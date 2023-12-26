በዓለም ከፍተኛ ሙቀት የተመዘገበበት ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2023
ጤና እና አካባቢ
የአውሮጳ ኅብረት የአየር ንብረት ተከታታይ ተቋም ሊጠናቀቅ ስድስት ቀናት የቀሩት ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2023 125 ሺህ ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት የተመዘገበበት ዓመት ነው መባል እንደሚቻል አመልክቷል። ተቋሙ በቅርቡ ይፋ ያደረገው ዝርዝር መረጃም በተለይ በዚህ ዓመት በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ የበጋ ወራት የተከሰተው ሙቀት እጅግ ከፍተኛ መሆኑን አሳይቷል። የአየር ንብረት ለውጥ መገለጫዎች ተጠናክረው ለመቀጠላቸው በዚህ ዓመት በመላው ዓለም የታዩ ክስተቶች ማሳያ መሆናቸውን ነው የአየር ንብረት ጉዳይ ተመራማሪዎች የሚገልጹት።
የ2023 የአየር ንብረት ለውጥ ክስተቶች
በጎርጎሪዮሳዊው 2023 ዓ.ም. ከፍተኛ የሙቀት ሞገዶች፤ አውሎ ነፋሶች እና የሰደድ እሳቶች በየቦታው በከባድ ሁኔታ እና በመደጋገም መከሰታቸው እየጨመረ መሄዱ ታይቷል። ደቡብ አሜሪካ ላይ ረዥም ጊዜ የቆየው ከባድ ሙቀት፣ በካናዳም ከአንዱ የባሕር ዳርቻ እስከ ሌላኛው ጫፍ ያዳረሰው ሰደድ እሳት፤ እንዲሁም ሊቢያ ላይ የደረሰው የኦሪት ዘመንን የጥፋት ውኃ ያስታወሰው ጎርፍ በዚህ ዓመት የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ከሳቡ ክስተቶች መካከል በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ። በዚህም በደቡብ አሜሪካ ሃገራት ብራዚል፤ ቦሊቪያ፤ አርጀንቲና እና ፓራጓይ ከ50 ቀናት በላይ የዘለቀው ከባድ ሙቀት ሰደድ እሳት አስከትሎ ከፍተኛ ጉዳትን ማስከተሉም ተመዝግቧል። በአውሮጳም እንዲሁ ቱርክን ጨምሮ ግሪክ፣ ስፔን፤ ጣሊያን፣ ፈረንሳይ፣ በኖርዌይ እና ጀርመንም ከባድ ዝናብ፤ ጎርፍ እና ሰደድ እሳት በተደጋጋሚ ጉዳት አድርሰዋል።
ካናዳ ዘንድሮ በከባድ ሙቀት ያጋጠማት የሰደድ እሳት በእጥፍ እየጨመረ እንደሚሄድ፤ በደቡብ አሜሪካም የሙቀቱ ማዕበል በ100 እጅ ሊጨምር እንደሚችል፤ እየተባባሰ የሚሄደው ኃይለኛ ሙቀትም በያለበት የሚገኙ ግግር በረዶዎችን መቅለጥ በማፋጠን የእሳት ወቅት እንዲመጣ እና ቆይታውንም እንዲጨምር እንደሚያደርግም ነው የዘርፉ ተመራማሪዎች የሚያሳስቡት።
የክስተቶቹ መደጋገምን የሚከታተሉት የአየር ንብረት ባለሙያዎችም ይኽ ሁሉ የአየር ንብረት ለውጥ እውንነት መገለጫ እና የተጽዕኖው ውጤት መሆኑን በመግለጽ ላይ ናቸው። በተለይም ከባለፈው ሰኔ እስከ ነሐሴ ወር የተመዘገበው የሙቀት መጠን በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ታይቶ የማይታወቅ መሆኑ እንደተነገረ፤ የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ «የበጋው ቀን ውሻዎች የሚጮሁ ብቻ ሳይሆኑ እየተናከሱ ነው። የአየር ንብረት ስብራት እየጀመረ ነው።» በማለት ዓለምን አስጠንቅቀዋል። መስከረም ወርም እንዲሁ ቅዝቃዜ በሚጠናበት በዚህ አካባቢ ዝናብና ነፋሻማ መሆኑ ቀርቶ የነበረው ሙቀት በታሪክ ከፍተኛ መሆኑም እንዲሁ ተመዝግቧል። በተከታዩ ጥቅምት ወር በተለያዩ የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ውስጥ የሚገኙ ሃገራት የተመዘገበው የሙቀት መጠን ከፍተኛ መሆኑን አስመልክቶ የአውሮጳ ኅብረት የአየር ንብረት ተከታታይ ተቋም ባወጣው የምርምር መረጃም ጎርጎሪዮሳዊ 2023 ዓም የታየው አይነት ሙቀት የተከሰተው የዛሬ 125 ሺህ ዓመት መሆኑን አስታውቋል። በዚህም በተለይ አውሮጳ ከዚህ ቀደም የነበራት የሙቀት መጠን በሁለት እጥፍ መጨመሩንም ገልጿል።
የሙቀት መጠን ለመጨመሩ መንስኤዎች
በተጠቀሰው ዓመት ብቻ ሳይሆን ካለፉት ቅርብ ዓመታት ወዲህ ኃይለኛ ውሽንፍር፣ ሞገድ እንዲሁም ድንገተኛ እና ከባድ ዝናብ፣ እሱንም ተከትሎም አደገኛ ጎርፍ፤ በተቃራኒው እሳት ማስነሳት የሚችል ከባድ ሙቀት በየቦታው ሲከሰት እየታየ ነው። ለአየር ንብረት ለውጡም ተፈጥሯዊ እና ሰው ሠራሽ መንስኤዎች መኖራቸውን ነው የተቋሙ ተመራማሪዎች ያመለከቱት።
ውቅያኖሶች ከዚህ ቀደም እንደ ዘንድሮ ሞቀው እንደማያውቁ የሚናገሩት የአውሮጳ ኅብረት ኮፐርኒከስ የአየር ንብረት ለውጥ ዘርፍ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ሳማንታ በርገስ፤ በየጊዜው የተመዘገበውን የሙቀት መጠን ለውጥ ስመለከት ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ያሳስበኛል ነው ያሉት። ለዚህም በተለይ ዘንድሮ የኤል ኒኞ ክስተት ዓመት መሆኑ በዓለም የሙቀት መጠን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረጉንም አመልክተዋል። ተመራማሪዋ እንደሚሉትም ውቅያኖሶችን ማሞቅ የጀመረው የኤል ኒኞ ክስተት በቀጣይ ወራት ምን አስከትሎ ሊመጣ እንደሚችልም አሳሳቢ ነው።
የዓለምን የአየር ንብረት የሚከታተለው በእንግሊዝኛ ምህጻሩ WWA የተሰኘው ተቋም በበኩሉ እንዲህ ያለውን ከፍተኛ የሙቀትም ሆነ የዝናብ ሁኔታ ያስከተለው በዓለም አየር ንብረት ላይ የሚታየው ለውጥ እንደሆነ ይገልጻል። ለዚህ ደግሞ ለከባቢ አየር ብክለት መንስኤ የሆነው የሰው ልጅ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ነው ያመለከተው። ምንም እንኳን በተሰናባቹ 2023 ዓ,ም ከባድ ዝናብና ጎርፍ በየቦታው ቢያጋጥምም ከፍተኛ ሙቀትም መመዝገቡን በማስታወስ ይህም የበርካታ ሰዎችን ሕይወት እና ጤና ለአደጋ ማጋለጡንም ባወጣው ጥናት ዘርዝሯል።
የአየር ንብረት ለውጥን ከሚከታተሉ የዘርፉ ባለሙያዎች አንዱ የሆኑት በኢትዮጵያ የተመ የልማት ድርጅት UNDP የደን የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ ዘርፍ ውስጥ በኃላፊነት የሚሠሩት አቶ ያለምሰው አደላም ከባቢ አየር ውስጥ የተከማቸው ሙቀት አማቂ ጋዝ ያስከተለው መዘዝ መንስኤ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሃሳብ ያጠናክራሉ። ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ከፍተኛ ሙቀት የተመዘገበበት ዓመት እንደነበር ያስታወሱት ባለሙያው፤ ዘንድሮ ከፍተኛ ሙቀት ቢከሰትም በመጪው ዓመትም ተመሳሳይ የሙቀት መጠን ይቀጥላል ብሎ መጠበቅ እንደማይቻል ነው ያመለከቱት። እንዲያም ሆኖ ሃገራት በፓሪሱ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ በተስማሙት መሠረት የበካይ ጋዞችን ልቀት መቀነስ አለመቻላቸው የአየር ጠባዩ እንዲለዋወጥ ለሚያደርገው መንስኤ አስተዋጽኦ እንዳለውም አጽንኦት ሰጥተዋል። ከዚህም ሌላ ወቅት እየጠበቁ የሚለዋወጡት የኤሊ ኒኞ እና ላኒኛ ክስተቶች፤ ከዚህ አልፎም በተለይ በጎርጎሪዮሳዊው 2023 በዓለም ላይ የተነሱት ጦርነቶች ለሚታየው የአየር ሁኔታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ባይ ናቸው አቶ ያለምሰው።
የምርምር ግኝቶች
ተሰናባቹ ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2023 ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ እጅግ ሞቃት ነበር ከሚለው ድምዳሜ ላይ ከመድረሳቸው አስቀድሞ ተመራማሪዎች በ200 ሃገራት ውስጥ 4,700 ከተማዎች ላይ ትኩረት አድርገው ሂደቱን መከታተላቸውን አሳውቀዋል።
በግኝታቸውም በተለይ በ15 ዋነኛ ከተሞች ከስድስት ሚሊየን የሚበልጡ ነዋሪዎች ከመላው ዓለም በአማካኝ ለከፍተኛ ሙቀት መጋለጣቸውን መዝገበዋል። በቅኝቱ ከተካተቱት ሃገራትም ሜክሲኮ ከተማ፤ ካይሮ፤ ካልካታ፤ ሌጎስ፤ ሆን ኮንግ፤ ሚያሚ እና ኻርቱም ይጠቀሳሉ። እንደ ተመራማሪዎቹ ግምገማ ከሆነም በተለይ ሐምሌ ወር ላይ ዩናይትድ ስቴትስ፤ ሜክሲኮ እንዲሁም ደቡባዊ አውሮጳ ላይ የተከሰተው ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ የሰው ልጆች ምድሪቱን ለበካይ እና ሙቀት አማቂ ጋዞች ባያጋልጧት ኖሮ ሊያጋጥም አይችልም ነበር ነው ያሉት። ካሰባሰቡት ዝርዝር መረጃ በመነሳትም ባለፈው ሐምሌ ወር በመላው ዓለም ከ6,5 ቢሊየን በላይ ሕዝብ ከአንድ ወይም ከሁለት ቀን በላይ ለከፍተኛ ሙቀት ተጋላጭ ሆኗል። የደን ውድመቱና የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት በዚሁ የሚቀጥል ከሆነም በመጪዎቹ ዓመታትም የአየር ንብረት ለውጥ መገለጫ የሆኑት እንደ የሙቀት ማዕበል፤ ኃይለኛ ዝናብና ውሽንፍር፤ ጎርፍ እንዲሁም ሰደድ እሳትን የመሳሰሉ የተፈጥሮ አደጋዎች አቅማቸውን ጨምረው መከሰታቸው ሊደጋገም እንደሚችልም አሳስበዋል። ከዚህ ጎን ለጎንም አሁን እንደሚታየው የተለያዩ ወረርሽኞች መከሰታቸው እንደማይቀርም አስጠንቅቀዋል። ለሰጡን ማብራሪያ የአየር ንብረት ዘርፍ ተመራማሪውን በማመስገን በተሰናባቹ ጎርጎሪሳዊ ዓመት 2023 የመጨረሻ የሆነው መሰናዶ አበቃን። መጪው ጎርጎሪዮሳዊው 2024 መልካሙን ዜና የምንሰማበት እንዲሆን እንመኛለን።
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ