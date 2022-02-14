 በዓለም ገበያ የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ተሻገረ | ፖለቲካ | DW | 24.02.2022

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ፖለቲካ

በዓለም ገበያ የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ተሻገረ

ሩሲያ ዛሬ ሐሙስ ዩክሬንን መውረር በመጀመሯ በዎል ስትሪት፣ በሞስኮ እና በአውሮፓ የአክሲዮን ገበያ መረጋጋታቸውን ነስቷቸዋል። በዓለም ገበያ ከስምንት ገደማ አመታት በኋላ የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋ 100 ዶላር ደርሷል።

Ukraine Konflikt | Russischer Militärangriff

በዓለም ገበያ የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ተሻገረ። የነዳጅ ዋጋ በዚህ መጠን ሲጨምር ከስምንት ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። የሩሲያው ፕሬዝደን ቭላድሚር ፑቲን "ልዩ ወታደራዊ ተልዕኮ" እንዲጀመር ማዘዛቸው ከተሰማ በኋላ በዎል ስትሪት፣ በሞስኮ እና በአውሮፓ የአክሲዮን ገበያ ለማሽቆልቆል ተገዷል።

የሩሲያ ወረራ የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋ ከስምንት አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 100 ዶላር እንዲጠጋ ወይም እንዲሻገር አድርጎታል። የማሞቂያ ነዳጅ፣ ስንዴ እና ሌሎች ሸቀጦች የጅምላ ዋጋም ጭማሪ አሳይቷል።

የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ወታደሮች ከሩሲያ በተጨማሪ ከቤላሩስ ወደ ዩክሬን መግባታቸውን ኪየቭ አስታውቃለች። ዩክሬን እና ሩሲያ በሚዋሰኑባቸው የድንበር አካባቢዎች ሁሉ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን ሬውተርስ ዘግቧል። ሱሚ፣ ኻርኪየቭ፣ ኼርሰን፣ ኦዴሳ በተባሉ ግዛቶች እና ከኪየቭ አቅራቢያ በሚገኝ ወታደራዊ አየር ማረፊያ ብርቱ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን የዩክሬን ፕሬዝደንት አማካሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።

Ukraine russischer Militäreinsatz in Ostukraine | Kiew

የሩሲያ ወረራ ከተሰማ በኋላ የኪየቭ ነዋሪዎች ከከተማው ለመውጣት ወደ ባቡር ጣቢያ ሲሔዱ ይታያል።

የዩክሬን ዋና ከተማ በሆነችው እና 3 ሚሊዮን ሰዎች በሚኖሩባት ኪየቭ ዛሬ ጠዋት ፍንዳታዎች ተሰምተዋል። የእሩምታ ተኩስ እና የማስጠንቀቂያ ደወል ድምጽ በበረታባት ዋና ከተማ መንገዶች ለደህንነታቸው በሚሸሹ ሰዎች ተሽከርካሪዎች ተጨናንቀዋል።

ሩሲያ አስራ አንድ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን ጨምሮ ከ70 በላይ ወታደራዊ ዒላማዎችን በዩክሬን ማውደሟን አስታውቃለች። በሩሲያ ጦር ጥቃቶች 74 የዩክሬን ወታደራዊ ዒላማዎች መውደማቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኢጎር ኮናሽኬቭ ተናግረዋል።  

የሩሲያን ወረራ አጥብቀው የኮነኑት የአውሮፓ እና የአሜሪካ ሹማምንት ብርቱ ማዕቀብ ለመጣል እየዛቱ ይገኛሉ። የአውሮፓ ኅብረት አባል አገራት የኃይል፣ የገንዘብ እና የማጓጓዣ ዘርፎች ጭምር ላይ በሚያነጣጥር እና በሩሲያ ላይ የሚጣል ማዕቀብ መስማማታቸውን አንድ የመረጃ ምንጭ ለጀርመን ዜና አገልግሎት ተናግረዋል።

Ukraine Konflikt | Russischer Militäreinsatz

አስራ አራት ሰዎች ጭኖ የነበረ የዩክሬን ወታደራዊ አውሮፕላን ከኪየቭ በስተደቡብ መከስከሱን የአገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት አስታውቋል።

የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስር ሰርጌይ ላቭሮቭ በበኩላቸው ምዕራባውያኑ ዓለም አቀፍ ሕግን ችላ ብለዋል ሲሉ ከሰዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሩሲያ አሁንም ለንግግር ዝግጁ መሆኗን አስታውቀዋል። ሩሲያ ከአሜሪካ እና ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኔቶ ጋር ውጥረት የተሞላበት እና ጥልቅ ውይይት ማድረጓን ገልጸዋል።

በሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረ-ገጽ ይፋ በሆነ መግለጫቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ "ወደ ዓለም አቀፍ ሕግ እና ወደ ዓለም አቀፍ ግዴታ የመመለስ ዕድል ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን" ብለዋል።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ "የሩሲያ እና የሕዝቦቿን ደህንነት ለማረጋገጥ በፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ይፋ የሆነውን እርምጃ ስንወስድ ወደ ፍትኅ እና የተባበሩት መንግሥታት ቻርተር መርኅ ለሚመልሰን ውይይት በእርግጠኝነት ሁልጊዜም ዝግጁ ነን" ብለዋል። ምዕራብውያኑ በበኩላቸው ሩሲያ ዩክሬንን በመውረር ዓለም አቀፍ ሕግጋትን ጥሳለች በማለት ይከሳሉ።

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ዩክሬን-ሩሲያ ድንበር ሰላም የለም፣ጦርነትም 14.02.2022

የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ዘዴዎች የሐገሪቱን የስለላ ተቋማት ጠቅሰዉ እንደዘገቡት ደግሞ ሩሲያ በመጪዉ ሮብ ዩክሬንን ለመዉረር ተዘጋጅታለች።የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጆን ኪርኬይ ዘገባዉን አልረጋገጡም፣ አላስተባበሉምም።

Reelected German President Frank-Walter Steinmeier waves to the electoral college during the German Federal Assembly which came together to elect the country's president in Berlin, Germany, Sunday, Feb. 13, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

የየካቲት 6 ቀን 2014 የዓለም ዜና 13.02.2022

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የዋሽግተን-ብራስልስ ፖለቲከኞች ደጋፊዎቻቸዉን ለኪየቭ ቤተ-መንግስት ባበቁ በወራት እድሜ ግን ሩሲያ ስልታዊቱን፣ ታሪካዊቱን፣ የዩክሬን ግዛት ክሪሚያን ከኪየቭ እጅ በኃይ መንጭቃ ስትወሰድ የዋሽግተን-ብራስልስ ተሻራኪዎች ከቃላት ዉግዘት፣ ፉከራ፣ ምናልባት ከምጣኔ ሐብት ማዕቀብ በላይ ለዩክሬን የተከሩት ነገር የለም።