በደቡብ ክልል የጠናው ድርቅ

ላለፉት ሦስት ዓመታት ባጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት ደቡብ ክልል ውስጥ የተከሰተው ድርቅ በሰው እና እንስሳት ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አካባቢውን በቅርበት የሚያውቁ ወገኖች እየገለጹ ነው። እስካሁን የሰው ሕይወት በድርቁ ምክንያት ስለማለፉ ባይገለጽም እንስሳትን ግን እየገደለ ነው።
ደቡብ ክልል የተከሰተው ድርቅ በሰውና በእንስሳት ላይ ሥጋት መደቀኑን የአካባቢው ማኅበረሰብ ተወካዮች አመለከቱ። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በክልሉ ላለፉት ሦስት ተከታታይ ዓመታት ያጋጠመው የዝናብ መቆራረጥ አሁን 3,2 ሚሊዮን የሚጠጋ ነዋሪን ለምግብ ችግር ዳርጓል። በተለይ በክልሉ የአርብቶ አደር አካባቢዎች የበረታ ባሉት ድርቅ ሰዎች እና እንስሳት ለምግብ ችግር መጋለጣቸውን የአካባቢው የህዝብ ተወካዩች ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል። በእነኝህ አካባቢዎች ድርቁን መቋቋም የተሳናቸው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ አርብቶ አደሮች የደቡብ ሱዳንና የኬንያን ድንበር በመሻገር እየተሰደዱ እንደሚገኙ ነው የህዝብ ተወካዮቹ የተናገሩት። በክልሉ የድርቅ ክስተቱ ከፍ እያለ መምጣቱን ያረጋገጡት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርዕስቱ ይርዳው ክልሉ ለተጎጂዎች ድጋፍ ለማድረግ በጀት መድቦ እየሠራ ይገኛል ብለዋል።
የድርቅ አደጋ ሥጋት በደቡብ ክልል
በደቡብ ክልል ባለፉት ሦስት ዓመታት አጋጥሟል በተባለው የዝናብ መቆራረጥ ምክንያት ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው እየተነገረ ይገኛል። ከክልሉ መንግሥት የተገኘው ኀሃዛዊ መረጃ እንደሚጠቁመው ከዚህ ቀደም በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበሩ ከ 917 ሺህ በላይ ዜጎች ነበሩ። አሁን ተጨማሪ ወደ ሁለት ሚሊየን የሚጠጉ የኅብረተሰብ ክፍሎች የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው መለየቱን ክልሉ ጉዳዩ አስመልክቶ ያወጣው አመላካች ዘገባ ያስረዳል። ድርቁ እያስከተለ ከሚገኘው የግጦሽና የውኃ እጥረት ጋር በተያያዘ ወደ አንድ ሚሊየን የሚጠጉ የቤት እንስሳት ተጎጂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ዘገባው አመልክቷል። ለድርቁ ተጋላጭ የሆኑ ኅብረተሰብ ክፍሎች ሰብአዊ ጉዳት እንዳይደርስባቸው የክልሉ አደጋ ስጋት ምክርቤት ተጎጂዎችን ለመደገፍ የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ሠነዱ ይጠቁማል።
ድርቁ የበረታበት የአርብቶ አደር አካባቢ
አቶ ዱንጋ ናካዋ በደቡብ ኦሞ ዞን የሐመር ወረዳን በመወከል የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል ናቸው። አቶ ዱንጋ በክልሉ ሁሉም አርብቶ አደር ወረዳዎችና አካባቢዎች ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ የድርቅ አደጋ መከሰቱን ይናገራሉ። በተለይም ችግሩ በአርብቶ አደሩ ወረዳዎች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የጠቀሱት አቶ ዱንጋ «ሰዉ የሚበላው ነገር የለውም። እንስሳት በመኖ እጦት ምክንያት በየመንገዱ እየወደቁ ይገኛሉ። በተለይ በአርብቶአደር አካባቢ 90 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ለምግብ እጥረት ተጋልጧል። ድርቁ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን እንስሳትንም አደጋ ላይ ጥሏል። እንስሳት መራመድ አቅቷቸው በየመንገዱ እየወደቁ ይገኛሉ» ብለዋል።
በክልሉ ደቡብ ኦሞ ዞን የኛንጋቶም ወረዳን በመወከል የክልሉ ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ሃና ኢጆም ከሐመር ወረዳ ከተወከሉት አቶ ዱንጋ ናካዋ ጋር ተመሳሳይ ሥጋት እንዳላቸው ይናገራሉ። እሳቸው በተወከሉበት የኛንጋቶም ወረዳ አስከአሁን የሞተ ሰው ባይኖርም ሕጻናት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ እንደሚገኙ የሚናገሩት ወይዘሮ ሃና «የአካባቢው አርብቶአደሮች ቀደም ሲል ውኃ እና ግጦሽ ፍለጋ በዞኑ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች የመንቀሳቀስ ልምድ አላቸው። አሁን ግን ድርቁን መቋቋም ባለመቻላቸው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ አርብቶ አደሮች ባልተለመደ መልኩ የደቡብ ሱዳንና የኬንያን ድንበር በመሻገር እየተሰደዱ ይገኛሉ» ነው ያሉት። አሁን የተከሰተው ድርቅ የከፋ ጉዳት ከማድረሱ በፊት መንግሥት፣ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የረድዔት ድርጅቶች ሊረባረቡ እንደሚገባም የምከር ቤት አባላቱ አሳስበዋል።
በድርቁ አደጋ ላይ ክልሉ መንግሥት ምላሽ
በደቡብ ክልል በተከሰተው ድርቅ ዙሪያ ዶቼ ቬለ የክልሉን አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የሥራ ኃላፊዎችን በስልክም ሆነ በአካል ለማነጋገር ጥረት ቢደርግም ኃላፊዎቹን ባለመገኘታቸው አልተሳካም። ይሁን እንጂ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ዕርስቱ ይርዳው በክልሉ የድርቅ ክስተቱ ከፍ እያለ መምጣቱን ባለፈው ዓርብ መደበኛ ጉባዔውን ባካሄደው የክልሉ ምክር ቤት ላይ ተናግረዋል። አሁን ቀደም ሲል በማኅበራዊ ድጋፍ / ሴፍት ኔቴ / ከሚደግፏቸው በተጨማሪ 3, 2 ሚሊዮን ሰዎች ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው መለየታቸውን የጠቀሱት አቶ ዕርስቱ «ድርቁ በኅብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ለመከላከል ለተጎጂዎች ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። አሁን ክልላዊ መንግሥቱ በድርቁ ለተጠቁ ነዋሪዎች ድጋፍ ለማድረግ የአንድ መቶ ሚሊየን ብር በጀት መድቦ በመንቀሳቀስ ላይ ነው። ለዚህም ድርቁ ወደ ከፋ ደረጃ ከመሸጋገሩ በፊት በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች አቅደው መሥራት ይጠበቅባቸዋል» ብለዋል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ