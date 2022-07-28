በድል የተመለሰው የአትሌቶች ቡድን አቀባበል

የአትሌቶቹን ልዑክ ቡድን በመምራት ላይ የቆየችው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አትሌት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በፊናዋ የፌዴራሉ መንግስት እና የትግራይ ክልላዊ መንግስት በድል የተመለሱ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያገናኟቸው ጠይቃለች፡፡
በ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አመርቂ ድል ያስመዘገቡት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አባላት በአዲስ አበባ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በውድድሩ 10 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ኢትዮጵያ ከአዘጋጇ አሜሪካ በመከተል ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቋን ተከትሎ አትሌቶቹን የጠበቃቸው አቀባበል እጅጉን ደማቅ ነበር፡፡
ዛሬ በዋና ዋና የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ በህዝብ አቀባበል ከተደረገ በኋላ በብሔራዊ ቤተመንግስት ለአትሌቶቹ የሽልማት ስነስርዓት ሲካሄድ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአትሌቶቹን ድል ከመዳሊያ በላይ ትርጉም ነበረው ብለውታል፡፡
የአትሌቶቹን ልዑክ ቡድን በመምራት ላይ የቆየችው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አትሌት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በፊናዋ የፌዴራሉ መንግስት እና የትግራይ ክልላዊ መንግስት በድል የተመለሱ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያገናኟቸው ጠይቃለች፡፡
በቡድን መስራት በኦሪጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዋናው መሰረት እንደነበር በወንዶች ማራቶን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፕዮና ውድድር ክብረወሰን ጭምር በማሻሻል ያሸነፈው አትሌት ታምራት ቶላ ባጋን አስተያየቱ አመልክቷል፡፡ የኢትዮጵያ አትሌቶች አራት ወርቅ፣ አራት ብር እና ሁለት የነሐስ ባጠቃላይም 10 ሜዳሊያዎች በማግኘት ከዓለም 2ኛ ደረጃን ይዘው በአኩሪ ድል ያጠናቀቁት የሻምፒዮናው ተሳታፊ ልዑክ ቡድን ዛሬ በአዲስ አበባ የተደረገለት አቀባበል በእጅጉ ደማቅ ነበር፡፡
ዛሬ ጠዋቱን ከቦሌ አየር ማረፊያ በቅርብ ርቀት ላይ ከሚገኘው ስካላይት ሆቴል መነሻውን ያደረገው የአትሌቶቹ አቀባበል እና የእንኳን ደስ ያላችው ስነስርዓት ወደ አራት ኪሎ፣ ፒያሳ እና ሜክሲኮ ከዚያም በመስቀል አደባባይ ወደ አራት ኪሎ የሚወስዱትን የመዲናዋ ዋና ዋና ጎዳናዎችን ያካለለ ነበር፡፡ በየጎዳናው ወጥተው ስኬታማ አትሉቶቹን ተቀበለው ህዝብም በሃሴት የተሞላ ስሜቱን ነው የገለጸው፡፡
ከህዝባዊ አቀባበሉ በኋላ አትሌቶቹ ወደ ብሔራዊ ቤተመንግስት በማምራት የተዘጋጀላቸውን የሽልማት እና እውቅና መርሃግብር ላይ ታድመዋል፡፡ አትሌቶቹም በብሔራዊ ቤተመንግስቱ የሽልማት ስነስርት ላይ እንደየተሳትፎአቸው ከ50 ሺህ እስከ 2 ሚሊየን 500 ሺህ ብር ተሸልመዋል፡፡
በሽልማት ስነስርዓቱ ላይ ታድመው ለአትሌቶቹ ሽልማቱን በማበርከት ያበረታቱ ርዕሰ-ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ የአትሌቶቹን ድል ከሜዳሊያ በላይ ትርጉም ያለው ብለውታል፡፡
መተባበር ያቀናል ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የአትሌቶቹን ልኡክ የመራችውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አትሌት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉን በተለየ ሙገሳ አመስግነዋልም፡፡
ከአምናው የቶኪዮ ኦሎምፒክ መልስ የተደረገው ግምገማ ከእኔ ይልቅ እኛነትን አስፍኗል ስትል በሽልማት መድረኩ የተናገረችው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በበኩሏ፤ ወደፊትም ለተሻለ ውጤት ቃል በመግባት ለዘርፉ ሙያተኞች እና ለመላው ኢትዮጵያውያን ለድጋፋቸው ምስጋና ችራለች፡፡ በአሁኑ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሶስት የወርቅ ሜዳሊያን ለአገራቸው ያስገኙትን ጨምሮ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች በአስከፊው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክኒያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመቆራረጣቸው የኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ክልላዊ መንግስት እልባት እንዲሰጡትም ጠይቃለች፡፡
በአሜሪካዋ ኦሪጎን ግዛት በተካሄደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተገኘው የሜዳሊያ ብዛት በታሪክ የላቀ ውጤት የተመዘገበበት ነው ተብሏል። ትናንት ረቡዕ ምሽት አዲስ አበባ የገቡት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አባላት ዛሬ ሐሙስ ጠዋት አዲስ አበባ ውስጥ ደማቅ የጀግና አቀባበል ሲደረግላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ደስተቻቸውን ለመግለጽ ወደ ዋና ዋና መንገዶች ወጥተው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የሆነችው አትሌት ደራርቱ ቱሉ ለሰጠችው አመራርም አድናቆት ችረዋል።
ሥዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ