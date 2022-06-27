በደቡብ ክልል መምህራን ለምዘና ፈተና ሊቀመጡ መሆኑ

በደቡብ ክልል መጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሚገኙ መምህራን የሙያ ብቃት ምዘና መስጠት መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ፡፡ በምዘና ፈተናው ለመቀመጥ ከተገደዱት መምህራን ውስጥ አንዳንዶቹ ምዘናው ከምሥክር ወረቅትነት ባለፈ ለመምህራኑ የሚሰጠው ጥቅም የለም ይላሉ ፡፡
በደቡብ ክልል መጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሚገኙ መምህራን የሙያ ብቃት ምዘና መስጠት መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ፡፡
በምዘና ፈተናው ለመቀመጥ ከተገደዱት መምህራን ውስጥ አንዳንዶቹ ምዘናው ከምሥክር ወረቅትነት ባለፈ ለመምህራኑ የሚሰጠው ጥቅም የለም ይላሉ ፡፡
የደቡብ ክልል መምህራን ማህበር በበኩሉ ከምዘናው የሚገኘውን ውጤት ከመምህራን የደረጃ ዕድገት መሰላል እና ከሌሎች ጥቅማጥቅሞች ጋር ለማስተሳሰር እየሠራ መሆኑን አስታውቋል፡፡
የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ዳዊት ፋንታዬ እንዳሉት በክልሉ በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በማስተማር ላይ ለሚገኙ መምህራን በፍቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የሙያ ብቃት ምዘና እየተሠጠ ይገኛል ፡፡ የብቃት ምዘና ለመውሰድ ለተመዘገቡ ከ29 ሺህ በላይ መምህራን በዞኖችና በወረዳዎች በተዘጋጁ ማዕከላት ከነገ ጀምሮ የምዘና ፈተና እንደሚሰጥ የጠቀሱት ምክትል ሃላፊው በቀጣይም ደረጃ በደረጃ በክልሉ ለሚገኙ ከ100 ሺህ በላይ መምህራን በሙሉ ምዘናውን እንዲወስዱ ለማድረግ እየተሠራ ይገኛል ብለዋል ፡፡ የሙያ ብቃት ምዘናው ዓላማ ምንድ ነው በሚል በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት ምክትል ቢሮ ሃላፊው አቶ ዳዊት ‹‹ የምዘናው ዓላማ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በትምህርት ሥረዓቱ ውስጥ ያለውን ሰው ብቃት ለመለካት ነው ፡፡ መምህራን ከተመረቁበት ሙያ አንጻር ምን ያህል ጊዜውን የጠበቀ ብቃት አላቸው የሚለውን ለመለካት ነው ›› ብለዋል፡፡
ለዶቼ ቬለ DW አስተያየታቸውን የሰጡ መምህራን በበኩላቸው ምዘናው ከምሥክር ወረቅትነት ባለፈ ለመምህራኑ የሚሰጠው ጥቅም ሥለሌለ በፈተናው ለመቀመጥ ብዙም ፍላጎት እንደሌላቸው ይናገራሉ ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በምዘናው ሂደትና በመምህራኑ አስተያየት ዙሪያ ያነጋገራቸው የደቡብ ክልል መምህራን ማህበር ፕሬዝዳንት አማኑኤል ጳውሎስ የሙያ ብቃት ምዘናው የመጀመሪያው ትኩረቱ መምህሩ በተማሪዎቹ ፊት የበቃ ባለሙያ መሆኑን ለማረጋገጥ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡ በተጨማሪ ግን ምዘናውን ከመምህሩ ጥቅም ጋር ለማስተሳሰር ታቅዶ እየተሠራ እንደሚገኝ የማህበሩ ፕሬዝዳንት ገልጸዋል፡፡
መምህራን ከሙያ ብቃት ምዘናው ወጤት ተጠቃሚ መሆን አለባቸው የሚለው ትክክለኛና እየተሠራበትም እንደሚገኝ የጠቀሱት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ዳዊት ፋንታዬ መምህራኑ በቅድሚያ ግን ከማትጊያ ይልቅ በሙያ ውስጥ ለመሰንበት የሚያስችላቸውን ፍቃድ ሊያረጋግጡ ይገባል ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ