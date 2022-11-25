በዩክሬን ጦርነት እና ቀዝቃዛው ክረምት

የተመድ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ OCHA ትርጉም የሌለው ባለው ጦርነት መሰረተ ልማቷ የፈራረሰው ዩክሬን ህዝብ በክረምቱ ቅዝቃዜ እየተሰቃየ እንደሆነ አመለከተ። የሩሲያ የኃይል ምንጭ አቅርቦት መቋረጥ ዩክሬን ውስጥ ጦርነቱ ባስከተለው ጉዳት ላይ ተጨማሪ ችግር አስከትሏል።
በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ በሚገኙ ሃገራት የክረምቱ ወቅት ገብቷል። ቅዝቃዜውና ጨለማው ቢጠናም በተለይ የገና በዓል ሲቃረብ ለብዙዎች ልብ የሚያሞቅ ጊዜ ነው። እንደ ዩክሬናዊቱ ፖሊና ያሉት ልጆች ደግሞ ለገና አባት ምኞታቸውን በመግለጽ ስጦታ የሚጠባበቁበት የዓመቱ አስደሳች ወቅት ነው። በካርቪክ ግዛት ሰሜን ምዕራብ ጫፍ ካሉት መንደሮች ሌሎች ልጆች ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ አካባቢውን ለቅቀው ወጥተዋል። ትምህርት ቤትም ከተዘጋ ከርሟል። የዓመቱ የመጀመሪያው በረዶም እየወረደ ነው።
«ከአሁን ጀምሮ የበረዶ ሸርተቴም፤ የበረዶ ኳስ ሠርተን መጫወት እንችላለን።» ትላለች ፖሊና በደስታ። በበረዶው መምጣት ፖሊና ብትደሰትም የአየር ትንበያው የሙቀት መጠኑ ከዜሮ በታጥ 12 ዲግሪ እንደሚሆን ማመልከቱ የአካባቢውን ነዋሪዎች ስጋት ጥሏል። በምሽት ደግሞ ቅዝቃዜው ከፍ ይላል። ክረምቱ እየገፋ ሲሄድም ለሕይወት አደጋ መሆኑን ያውቁታል።
«ቅዝቃዜው በየምሽቱ እየጨመረ የሚሄድ ነው። እንዲህ ያለው ሁኔታ ወዴት ሊወስደን እንደሚችል ማሰብ አልፈልግም።» ነው የሚሉት ደግሞ ኢሪና ናቸው። ጡረተኛዋ ኢሪና ምሥራቅ ዩክሬን ውስጥ በምትገኘው አነስተኛዋ ኢስጁም ከተማ በሶቪየት ኅብረት ዘመን በተለመደው አይነት መኖሪያ ቤት ነው የሚኖሩት። ባለ ስድስት ፎቅ የጋራ መኖሪያው ሕንጻ በመድፍ ተደብድቧል። ጎረቤቶቻቸም አሁን የሉም፤ በጦርነቱ ምክንያት ተሰድደዋል። በጦርነቱ በተጎዳው የቤታቸው ማሞቂያ ምትክ በጎ ፈቃደኞች የኤሌክትሪክ ማሞቂያ ቢሰጧቸውም አብዛኛውን ጊዜ በቅዝቃዜ ውስጥ እንደሚቀመጡ ነው የሚናገሩት።
ለበርካታ ሳምንታት ሩሲያ የዩክሬን የኃይል ምንጭ ላይ ጠንካራ ጥቃት አደረሰች በመሆኑ የመብራት መቆራረጥም ያጋጥማቸዋል። ላለፉት ሁለት ቀናትም መብራት አልነበረም ነው ያሉት ጡረተኛዋ ኢሪና። እንዲህ ባለው ሁኔታ ያላቸው አማራጭ የሚያሞቁ ወፋፍራም ልብሶችን መልበስ፤ እንዲሁም በቆጠቧት ጋዝ ሻይ አፍልቶ መጠጣት ብቻ ነው። ምንም እንኳን በጦርነቱ ወዳልተጎዱ አካባቢዎች ወይም ከሀገራቸው ውጪ ሊወስዷቸው የሚችሉ ሰዎች ቢኖሩም እንደ ኤሪና ሁሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ በዕድሜ የገፉ ዩክሬናውያን ቅዝቃዜው ቢያሳስባቸውም መሰደዱን አልፈለጉትም።
የክረምቱ ይዞታ ጦርነት ላይ ለሚገኙት የዩክሬን ወታደሮችም ማሳሰቡ አልቀረም። በየምሽጋቸው ብርዱን ለመከላከል የሚያስችላቸውን ስልት ለማስተካከል እየሞከሩ ነው። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ሰውነት የሚያሞቁ ለመኝታ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን፤ ምሽግ ማሞቂያ የሚሆን የተዘጋጀ እንጨትና የመሳሰሉትን ሁሉ አቅርቧል። ምሽግ ውስጥ ከሚገኙት አንዱ ወታደር ቅዝቃዜውን እንዲህ ነው የገለጸው።
«ዶንባስ ውስጥ ክረምቱ ሲኦል ማለት ነው። እጅግ ቀዝቃዛ የአየር ንብረት እና ውርጫማ ምሽት ነው ያለው፤ የሙቀት መጠኑ ከ30 ዲግሪ በታች ነው። በጎርጎሪዮሳዊው 2014 ልቋቋመው ስላልቻልኩ ለቅቄ ነው የሄድኩት። ጫካ የሌለበት፤ በጣም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን እና ነፋሻማ አካባቢ ነው።»
የዩክሬን ወታደሮች የሩሲያን ጥቃት ለመቋቋም የጦርመሣሪያ ከነተተኳሹ እንደሚያስፈልጋቸው ባያጠያይቅም ቅዝቃዜውን ተቋቁመው ይዞታቸውን ለማስከበር ደግሞ ሰውነታቸው ከቆፈን መላቀቅ ይኖርበታል። ለዚህም በምሽጋቸው ውስጥ ሙቀት ሊያመጣላቸው የሚችለውን ሁሉ ከኢንተርኔት ባገኙት መረጃ ተጠቅመው አዘጋጅተዋል። የምዕራቡም ሆነ የምሥራቁ አብዛኛው የአውሮጳ ሀገር የኃይል ምንጭ አቅራቢዋ ሩሲያ የጋዝ ቧንቧዋን መዝጋቷ የክረምቱን ቅዝቃዜ እንደውጊያ ስልት እየተጠቀመችበት ነው በሚል ትችት አስከትሎባታል።
ሸዋዬ ለገሠ /ያንፊሊፕ ሾልስ
አዜብ ታደሰ