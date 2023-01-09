 በደቡብ ክልል ለሚካሔደው ሕዝበ ውሳኔ በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ | ኢትዮጵያ | DW | 09.01.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በደቡብ ክልል ለሚካሔደው ሕዝበ ውሳኔ በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ገለፀ። የሕግ ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል በተባሉ 24 የምርጫ ጣቢያዎች እንደገና የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ነው።

በደቡብ ክልል በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ገለፀ። ይሁንና በ24 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ከፍተኛ የሕግና የአፈፃፀም ጥሰት ተደርጎ የመራጮች ካርድ ለማይገባቸው በመሰጠቱ፣ ጣቢያ ይልተገኙ ሰዎች በመራጭነት በመመዝገባቸው እና ከጣቢያ ውጪ ካርዶች ሲታደሉ በመገኘቱ ምዝገባው ተሰርዞ እንደገና የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ነው ተብሏል። ይህንን ሳይጨምር እስካሁን 2.9 ሚሊየን ሕዝብ በመራጭነት ተመዝግቧል ተብላል።

የፀጥታ ሁኔታውን በተመለከተም የምርጫ ሂደቱን አሰናክሏል የሚባል የፀጥታ ሥጋት አልገጠመኝም ያለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በእቅዱ መሠረት ጥር 29 ሕዝበ ውሳኔውን እንደሚያከናውን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል።

ሰለሞን ሙጬ

እሸቴ በቀለ

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

በደቡብ ክልል በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro demonstrate against President Luiz Inacio Lula da Silva, outside Brazil’s National Congress in Brasilia, Brazil, December 8, 2023. REUTERS/Adriano Machado

የጥር 01 ቀን 2015 ዜና መጽሔት 09.01.2023

ለተፈናቃዮች የተከፈተው የምርጫ ጣቢያ

ለተፈናቃዮች የተከፈተው የምርጫ ጣቢያ 02.01.2023

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በመጪው ጥር ወር ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ በአንድ ዞንና በሁለት ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚያገለግሉ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈቱን አስታወቀ። ካሳለፍነው ቅዳሜ ጀምሮ የተከፈቱት የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ በማካሄድ ላይ ናቸው።

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል 06.01.2023

በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የሕግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ የምርጫ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ዳግም ምዝገባ መካሄድ ጀምረዋል። ጣቢዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል ለአንድ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው።