በደቡባዊ ኢትዮጵያ በሚገኙ አብዛኞቹ አካባቢዎች የተምች ወረርሽኝ መከሰቱን አርሶ አደሮች ገለጹ፡፡ ወረርሽኙ ከተራዘመ ድርቅ በኋላ በለሙ የደብል ማሳዎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ተሰግቷል፡፡ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች በበኩላቸው ተባዩን በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ የመከላከል ሥራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በደቡብ ክልል የተምች ወረርሽኝ አስግቷል
በደቡብ ክልል አርሶአደር ታዬ መሠለ በደቡብ ክልል ዳራሼ ልዩ ወረዳ የዳሆሌ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው ፡፡ በልዩ ወረዳው ባለፉት ሦስት ዓመታት ከዝናብ መዛባት ጋር ተያይዞ የተከሰተው የግብርና ምርት እጥረት አሁን ድረስ ያልተስተካከለ የአካባቢው ችግር መሆኑን አርሶአደር ታዬ ይናገራሉ ፡፡ በተለይም በልዩ ወረዳው የነበረው የዝናብ መቆራረጥ እሳቸውን ጨምሮ አብዛኛው ነዋሪ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ፍላጎቱን ለሟሟላት ብርቱ ፈተና ደቅኖ መቆየቱን ያስታውሳሉ ፡፡
በእርግጥ ዘንድሮ የዝናቡ ሥርጭት ተሻሽሏል ፡፡ አርሶአደር ታዬን ጨምሮ በርካቶች የቦቆሎና የማሽላ አዝመራቸው በተሻለ ደረጃ ላይ መገኘቱ ያስደሰታቸው ይመስላል ፡፡ ይሁንእንጂ ከሁለት ሳምንታት ወዲህ በልዩ ወረዳው የተከሰተው የተመች ወረርሽኝ ሌላ ሥጋት ደቅኖባቸዋል ፡፡ ወረርሽኙ ዘንድሮ የተሻለ ምርት ለማግኘት የነበራቸውን ተስፋ መና እንዳያስቀረው ከሰጉት መካከል የዳሆሌ ቀበሌ ነዋሪው አርሶደር ታዬ አንዱ ናቸው ፡፡ “ አካባቢያችን ላይ የተከሰተው ወረርሽኝ እንደ ተምች አይነት ነው “ የሚሉት አርሶአደር ታዬ “ በአሁኑወቅት የማሽላ ፣ የቦቆሎና የአደንጓሬ ተክሎችን እየጎዳ ይገኛል “ ብለዋል ፡፡
የተምች ወረርሽኝ በእርሻ ማሳዎች ላይ መታየቱ በደራሼ ልዩ ወረዳ በሚገኙት የእነአርሶአደር ታዬ ሥጋት ብቻ አይደለም ፡፡ አሁን አሁን ተባዩ በደቡብ ክልል የተለያዩ ወረዳዎችና ዞኖች በሚገኙ አዝመራዎች ላይ ተመሳሳይ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል ፡፡ በኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ወረዳ ቀያቴ ቀበሌ ነዋሪዎች መካከል አንዱ አርሶአደር ካሳ ገለቦ ይኼው የተምች ወርርሽኝ ሰብላቸውን እያጠቃባቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
አቶ ሙሉዓለም መርሻ በደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የአርባ ምንጭ እፅዋት ጥበቃ ማዕከል ሃላፊ ናቸው ፡፡ አቶ ሙሉዓለም ደቡብ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች የታየው ተባይ የአፍሪካን አርሚ ዎርም ተብሎ የሚጠራ ነው ይላሉ ፡፡ የተመች ተባዩ ከግጦሽ ሳር ጀምሮ ማንኛውንም አይነት የቅጠል ዝርያ የመብላት ባህሪ እንዳለው ነው አቶ ሙሉዓለም የተናገሩት ፡፡
በደቡብ ክልል በ2015/16 የመኸር አዝመራ 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ሄክታር መሬት በሰብል ተሸፍኗል፡፡ በዚህም ከ97 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሠራ እንደሚገኝ ከክልሉ ግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ አሁን ላይ ይህ እንዲሳካ የተምች ወረርሽኙን በተለያዩ መንገዶች የመከላከል ሥራ እየተካሄደ እንደሚገኝ የጠቀሱት አቶ ሙሉዓለም ‹‹ በዚህም ዘመናዊና ባህላዊ የመከላከል ዘዴዎችን እየተጠቀምን እንገኛለን ፡፡ ተባዩን በፀረ ኬሚካል ርጭት ማስወገድ የመጀመሪያው ነው ፡፡ ሌላኛው ትሎቹን ከሰብሎቹ ላይ በማራገፍ የመግደል ሂደት ሲሆን ይህም በአብዛኛው አርሶአደሮች ዘንድ እየተሠራበት ይገኛል ፡፡ አሁን ላይ ሁለቱም የመከላከያ መንገዶች ውጤት እየተገኘባቸው ነው ፡፡ በእኛ ግምገማ ተባዩ ከቁጥጥር ውጪ አይሆንም “ ብለዋል፡፡
ፎቶ ፡ ፎቶው የተወሰደው ከደራሼ ልዩ ወረዳ መንግሥት ኮሚኒዩኬሽን ጽ/ቤት ነው
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ