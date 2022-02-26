በደቡብ ኦሞ ዞን የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው የብሔር ግጭት አምስት ሰዎች ተገደሉ  

በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌ እና በበና ጸማይ ወረዳ አጎራባች ቀበሌያት በተከሰተ ግጭት አምስት ሰዎች ተገደሉ። የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው በዚሁ ግጭት አምስት ቆስለዋል። ግጭቱ ሊከሰት የቻለው የማሌ ብሄር ተወላጅ ነው የተባለ ሞተረኛ አንዲት የበና ሴት መግጨቱን ተከትሎ ጉዳዩ የብሄር መልክ በመያዙ ነው ተብሏል።
በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌ እና በበና ጸማይ ወረዳ አጎራባች ቀበሌያት በተከሰተ ግጭት አምስት ሰዎች ተገደሉ። የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው በዚሁ ግጭት አምስት ቆስለዋል።
ግጭቱ ሊከሰት የቻለው የማሌ ብሄር ተወላጅ ነው የተባለ ሞተረኛ አንዲት የበና ሴት መግጨቱን ተከትሎ ጉዳዩ የብሄር መልክ በመያዙ ነው ተብሏል።
ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግጭቱን ተከትሎ ቀበሌያቱን ከጂንካ እና ከሳውላ ከተሞች የሚያገናኙ መንገዶች ተዘግተዋል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ