት የመስከረም ወር የኑሮ መወደዱ ከባድ ጫና መሆኑን ጠቁመዋል።
ሰው ቤት እንደሚሰሩ አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር የውር ደሞዝ እንደም7ያገኙ የገለፁት ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ "ስለ አመት በዓሉ ምንም የማውቀው ነገር የለም ። ምክንያቱም በቂ ነገር የለኝም " ሲሉ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ ገልፀዋል።
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ