በደቡብ ክልል ከ900 በላይ ተጠርጣሪዎች ታሰሩ

በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱት ግጭቶች አጃቸው አለበት ያላቸውን ከዘጠኝ መቶ በላይ ተጠርጣሪዎችን ማሠሩን የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ ፡፡ ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት በክልሉ በደራሼ ልዩ ወረዳ ፣ በደቡብ ኦሞ እና በኮንሶ ዞኖች በአስተዳደራዊ መዋቅርና በወሰን ይገባኛል ሰበብ ተከስቶ በነበረው ግጭት ተሳትፈዋል በሚል ነው፡፡
በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱት ግጭቶች አጃቸው አለበት ያላቸውን ከዘጠኝ መቶ በላይ ተጠርጣሪዎችን ማሠሩን የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ ፡፡
ቢሮው እንዳስታወቀው ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት በክልሉ በደራሼ ልዩ ወረዳ ፣ በደቡብ ኦሞ እና በኮንሶ ዞኖች በአስተዳደራዊ መዋቅርና በወሰን ይገባኛል ሰበብ ተከስቶ በነበረው ግጭት ተሳትፈዋል በሚል ነው፡፡
በህግ ይጠየቃሉ ተብለው ከታሠሩት መካከል የገዥው ፓርቲ የፖለቲካ አመራሮች ፣ የፖሊስ መኮንኖች እና የመንግሥት ሠራተኞች ይገኙበታል ተብሏል፡፡
የደቡብ ክልል መንግሥት የ2014 በጀት ዓመታዊ እቅድ አፈጻጸም ግምገማውን በሀዋሳ ከተማ አካሂዷል፡፡ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዴ ከግምገማው መድረኩ ጎን ለጎን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የክልሉ አሁናዊ የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ መጥቷል ብለዋል፡፡
በክልሉ ባለፉት 11 ወራት 890 የግጭት አመላካች ጉዳዮችን አስቀድሞ ለማክሸፍ መቻሉን የጠቀሱት አቶ አለማየሁ ተገማች ባልሆነ መልኩ ግጭቶች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች ደግሞ ተጠያቂነትን የማስፈን ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
እስከአሁን የገዥው ፖርቲ የፖለቲካ አመራሮች እና የፀጥታ ተቋማት አባላትን ጨምሮ ከ900 በላይ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሚገኝም ተናግረዋል፡፡
ሃላፊው አያይዘው ‹‹ በደራሼ አካባቢ ከ500 በላይ ሰዎች ይዘናል፡፡ ከዚህ ውስጥ 17 አመራሮች ፣ 21 መደበኛ ፖሊሶች እና 68 የመንግሥት ሠራተኞች ይገኙበታል ፡፡ በተመሳሳይ በደቡብ ኦሞ ዞን ከ450 በላይ ተጠርጣሪዎችን ይዘናል፡፡ ከዚህ ውስጥ 14ቱ የፖለቲካ አመራሮች ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ የፖሊስ አባላት ናቸው ፡፡ በኮንሶ ዞንም እንዲሁ ከተያዙት 18 ሰዎች መካከል 5ቱ የዞን አመራሮች ናቸው፡፡ በእነኝህ ተጠርጣሪዎች ላይ የተደራጀ ምርመራ እየተካሄደ ይገኛል፡፡ ጥፋታቸውን የሚመጥን እርምጃም ይወሰዳል ›› ብለዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ምዕራቡ ጉጂ ዞንን በሚጎራባቱ የአማሮ ፣ የቡርጂና የጌዲዮ አካባቢዎች በንፁህ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ምን እየተሠራ ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም አቶ አለማየሁ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
‹‹ የአማሮ ፣ የቡርጂ ልዩ ወረዳዎችና የጌዲዮ ዞን ኩታ ገጠም ቦታዎች ላይ በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው የጉዳት መጠን ከፍ ያለ ነው፡፡ እነኝህ አጎራባች ቦታዎች ሸኔ የሥልጠና ማዕከል ከፍቶ የሚንቀሳቀስባቸው ናቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት ይህን ቀጠና የማምከንና የሥልጠና ጣቢያዎችን የማውደም ሥራዎች ከኦሮሚያ ክልል ጋር በመቀናጀት እየተሠራ ይገኛል ›› ብለዋል፡፡
በተጨማሪም በክልሉ በሐሰተኛ ስሞች በተከፈቱ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም አንዱን ብሄር በሌላው ላይ የማነሳሳት አዝማሚያዎች እንደሚታዩ የጠቀሱት ሃላፊው ይህን ለመከላከል ከአገራዊ የመረጃ ተቋማት ጋር በመተባበር እየተሠራ ይገኛል ብለዋል፡፡
በደቡብ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከአስተዳደር መዋቅርና ከወሰን ይገባኛል ጥያቄ ጋር በተያያዘ በሚነሱ ግጭቶች በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ለሞትና መፈናቀል መዳረጋቸው ይታወቃል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ