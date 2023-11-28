በዮርዳኖስ ምዕራባዊ ዳርቻ በፍልስጤማውያን ላይ ከሚደርሱ ጥቃቶች
በጋዛ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በዮርዳኖስ የባሕር ዳርቻ የሚገኙ የፍልስጤማውያን በአንዳንድ ጽንፈኛ እስራኤላውያን ሰፋሪዎች ለጥቃት እየተጋለጡ ነው።
አሜሪካም ሆነች ጀርመን ፍልስጤማውያን እየደረሰባቸው ያለውን ይህን ትንኮሳና ማስፈራራት ለአዲስ መፈናቀል እየዳረጋቸው እንደሆነ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
ይህ የምትመለከቱት በእስራኤሎች ሙሉ ቁጥጥር ስር ባለችው የዮርዳኖስ ምዕራባዊ ዳርቻ አካባቢ ነው የተከሰተው ።
በዮርዳኖስ የባሕር ዳርቻ የጦፈ ግጭት
በቀይ ሸሚዝ የለበሰው የእስራኤል ሰፋሪ ወደ ፍልስጤማዊ በመሄድ... ተኩሶ መትቶታል ።
ወታደሩም ተኳሹን አስመለጠው ።
ለዚህ የሰፋሪዎች የሃይል ጥቃት አዲስ ነገር አይደለም ። ነገር ግን ፍልስጤማውያኑ እንደሚሉት በመስከረም 26 ሐማስ በእስራኤል ላይ የሽብር ጥቃት ከፈጸመ ወዲህ የሰፋሪዎቹ ጥቃት ከቤታቸው ለማባረር የታለመ ይመስላል ሲሉ ነዋሪዎች ይናገራሉ።
ሃሊማ ካሊል አቡ ኢድ
ነዋሪ
ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በየምሽቱ አንዳንዴም ቀን ላይ ወደ እኛ ይመጣሉ ። አንድ ጊዜ ባለቤቴን 50 ሜትር መሬት ላይ ጎትተውት ክፉኛ ደበደቡት ። ከዚህ ለቀህ ለመሄድ 24 ሰዓት አለህ ተመልሰን መጥተን እዚህ ካገኘንህ እንገድልሃለን አሉት ። ቤታችንን ማፍረስ እንዳለብንም ተናገሩ ።
ሱዚያ ሞቃት ነው ። ነፋሻማ ነው ። ለሃሊማ ቤተሰቦች ግን መኖሪያቸው ነው ። የመጠጥ ውሃ የላቸውም
የመንደሩ ነዋሪዎች እንደሚሉት ሰፋሪዎች አብዛኞቹን የሱዛን የውኃ ጉድጓዶች አፍርሰዋል ፤ ወደ አካባቢው እንዳይገቡም በዶዘር በቋጥኝ አጥረውታል። ሆኖም መንደራቸውን ለቀው ለመሄድ ፈቃደኞች አይደሉም።
በሌላኛው የዮርዳኖስ የባህር ዳርቻ ግዛት ውስጥ ማስፈራሪያው የሰራ ይመስላል ።
ይህ ቪዲዮ እንደሚያመለክተው የወዲ አል-ማየቅ ሕዝቦች በሰፋሪዎቹ ተደጋጋሚ ትንኮሳዎች ለበርካታ አሥርተ ዓመታት ይኖሩበት የነበረውን መሬት ትተው ለመውጣት ተገደዋል ።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንዳለው ሐማስ ጥቃት በሰነዘረ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 15 የሚያህሉ እንዲህ ያሉ ማኅበረሰቦች ወደ ሌላ አካባቢ መሄድ ግድ ሆኖባቸዋል ።
ከጥቃቱ በኋላ ባሉት ሰባት ሳምንታት ውስጥ ሰፋሪዎች 8 ፍልስጤማውያንን ገድለዋል
ንብረታቸውን እያጓጓዙ እያሉ እንኳን እነዚህ ሦስት ሰዎች ጥቃትና ውርደት እንደደረሰባቸው ተዘግቧል ።
አሊ ሞሐመድ አራራ ከቤተሰቦቹ ጋር ከዋዲ አል-ታይቅ ሸሽተው ከሄዱት አንዱ ነው ፡ ፡
ያለፍላጎታችን ያሉንን ለመተግበር ተገደድን በጠመንጃ አስፈራርተውን እና ደብድበውን ነው የለቀቅነው
የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት ለDW በጽሑፍ በሰጠው መግለጫ እዛ ያሉ ፍልስጤማውያን ከጥቃት የመከላከል ግዴታ አለብን ብሏል ።
ጥቃት በሚሰነዘርባቸው ጊዜ ካልተከላከሉ የድስፕሊን እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ገልጿል
ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ እስራኤላዊ ሰፋሪዎች በዌስት ባንክ ውስጥ ይኖራሉ ።
ሃሊማ ካይል አቡ ኢድ
ደህንነቴ እንዲጠበቅ እፈልጋለሁ የተረጋጋ ሕይወት እንዲኖረን እፈልጋለሁ ልጆቼ እያደጉ ነው እናም የራሳቸው ክፍል እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ።