በደቡብ ህዝበ ውሳኔ

ትናንት በዎላይታ ሶዶ ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ባደረገው ምልክታ በጎዳናዎች ከተሠቀሉት የነጭ እርግብ ምሥሎች በስተቀር የጎጆ ውክልናን የሚገልፁ ምስሎች አንዳልተመለከተ ጠቅሷዋል፡፡ ይህ የሆነው በገዢው ፓርቲ ተፅኖ ነው ወይስ በጎጆ በኩል የሚቀሰቅስ አካል ባለመኖሩ ሲል ዶቼ ቬለ የብልፅግና ፓርቲ የደቡብ ቅርንጫፍ ሃላፊን ጠይቋል።
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልልን የመጨረሻ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ያስችላል የተባለ ሕዝበ ውሳኔ ዛሬ ሲካሄድ ውሏል፡፡
ሕዝበ ውሳኔው የመራጩን ይሁንታ ካገኘ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ከደቡብ ክልል በመነጠል ለፌዴራል ሪፐብሊኩ 12ኛ የሆነ አዲስ ክልል እንዲመሠረቱ ዕድል የሚሰጥ ይሆናል፡፡
ህዝበ ውሳኔው ከተካሄደባቸው አንዱ በሆነው የጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ከተማ የተገኘው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ሸዋንግዛው ወጋየሁ በከተማው የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ነዋሪዎች በረጃጅም ሠልፎች ድምፅ ለመስጠት ሲጠባበቁ ተመልክቷል።
እንዲሁም ስድስቱ ዞኖች እና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች በአንድ የጋራ ክልል ሥር እንዲዋቀሩ "እደግፋለው" ወይም "አልደግፍም" የሚሉ አማራጮችን በሚወክሉ ምልክቶች ዙሪያ በጣቢያው የምርጫ አስተባባሪዎች ለመራጮች ገለጻ ሲደረግላቸው መታዘቡንም ወኪላችን በዘገባው ጠቅሷል፡፡
በከተማው ሆስፒታል በተባለው የምርጫ ጣቢያ ዘጋቢያችን ያነጋገራቸው መራጮች ድምጻቸውን ለሚፈልጉት አማራጭ መስጠታቸውን ገልፀውለታል ፡፡
በዚሁ የሆስፒታል ምርጫ ጣቢያ ድምፅ በመሥጠት ላይ የነበሩት አቶ ኢሳቅ ሐይሉ እና ወይዘሮ ፍሬ ህይወት ፀጋዬ የአርባ ምንጭ ከተማ ክልል እንድትሆን ባላቸው ፍላጎት የተነሳ በህዝበ ውሳኔው ድምፅ ለመስጠት መገኘታቸውን ተናግረዋል፡፡
የህዝበ ውሳኔ የተካሄደው ስድስቱ ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች በአንድ የጋራ ክልል እንዲደራጁ "እደግፋለው" ወይም "አልደግፍም" በሚል በነጭ እርግብና በጎጆ ቤት ምስሎች ተወክለው በቀረቡ ምስሎች አማካኝነት ነው ፡፡
ያም ሆኖ ትናንት በዎላይታ ሶዶ ዛሬ ደግሞ በአርባ ምንጭ ከተማ የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ባደረገው ምልክታ በጎዳናዎች ከተሠቀሉት የነጭ እርግብ ምሥሎች በስተቀር የጎጆ ውክልናን የሚገልፁ ምስሎች አንዳልተመለከ ጠቅሷዋል፡፡ ይህ የሆነው በገዢው ፓርቲ ተፅኖ ነው ወይስ በጎጆ በኩል የሚቀሰቅስ አካል ባለመኖሩ ነው በሚል በዶቼ ቬለ የተጠየቁት የብልፅግና ፓርቲ የደቡብ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ “ በሂደቱ የገዢው ፓርቲ ጫና ምንም የለም ፡፡ ይህ ከእውነት የራቀ ነው ፡፡ ህዝቡ በቀበሌ ፣ በወረዳና በዞን ደረጃ እንዴት እንደራጅ በሚለው ጉዳይ ላይ ውይይት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ በመጨረሻ ግን ራሱ በነፃነት እንዲወስን ተደረገ እንጂ ተገዳችሁ እንዲህ አድርጉ የሚል ነገር የለም “ ብለዋል ፡፡
ከ 3 ሚሊዮን በላይ መራጮች ድምፃቸውን ይሰጡበታል የተባለው የህዝበ ውሳኔ በተያዘለት የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ሲከናወን መዋሉን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የፁሁፍ መግለጫ አስታውቋል፡፡ ያምሆኖ በዎላይታ ዞን ሶርቶ ምርጫ ጣቢያ አጋጥሟል በተባለው የህግ ጥሰት ምክንያት ድምፅ የመስጠቱ ሂደት ለጥቂት ሰዓታት ከተቋረጠ በኋላ እርምት ተደርጎ እንዲቀጥል መደረጉን ቦርዱ አመልክቷል፡፡በአሁኑወቅትም ከህግ ጥሰቱ ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ ነው ቦርዱ በመግለጫው የጠቀሰው ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ