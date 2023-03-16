በደቡብ የተቀሰቀሰው የሌሽማንያሲስ በሽታ

ሌሽማንያሲስ ወይም በአማረኛው ቁንጭር በመባል የሚታወቀው ደዌ ከአሩራማ ተላላፊ የበሽታ አይነቶች መካከል አንዱ መሆኑ ይነገራል ፡፡ በትንኝ አማካኝነት የሚተላለፈውና የሰውነት ክፍሎችን በማቁሰልና በማሳበጥ ለሞት የሚዳረገው በሽታ ሥርጭት አሁን ላይ በደቡብ ክልል እየጨመረ መምጣቱን ከክልሉ ህብረተሰብ ጤና ተቋም የተገኘው መረጃ ያመለክታል ፡፡
በደቡብ ክልል ድርቁ ካስከተለው የምግብ ጉዳት ጋር በተያያዘ ሌሽማንያሲስ / leishmaniasis / የተባለው በሽታ ስርጭት እየጨመረ መምጣቱን የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ተቋም አስታወቀ ፡፡ እስከአሁን በሽታው በታየባቸው በክልሉ የደቡብ ኦሞ እና የጎፋ ዞኖች 14 ሰዎች ሲሞቱ 134 ሰዎች መታመማቸውን አንድ የተቋሙ ከፍተኛ የጤና ባለሙያ ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል ፡፡ የደቡብ ኦሞ ዞን መስተዳድር በበኩሉ አሁን ላይ በበሽታው ዙሪያ ለህብረሰቡ ግንዛቤ ከመስጠት በተጨማሪ በጂንካ ሆስፒታል ጊዜያዊ የህክምና መስጫ ማዕከል በመክፈት ለታማሚዎቹ የፈውስ ህክምና እየተሰጠ እንደሚገኝ አስታውቋል፡፡
ሌሽማንያሲስ ወይም በአማረኛው ቁንጭር በመባል የሚታወቀው ደዌ ከአሩራማ ተላላፊ የበሽታ አይነቶች መካከል አንዱ መሆኑ ይነገራል ፡፡ በትንኝ አማካኝነት የሚተላለፈውና የሰውነት ክፍሎችን በማቁሰልና በማሳበጥ ለሞት የሚዳረገው የሌሽማንያሲስ በሽታ ሥርጭት አሁን ላይ በደቡብ ክልል ባልተለመደ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ከክልሉ ህብረተሰብ ጤና ተቋም የተገኘው መረጃ ያመለክታል ፡፡
የበሽታው ሥርጭት ሊጨምር የቻለው ከቅርብ ወራት ወዲህ በአካባቢው የተከሰተው ድርቅ በሰዎች ላይ ባስከተለው የምግብ ጉዳት ጋር በተያያዘ መሆኑን ተቋሙ አስታውቋል ፡፡ በተለይም በሽታው በክልሉ በደቡብ ኦሞ እና በጎፋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ የሞት አደጋ ማስከተሉን ነው በደቡብ ክልል የህብረተሰብ ጤና ተቋም ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ታሪኩ መለሰ ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት፡፡
በሽታው ከያዝነው ዓመት መግቢያ አንስቶ የመጨመር አዝማሚያ ማሳየቱን የጠቀሱት አቶ ታሪኩ ” እስከትናንት በደረሰን መረጃ በሁለቱ ዞኖች 134 ሰዎች በበሽታው ሲያዙ 14 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ፡፡ይህ ቁጥር በጤና ተቋማት ብቻ የተረጋገጠ ነው ፡፡ ወደ ጤና ተቋማት ሳይመጡ የታማሙ ሆኑ የሞቱ ቁጥራቸው ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ይገመታል ፡፡ አሁን በሁለቱ ዞኖች የታየው የህመምና የሞት ምጣኔ ከዓለም ጤና ድርጅት መመዘኛ አንፃር ሲታይ ከፍተኛ ሊባል የሚችል ነው “ ብለዋል ፡፡
የሌሽማንያሲስ በሽታ በደቡብ ኦሞ ዞን አምስት ወረዳዎች መታየቱን የተቀሰው የደቡብ ኦሞ ዞን መስተዳድር በበኩሉ በተለይ በሽታው ሰላማጎ በተባለው ወረዳ ጎልቶ መታየቱን አስታውቋል፡፡ አሁን ላይ በሽታው በሰዎች ላይ የሞትና የህመም ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝ ያረጋገጡት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ ‘’ የሌሽማንያሲስ ህክምና በዝቅተኛም ሆነ በመካከለኛ ደረጃ በሚገኙ ሐኪሞች የሚሰጥ አይደለም ፡፡ በሽታውን ለመለየት ሠፋ ያለ የውስጥ ደዌ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ነው ከጤና ባለሙያዎች የተገለጸልን ፡፡ በእኛ በኩል የበሽታውን ሥርጭት ለመግታት ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድኖችን በወረዳዎቹ በማሠማራት የፈውስ ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል “ ብለዋል ፡፡
በአሁኑወቅት የሌሽማንያሲስ በሽታን ሥርጭት ለመግታት በሽተኞችን ከማከም ጎን ለጎን በለጋሽ ድርጅቶች ድጋፍ የቅኝት ሥራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ የደቡብ ክልል የህብረተሰብ ጤና ተቋም ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ታሪኩ መለሰ ተናግረዋል ፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ