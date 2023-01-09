በደቡብ ክልል ለሚካሔደው ሕዝበ ውሳኔ በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ገለፀ። የሕግ ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል በተባሉ 24 የምርጫ ጣቢያዎች እንደገና የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ነው።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ገለፀ። ይሁንና በ24 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ከፍተኛ የሕግና የአፈፃፀም ጥሰት ተደርጎ የመራጮች ካርድ ለማይገባቸው በመሰጠቱ፣ ጣቢያ ይልተገኙ ሰዎች በመራጭነት በመመዝገባቸው እና ከጣቢያ ውጪ ካርዶች ሲታደሉ በመገኘቱ ምዝገባው ተሰርዞ እንደገና የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ነው ተብሏል። ይህንን ሳይጨምር እስካሁን 2.9 ሚሊየን ሕዝብ በመራጭነት ተመዝግቧል ተብላል።
የፀጥታ ሁኔታውን በተመለከተም የምርጫ ሂደቱን አሰናክሏል የሚባል የፀጥታ ሥጋት አልገጠመኝም ያለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በእቅዱ መሠረት ጥር 29 ሕዝበ ውሳኔውን እንደሚያከናውን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ