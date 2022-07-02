በደቡብ ክልል የምግብ ፈላጊው ቁጥር ከ 3 ሚሊዮን በለጠ

በደቡብ ክልል በመኸር የዝናብ እጥረት እና በግጭቶች መፈናቀል ሳቢያ የምግብ ድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥር ከ 3 ሚሊዮን በላይ መድረሱን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ ፡፡ በክልሉ የኮንሶ ዞንን ጨምሮ ድርቁ በበረታባቸው አንዳንድ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ግን እስከአሁን ምግብ ደጋፍ እንዳልደረሳቸው ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል ፡፡
በደቡብ ክልል በመኸር የዝናብ እጥረት እና በግጭቶች መፈናቀል ሳቢያ የምግብ ድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥር ከ 3 ሚሊዮን በላይ መድረሱን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ ፡፡ በክልሉ የኮንሶ ዞንን ጨምሮ ድርቁ በበረታባቸው አንዳንድ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ግን እስከአሁን ምግብ ደጋፍ እንዳልደረሳቸው ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል ፡፡
ኮሚሽኑ በበኩሉ ከፌደራሉ መንግሥት ጋር በመቀናጀት ለተረጂዎች የምግብ ድጋፍ አቅርቦት እያደረገ ቢገኝም በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች መድረስ እንዳልቻለ ገልጿል፡፡
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል የመኸር ዝናብ መዛባትና በግጭት የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር መጨመር የተረጅዎችን ቁጥር እንዲያሻቅብ አድርጎታል፡፡ የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ ዓለሙ ለዶቼ ቬሌ DW እንዳስታወቁት በክልሉ አሁን ባለው ሁኔታ 3 ነጥብ 3 ሚሊዬን ሰዎች የምግብ ድጋፍ አንደሚያስፈልጋቸው በቅድመ ምርት ግምገማ ተረጋግጧል፡፡
ለዕርዳታ ፈላጊነት የተጋለጡት ቀደም ሲል የምግብ ችግር ኖሮባቸው በሴፍትኔት መረሃ ግብር ሲደገፉ የቆዩ ፣ በግጭት የተፈናቀሉና በመኸር ዝናብ መጥፋት ምርት ያላገኙ ነዋሪዎች መሆናቸው ነው ምክትል ኮሚሽነሩ የገለፁት ፡፡
በክልሉ የምግብ እጦቱ ከበረታባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው የኮንሶ ዞን በተለይ ሕጻናትና እናቶች ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡ በዞኑ አብዛኞቹ አካባቢዎች አሁንም የዕርዳታ አቅርቦት አለመድረሱን በዞኑ የኮልሜ ክላስተር ነዋሪ ነን ያሉ ተረጅዎች ለዶቼ ቬሌ DW ገልፀዋል ፡፡ የነዋሪዎቹን ቅሬታ የሚጋሩት የኮንሶ ዞን ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ከፈኔ ቲጫኖ በዞኑ ካሉት ተረጅዎች ድጋፍ የቀረበላቸው ለግማሽ ያህሉ እንኳን እንደማይሆኑ ተናግረዋል፡፡ በተለይም ከተያዘው ሐምሌ ወር ጀምሮ የምግብ ድጋፍ ፈላጊው ነዋሪ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም ገልፀዋል፡፡
የኮንሶ ዞንን ጨምሮ በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የምግብ ድጋፍ አልቀረበም በሚል ከነዋሪዎቹ በቀረበው ቅሬታ ዙሪያ በዶቼ ቬሌ DW የተጠየቁት የደቡብ ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ ዓለሙ በሰጡት ምላሽ ‹‹ በእኛ በኩል ከፌደራል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ጋር በመቀናጀት የሚቀርቡ ድጋፎች ለታላሚው ማህበረሰብ እንዲደርሱ ጥረት እያደረግን እንገኛለን ፡፡ ይሄ ሲባል ግን ሁሉንም ተረጂ ባለን ውስን ሀብት እንደርሳለን ማለት አይደለም ፡፡ መንግሥት በዋናነት የሚያደርገው ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ ማህበረሰቡ ያለውን እርስ በእርስ የመረዳዳት ባህሉን በመጠቀም የድጋፍ ሽፋን የሚያገኙ ተረጂዎችም እንደሚኖሩ ታሳቢ ተደርጓል ›› ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ