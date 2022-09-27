በዓለም ደረጃ ጭማሪ ያሳየው የእናቶች ሞት

ከጎርጎሪዮሳዊው 2000ዓ.ም ጀምሮ በመላው ዓለም የእናቶች እና ጨቅላ ሕጻናትን ሞት ለመቀነስ በጤናው ዘርፍ የተደረገው ጥረት ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣቱ ሲነገር ቆይቷል። የኮቪድ 19 ወረርኝ በጤና አገልግሎት ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ ይኽን ስኬት ወደ ኋላ ሳይመልሰው እንዳልቀረ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው።
በጎርጎሪዮሳዊ 2000 ዓ.ም በየሁለት ደቂቃው አንዲት ነፍሰጡር እናት በእርግዝና ወይም ከወሊድ ጋር በተገናኘ ሕይወቷን ታጣ እንደነበር የዓለም የጤና ድርጅት ዘገባ ያመለክታል። እንደዘገባው በ2020 ላይ ደግሞ በመላው ዓለም 287,000 እናቶች በተመሳሳይ ሁኔታ መሞታቸውን፤ ይኽም ማለት በየዕለቱ 800 እናቶች ሕይወታቸውን ከወሊድ ጋር በተገናኘ እንደሚያጡም ይፋ አድርጓል። በሰዓት ሲሰላ ደግሞ በየሁለት ደቂቃው አንዲት እናት ማለት ነው። ከዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲተያይ ምንም እንኳን ቁጥሩ የቀነሰ ቢመስልም ዛሬም ሊከላከሉት በሚቻል ችግር የእናቶች ሞት በተገቢው ልክ አለመቀነሱ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑ ነው የተገለጸው። በተለይም ውጤት ማሳየት የጀመረውን ጥረት የቀለበሰው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጊዜ በየቦታው የነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው። የእቅስቃሴ ገደቡ ሀኪሞች ለሥራ ወደ ሚፈለጉበት ቦታ እንዳይሄዱ፤ የህክምና ርዳታ የሚፈልጉ ወገኖችም እንዳሻቸው እንዳይወጡ እና እንዳይገቡ እንቅፋት ለመሆኑ በተለያዩ ሃገራት የገጠሙት ችግሮች ማሳያዎች ሆነዋል። ተመራማሪዎች በተለይ ይኽ ወቅት በእናቶች እና ጨቅላ ሕጻናት ሞት ላይ ያስከተለውን ተጽዕኖ ለማጥናት ጥረት አድርገዋል። ለዚህም 18 ከሚሆኑ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሃገራት ከሚገኙ በመቶ ሺህ ከሚቆጠሩ የጤና ተቋማት መረጃዎች ተሰባስበዋል። አንቶርፕ ቤልጂየም የሚገኘው የሞቃት አካባቢዎች ህክምና ምርምር ተቋም ባልደረባ ሌንካ ቤኖቫ ስለምርምሩ እንዲህ ይላሉ፤
የዓለም የጤና ድርጅት (WHO) አርማ
«የጥናቱ ጸሐፊዎች በእነዚህ 18 ሃገራት ከወሊድ ጋር በተገናኘ የህክምና ተቋማቱ አገልግሎት በዚህ ጊዜ ውስጥ ቀንሶ አግኝተዋል። ይኽ ደግሞ ሞቱን ማባባሱን እና የእናቶችና ጨቅላ ሕጻናት ሞት እንዲጨምር ምክንያት ሊሆን እንደቻለ ገምተዋል።»
ይኽ ብቻም አይደለም በምክንያትነት የተጠቀሰው፤ ወረርሽኙ ያስከተለው የሥራ አጥነት ሌላው መንስኤ ሳይሆን እንዳልቀረም ጥናቱ አመላክቷል። ለመጓጓዣ የሚሆን ገንዘብ ማጣቱ ባስፈላጊው ጊዜ ወደ ሀኪም ቤት ለመድረስ እንቅፋት ነውና። ሌንካ ቤኖቫም የገንዘብ ማጣቱን መዘዝ በህክምናው ላይ የሚኖረውን ጫና ያስረዳሉ።
«በወሊድ ጊዜ በተፈጥሮ የሚያጋጥመው የተወሳሰበው ሂደት በተገቢው ወቅት አስፈላጊው የህክምና ርዳታ የማይገኝ ከሆነ ሕይወት ሊያልፍ ይችላል።»
አጋጣሚው ለወላዷ እናት ብቻ ሳይሆን ለሕጻኑ ሕይወትም አደጋ መሆኑን ያመለከቱት። ከባድ የደም መፍሰስ፤ ከፍተኛ የደም ግፊት፤ የወባ በሽታ፤ በጥንቃቄ ያልተከናወነ የጽንስ መጨንገፍ እንዲሁም ኤች አይቪ ኤይድስ በህክምናው መከላከል ሲቻል ዕድሉ ካልተገኘ በእርግዝና ወቅት ሕልፈተ ሕይወት ሊያስከትሉ ከሚችሉ የጤና ችግሮች መካከል ይጠቀሳሉ።
ባለፉት ሦስት ዓመታት ከኮሮና ተሐዋሲ መስፋፋትና ስጋት ጋር በተያያዘ በጤና ዘርፍ ላይ የነበረው ጫና ውጤቱ በታየው መልኩ እንዲቀጥል እንቅፋት መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ በሌላ በኩል በተለይ በጦርነት እና ግጭት የሚታመሱ ሃገራት ላይም ተመሳሳይ ችግር እንዳለ ነው የዓለም የጤና ድርጅት ያመለከተው። በድርጅቱ መረጃ መሠረት በጎርጎሪዮሳዊው 2020 ለደረሰው ከወሊድ ጋር የተያያዘ ሞት 70 በመቶው የተመዘገበው ከሰሃራ በስተደቡብ በሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሃገራት ነው።
ከዚህም ሌላ በዩናይትድ ስቴትስም ከወሊድ ጋር በተገናኘ የሚከሰተው ሞት እየጨመረ መሄዱ ተመዝግቧል። በዚህም አሜሪካ በኢንዱስትሪ ከበለጸጉት ሃገራት ግንባር ቀደሟ ሆናለች። ለችግሩ መባባስ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም በተለይ ብዙሃኑ አሜሪካዊ የጤና መድህን ዋስትና ስለሌለው እና ሀኪም ቤት ለመሄድም የገንዘብ አቅም ማጣቱ ዋነኛ መንስኤ መሆኑን በኮመን ዌልዝ ተቋም ተመራማሪ የሆኑት ሙኒራ ጉንጃ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በአንጻሩ በደቡባዊ እስያ ሃገራት በወሊድ ጊዜ የሚከሰተው ሞት መቀነሱን የተመድ መረጃ ያመለክታል። ለምሳሌም ሕንድ ውስጥ ከዚህ በፊት ያጋጥም ከነበረው 73 በመቶ መቀነሱ ነው የተነገረው።
የተባበሩት መንግሥታት የሕጻናት መርጃ ድርጅት (UNICEF) ዋና ዳይሬክተር ካተሪነ ሩሰል የጤናው አገልግሎት ለሁሉም መዳረስ ሁሉም እናቶች በሰላም የመገላገል ዕድልን እንዲያገኙ እንደሚያደርግ አጽንኦት በመስጠት፤ «ቀላል የሆኑ በወሊድ ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለማስወገድ ዕውቀት እና መሣሪያዎች ባሉበት በዚህ ዘመን የትኛዋም እናት ልጅ በመውለድ ሂደት ሕይወቴን አጣለሁ ብላ መፍራት የለባትም» ነው ያሉት።
የጤና አገልግሎትን በማስፋፋትና ተገቢውን የህክምና አቅም በማጠናቀር የተጀመረው ጥረት አዎንታዊ ውጤቶችን ማስገኘት መቻሉ የታየ ቢሆንም በቅርቡ የወጣው ጥናት ግን ለውጡ እንዳይቀለበስ የሚያሰጋ አዝማሚያ መኖሩን አመላክቷል። ለዚህም በተለይ የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ያስከተለው ተጽዕኖ በዋናነት በጥናቱ ተጠቅሷል።
በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስጋት በየሃገራቱ የተደነገገው የእንቅስቃሴ ገደብ የበርካታ ወላዶችን እና ጨቅላ ሕጻናትን ሕይወት ለአደጋ ማጋለጡን ያስታወሱት ሌንካ ቤኖቫ በወቅቱ የተደረገው እንዲህ ያለው ውሳኔ ሊያስከትል የሚችለው ችግር አስቀድሞ አለመገመቱ ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል።
«የእንቅስቃሴ ገደቡን በደነገገው ኮሚቴ ውስጥ ያሉት ሰዎች እንዴት ነው በቀን 24 ሰዓታት በሳምንትም ለሰባት ቀናት ልጅ የሚወልዱ ሴቶች እንዳሉ፣ እንዲሁም አስፈላጊ የጤና አገልግሎት ሳያገኙ ለአንዲት ሰዓት እንኳ መቆየት የማይችሉ አንዳንድ የማኅበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውን እንዴት ዘነጉት የሚለው በጭንቅላቴ በተደጋጋሚ የሚመላለስ ጥያቄ ነው።»
በዚህ ሁሉ አሳዛኝ ክስተት መሀል ግን የተሻለ ሥራ በመሥራት የብዙዎችን ሕይወት ማትረፍ የቻሉ ሃገራትም አሉ። በአስጨናቂው የወረርሽኙ ወቅት የጤና አገልግሎታቸው ለብዙዎች እንዲዳረስ ማድረግ ተሳክቶላቸዋል። አንቶርፕ ቤልጂየም የሚገኘው የሞቃት አካባቢዎች ህክምና ምርምር ተቋም ባልደረባ ሌንካ ቤኖቫ የተወሰኑትን ስኬት ያነሳሉ።
«አንደኛው ጥሩ ምሳሌ ጠንካራው የእንቅስቃሴ ገደብ ዩጋንዳ ውስጥ በተደነገገበት ጊዜ፤ የህክምና ባለሞያዎችም ሆኑ ታማሚዎች በሰዓቱ ወደ ሀኪም ቤት መድረስ ስላልቻሉ ሀኪም ቤቶች ገደቡ ያስከተለውን ተጽዕኖ መመልከት ጀመሩ፤ በዚህ ጊዜም አዋላጆች፣ ነርሶች እና ዶክተሮች እንዲሁም ነፍሰጡር እና የታመሙ ሕጻናት ያለምንም መጓተት አስፈላጊውን የህክምና እርዳታ እንዲያገኙ በልዩ ፈቃድ ወደ ሀኪም ቤት እንዲሄዱ መመሪያ እንዲሰጥ የጤና ሚኒስቴር እና የሀገሪቱ ባለሥልጣናትን በቀጥታ አነጋገሩ።»
ይህ ደግሞ የነበረውን ስጋት ቀነሰላቸው፤ ነፍሰጡሮች በቀላሉ በቤታቸው ተቀምጠው ሳይቀር የአዋላጆች እና የሀኪሞችን የምክር ድጋፍ ማግኘት ቻሉ። በወረርሽኙ ወቅትም በዩጋንዳ ሀኪም ቤቶች በተለይ የማዋለጃ ክፍል ተጠቃሚዎች የእጅ ንጽሕናቸውን ያለማሰለስ እንዲጠብቁ ትልቅ መሠረት መጣሉም በአዎንታዊ ጎኑ የሚጠቀስ ሆኗል።
የተመድ እስከ ጎርጎሪዮሳዊው 2030 ዓ.ም ድረስ አሳካዋለሁ ብሎ ካለማቸው ዘላቂ የልማት ግቦች መካከል በወሊድ ሂደት የሚከሰተውን የእናቶች እና የጨቅላ ሕጻናት ሞት መቀነስ አንዱ ነው። ዕቅዱ የዛሬ 20 ዓመት ከ100 ሺህ ነፍሰጡሮች 339 ደርሶ የነበረውን የእናቶች ሞት በተጠቀሰው ዓመት ወደ 70 ማውረድ ነው። በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወቅት የተደናቀፈው የጤና አገልግሎትን ለሁሉ የማዳረስ ጥረት ዳግም ወደነበረበት መመለስ እንዲቻል ሃገራት ጠንክረው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው የዓለም የጤና ድርጅት አሳስቧል።
ሸዋዬ ለገሠ
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