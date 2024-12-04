በደቡብ ኮሪያ የተሞክረው የማርሻል ሕግ(ወታደራዊ አዋጅ) እና መዘዙ

በደቡብ ኮሪያ የተሞክረው የማርሻል ሕግ(ወታደራዊ አዋጅ) እና መዘዙረቡዕ፣ ኅዳር 25 2017
የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሚስተር ዩን ሱክ ዮል ትናንት ሳይታሰብ አውጀውት የነበረውን የማርሻል ህግ ወይም ወታደራዊ አዋጅ ያነሱ ቢሆንም የፖለቲካ ቀውሱ ግን እንደቀጠለ ነው።
ፕሬዝዳን ዩን ጥቂት ሰአታት ብቻ የቆየውን የማርሻል ህግ በቴሌቪዝን ብቅ ብለው “ከስሜን ኮሪያ ጋር የተባበሩ ሀይሎች በአገሪቱ ደህንነት ላይ ስጋት ደንቅረዋል” በማለት ይህ አዋጅ እነዚህን ሀይሎች ለመቋቋምና ለማስወገድ ያስፈልገ መሆኑን በመግለጽ የህዝቡን ድጋፍ ጠይቀው ነበር።የኮሪያ ባሕረ-ሰላጤ ፍጥጫ
አዋጁ ያስክተለው ተቃውሞና ዉጤቱ
ሆኖም የዳበረ ዴሞክራሲና ኢኮኖሚ በገነባችው ደቡብ ኮሪያ ከ1980ዎቹ አመታት ወዲህ እንዲህ አይነት አዋጅ ታይቶና ተሰምቶ የማያውቅ በመሆኑ፤ ሁኔታው መላው ህዝቡን እንዳስደገጠና ወደ አደባባይ በመውጣትም ተቃውሞውን እንዲያሰማ ያደረገው ሲሆን፤ የፓርላማ አባላቱም ፈጥነው በመሰባሰብ የፕሬዝንቱን ማርሻል ህግ በመቃወም ባስችኳይ ህጉን እንዲቀለብሱ ፕሬዝዳንቱን ጠይቀዋል። የወግ አጥባቂው የፕሬዝዳንት ዩን ፓርቲ አባላት ጭምር የተቃውሞውን ጎራ በመቀላቀልም ካ300 የፓርላማ አባላት ውስጥ 190 ዎቹ ህጉን ተቃውመውታል።
በፓርላማው ውሳኔና በህዝቡ ቁጣ የተደናገጡት ፕሬዝዳንት ዩን ህጉን ካወጁ ከሶስት ሰአታት በኋላ እንደገና በቴቪዥን ቀርበው፤ “ፓርላምው ህጉ እንዲቀለበስ በጠየቀው መሰረት ህጉ እንዲቀለበስ አድርጊያለሁ” በማለት ውሳኔውን የሻሩ መሆኑን አአስታውቀዋል።የኮሪያዎች ስምምነት እና ዓለም
የማርሻል ህግ ምንነትና መቼነት
የማርሻል ህግ ፓርላማውን የሚያግድና ለፕሬዝዳንቱ የተለየ ስልጣን የሚሰጥ ሲሆን፤ ይህም አገሪቱ የውጭ ወራሪ ሀይል ሲያጋጥማት ወይም አስችኳይና ድንገተኛ አደጋ ሲያጋጥም ብቻ የሚታወጅ ሆኖ ሳለ፤ ይህ ሁሉ ብሌለበት ሁኒታ ፕሬዝዳንቱ ይህን ህግ ለምን ለማውጣት እንዳሰቡ ብዙዎችን የሚያነጋግር ሁኗል።
ፕሬዝዳንቱ ህጉን ያወጁባቸው ምክኒያቶች
በእርግጥ የፕሬዝዳንቱ ፓርቲ በፓርላማው አንስተኛ ድምጽ ያለው በመሆኑ ፖሊሲዎቻቸውን ለማስፈጸምና ህጎችንም ለማውጣት እንደተቸገሩና በዚህም ምክኒያት መንግስታቸው ደካማ ሆኖ መቆየቱን ታዛቢዎች ይናገራሉ።ቀደሞውንም ባንስተኛ አብላጫ ድምጽ ወደ ስልጣን የመጡት ፕሬዝዳንት፤ ባሁኑ ወቅት ያላቸው የህዝብ ድጋፍ በጣም ወርዷል ነው የሚባለው። ይህንን በውስጥ ያጋጠማቸውን ችግር ወደ ውጭ በማውጣትና የተቃዋሚዎቻቸውን ጉልበት ለማዳከም ይህንን የማርሽል ህግ ለመዘርጋት ሳያስቡ እንዳልቀሩ ታዛቢዎች ይናገራሉ። በአለማቀፍ የስትራቴጂ ዲፕርትሜንት የኢስያ ጥናት ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ቪክቶር ቻ፤ ፕሬዝዳንቱ በፓርላማው በጀት ለማጸደቅ እንኳ ስላልቻሉ በብስጭትና ተስፋ መቁረጥ ስሜት የወስዱት እርምጃ ሳይሆን እንዳልቀረ ነው የሚናገሩት፤ “ ምናልባት ይህን እርምጃ የወስዱበት ምክንያት እዚህ ባሜርካ እንዳለው፤ የፖለቲካ ሀይሎች ቅራኔ መስፋት ፣ የመንግስት ተቁማትን መሳሪያ የማደረግ ፍላጎትና በማህበራዊ ሜዲያ አንዱ ወገን ባንዱ ላይ የሚካያሄዷቸው ዘመቻዎች ምንም አይነት ስራ ሊያሰራቸው ባለመቻሉ የወሰዱት እርምጃ ሊሆን ይችላል” በማለት እርምጃው በራሳቸው የቅርብ ሰዎች ዘንድ እንኳ የማይታወቅ እንደነበር ግልጽ አድርገዋል ።
የፕሬዝድንቱ ውሳኔ አሜሪካንን በመሳሰሥሉ አጋሮቿና ወዳጆቿ ይታወቅ እንዳልነበረና እንዳስደነገጣቸው የተገለጸ ሲሆን የፕሬዝድንቱን ህጉን የመቀልበስ ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ አድርገው እንደወሰዱት ተገልጻጿል።ደቡብ ኮሪያ እና አፍሪካ አንዳቸው ከሌላው የሚፈልጉት ምንድነው?
ክስተቱ የደቡብ ኮሪያን ዲሞክራሲ ዕድገት ያመላከተ ሆኖ ስለማለፉ
ፕሬዝዳንት ዩን ግን በዚህ ድርጊታቸው ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ከስልጣን እንዲወርዱም ጥያቄ ቀርቦባቸዋል። የተቃዋሚውና አብልጫ ድምጽ ያለው የሊበራል ፓርቲ፤ ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን እንዲነሱ የሚጠይቀውን የውሳኔ ሀስብ እንዳቀረበና ከራሳቸው ከፕሬዝዳንቱ የወግ አጥባቂ ፓርቲም የተወሰኑ አባላትን ድጋፍ እንደሚያገኝ የሚታመን ሲሆን ይህም በማርሻል ህግ ሰጥ ለጥ አድርገው ሊገዙ ያሰቡትን ፕሬዝዳንት ጭራሽ ከስልጣናቸው የሚያስነሳቸው እንዳይሆን አስግቷል። ከወዲሁም የመከላከያ ሚኒስትሩ ለተፈጠረው ውሽምብርና ቀውስ ሀላፊነቱን በመውሰድ ከስልጣናቸው ለመልቀቅ የጠየቁ መሆኑ ታውቋል። ይህ የደቡብ ኮርያ ሁነት ግን፤ ከሁሉም በላይ የደቡብ የኮሪያን ዴሞክራሲ ጥንካሬ ያመላከተ፣ ህዝቡ ላምባገነኖች ያለውን እምቢተኝነት ያሳየና የፓርላማ አባላቱም ለዴሞክራሲና የህግ የበላይነት ያላቸውን ቁርጠኘት ያረጋገጠ ሆኖ ተወስዷል።
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ