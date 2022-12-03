በዓመቱ በዓለም ዙሪያ ዴሞክራሲ አሽቆልቁሏል

በዓለማችን በአሁኑ ወቅት በብዙዎቹ አገሮች የዴሞክራሲ እሴቶች እየተሸረሸሩና ዴሞክራሲያዊ ስራትም እይተዳከመ መምጣቱን፤ አንድ ዓለማቀፍ በዴሞክራሲና ምርጫ ላይ የሚሰራ ተቋም ባወጣው ዘገባ አስታውቋል።
በዓለማችን በአሁኑ ወቅት በብዙዎቹ አገሮች የዴሞክራሲ እሴቶች እየተሸረሸሩና ዴሞክራሲያዊ ስራትም እይተዳከመ መምጣቱን፤ አንድ ዓለማቀፍ በዴሞክራሲና ምርጫ ላይ የሚሰራ ተቋም ባወጣው ዘገባ አስታውቋል። ዓለማቀፍ የዴሞክራሲና ምርጫ ማዕከል (International Institute for Democracy and Electorate Assistance-IDEA) የተሰኘውና መቀመጫውን በስዊድን ስቶኮሆልም ያደረገው ድርጅት ባለፈው ዕሮብ ይፋ ባደረገው አመታዊ ዘገባው፤ ዴሞክራሲ በክፍተኛ ደረጃ እየተሸረሸረ ከሚገኝባቸው አገሮች ውስጥ፤ ዴሞክራሲ ደርጅቶባቸዋል የሚባሉት ህንድና አሜሪካ የሚገኙባቸው መሆኑን አስታውቋል። የአፍሪቃ ዴሞክራሲ ጋሬጣዎች
የድርጅቱ ዋና ጸሀፊ ዶክተር ኬቪን ካሳስ ዛሞራ ዘገባውን ይፋ ሲያደርጉ እንደገለጡት ክሆነ፤ የዘንድሮው የአውሮፓውያኑ አመት በዓለማችን የዴሞክራሲ ማሽቆልቆል የታየበት ነው። “ 2022 ብዙ ነገሮች የታየበት አመት ነው። ዴሞክራሲ በዓለም ዙሪያ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። ጥናታችን ያሳየው ዴሞክራሲ ማሽቆልቆሉን ነው፤ ዴሞክራሲ ያሽቆለቆለብቅቸው አገሮች ብዛት ደግሞ አስደንጋጭ ነው በማለት የዴሞክራሲ ማሽቆልቆል መገለጫዎች ያሏቸውን ዘርዝረዋል። በዘገባው እንደተገለጸውና ዋና ጸሀፊውም እንዳብራሩት ከሆነ፤ የአምባገነናዊ ስራት ማቆጥቆጥ መገለጫዎች፤ የምርጫ ውጤቶችን ያለበቂ ምክኒያት አለመቀበልና ማጣጣል፤ በዜጎች መብቶች ላይ ገደብ መጣልና ተጽኖ ማድረግ፤ የመሪዎች አይነኬ እየሆኑ መምጣት፤ የሙስና መስፋፋትና የቀኝ አክራሪ ቡድኖች መጠናከር የመሳሰሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።
ድርጅቱ በጥናቱ ካካተታቸው 173 አገሮች ውስጥ 104ቱ ዴሞክራሲያዊ አገሮች ናቸው ቢባልም፤ ከነዚህ ውስጥ 52ቱ አገሮች ዴሞክርሲያዊ ስራታቸው እየተሸረሸረባቸው ያሉ አገሮች መሆናቸውን ነው ያረጋገጠው። ከዚሁ ጋርም በዓመቱ ውስጥ ወደ አምባገነናዊ መንግስታት ጎራ የገቡት አገሮች ቁጥር ዴሞክራሲን እየገነቡ ነው ከሚባሉት በእጥፍ የሚበልጥ መሆኑን ይኸው ጥናት አመላክቷል።
ድርጅቱ የየአገሮቹን የዲመክራሲ ደረጃ ለመወሰን ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት አገሮችን፤ የተሟላ ዴሞክራሲ ያላቸው፤ የዴሞክራሲና አምባገነናዊ ቅይጥ ስራት የሚታይባቸውና ፍጹም አምባገነናዊ ስራት የሰፈነባቸው በማለት ከፋፍሎ ለይቷቸዋል። በዚህም መስረት አብዛኛዎቹ የአውሮፓና የስሜን አሜሪካ አገሮች ከነጉድለቶቻቸው የተሟላ ዴሞክራሲ ያለባቸው አገሮች ተብለው የተለዩ ሲሆን፤ ቻይናና ሩሲያ ደግሞ በፍጹም አምባገነናዊ አገሮች ጎራ ተመድበዋል። ከአውሮፓ ቱርክ፤ ከዓፍሪካ ናይጀሪያና ኢትዮጵያ የዴሞክራሲና አምባገነናዊ ቅይጥ ስራት ከሚታይባቸው አገሮች የተመደቡ ሲሆን፤ ግብጽ ደግሞ ከአምባገነኖቹ ጎራ ውስጥ ከተመደቡት ውስጥ ሁናለች።፡ በአጠቃላይ ግን በብዙዎቹ የታየውና በጥናቱ የተረጋገጠው፤ በአሁኑ ወቅት ዴሞክራሲ በዓለማችን በሁሉም አገር በሚባል ደረጃ እያሽቆለቆለ በመሄድ ላይ መሆኑ ነው።፡ ዋና ጸሀፊው እንደገለጹት፤ በዚህ በኩል የትኛውም አገር ከጉድለት ነጻ አይደለም። ሽታይንማየር፤ «በቻይና ያለዉ ሁኔታ አሳስቦኛል»
በሌላ በኩል ግን ዋና ጸሀፊ ከቪን ሁሉም ነገር ጨለማ እንዳልሆነና ተስፋ የሚያስቆርጥ እንዳልሆነም ነው የሚናገሩት። “ ባስቸጋሪ ሁኔታም ቢሆን አሁንም ተስፋ አለ። ህዝቦች እየታየ ያለውን ጸረ ዴሞክራሲ አዝማሚያ ዝም ብለው እያዩት አይደለም። በአየር ንብረት ለውጥና በነባር ህዝቦች መብት ዙሪያ የዓለም ወጣቶች የሚይደርጉትን እንቅስቅሴ መጥቀስ ይቻላል። በህይወታቸው ቆርጠው በኢራን የሚታገሉትን ማሰብ ያስፈልጋል፤ በማያንማር የሚካሄደውን የፀረ ወታደራዊ አገዛዝ ትግልን ማሰብም ተገቢ ነው በማለት፤ እየተካሄደ ያለው የሲቪል ድርጅቶች ትግል አሁንም አንጸባራቂ መሆኑን፤ ግን ደግሞ ትግሉ የሁሉንም ትብብርና ተሳትፎ እንደሚጠይቅ በማስገንዘብ፤ የዴሞክራሲን ፕሮጀክት ዳግም ለማስጀመርና ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ በአንድ ላይ በመሆን የሚያስፈልገውን ሁሉ ማድረግ ያስፈልጋል” ብለዋል።
ገበያው ንጉሴ
ታምራት ዲንሳ