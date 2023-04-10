በዓለም ሠራተኞች ቀን የታቀደው ሰላማዊ ሰልፍ በኢዲስ አበባ መሰረዝ፤

በየዓመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የሠራተኞች ቀን አዲስ አበባ በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ይዞት የነበረው ውጥን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፀጥታ ቢሮ መከልከሉ እጅግ እንዳሳዘነው የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌደሬችን ( ኢሠማኮ ) ገለፀ። በተለያዩ ሃገራት በዛሬው ዕለት ሠራተኞች አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን አሰምተዋል።
በየዓመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የሠራተኞች ቀን ( ሜይዴይ ) አዲስ አበባ ላይ በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ይዞት የነበረው ውጥን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፀጥታ ቢሮ መከልከሉ እጅግ እንዳሳዘነው የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌደሬችን ( ኢሠማኮ ) ገለፀ። በሥሩ በአባልነት የታቀፉ አንድ ሚሊዮን ያህል ሠራተኞች መኖራቸውን ያስታወቀው ኢሠማኮ ዛሬ እየተከበረ ባለው የሠራተኞች ቀን ከግብር ነፃ የሚደረገው አነስተኛ ወርሃዊ የደሞዝ መጠን ከፍ እንዲል ፣ የሠራተኞች የሥራ ግብር እንዲሻሻል፣ አሠሪና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሠራተኞች ላይ የሚያደርሱትን ብዝበዛ መንግሥት እንዲያስቆም፣ በሠራተኞች ላይ እየደረሰ ያለ እገታ እንዲታረም መጠየቅ በማሰብ በዓሉን በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ተዘጋጅቶ እንደነበር አስታውቋል።
የሠራተኞች በነፃነት የመደራጀት እና የመደራደር መብት ጥሰት አለ ያለው ኢሠማኮ በተለይ በሰላም እጦት ምክንያት እንዲሁም በየመንገዱ እገታ የሚፈፀምባቸው ሠራተኞች መብታቸው እንዲከበር ለመጠየቅ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ማሳወቅ በቂ የነበረ ቢሆንም ክልከላውን ተከትሎ ማንም ሠራተኛ እንዳይጎዳ በሚል ሰልፉን ለመሠረዝ መገደዱን አስታውቋል።
የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማሕበራት ኮንፌደሬሽን ( ኢሠማኮ ) ዛሬ በመላው ዓለም እየተከበረ የዋለውን የሠራተኞች ቀን በአዲስ አበባ ከተማ እና ዙሪያዋ እንዲሁም በሌሎች ቅርንጫፎች በሰላማዊ ሰልፍ በአደባባይ ልዩ ልዩ የሠራተኞችን መሠረታዊ ጥያቄዎች ለመንግሥት ለማቅረብ ለማክበር ወጥኖ ነበር። ይሁንና የአዲስ አበባ ከተማ ፀጥታ ቢሮ ይህንን እንዳያደርግ ክልከላ እንደፈፀመበት አስታውቋል። በአሉን ለማክበር አስፈላጊ ሒደቶችን አሟልተው እንደነበር የኮንፌደሬሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አያሌው አህመድ ለዶቼ ቬለ ገልፀዋል።
«ማንኛውም ሠራተኛ ችግሩን አደባባይ ላይ በሰላማዊ ሰልፍ፣ በተለያየ መንገድ ችግሩን ለመንግሥት እንዲደመጥለት የሚችልበት ቀን ነው ይሄ ቀን። በዓለም ደረጃ ትርጉም አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳናከብር ክልከላ ተደርጓል። በጣም አዝነናል።»
በመንግሥት እና በግል የልማት ተቋማት ውስጥ የሚሠሩ በሁሉም ዘርፍ በሥሩ የሚገኙ የኢንደስትሪ ፌደሬሽን የተባሉ ዘጠኝ አደረጃጀቶችን ይዞ የሚንቀሳቀሰው ኢሠማኮ አንድ ሚሊየን የሚጠጋ ሠራተኛ በሥሩ በአባልነት መኖሩን አስታውቋዋል። በዓሉን በሰላማዊ ሰልፍ ማክበር አስፈልጎ የነበረው ምላሽ ያላገኙ የሠራተኞች ጥያቄዎች እንዲደመጡ ለማድረግ ድምፅ ለማሰማት ብቻ እንደነበርም ተገልጿል። «በኢትዮጵያ ሠራተኞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ጫና ተፈጥራል። የሠራተኞች ደሞዝ ከዛሬ ስድስት ፣ አምስት ዓመት ከነበረው የአሁኑን የገበያ ግሽበት ሊቋቋመው በማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱ» ዋናው መሆኑን የሥራ ኃላፊው ገልፀዋል።
ኢሠማኮ ያልተደራጁ እንዲሁም ሠራተኞች እንዲደራጁ ፈቃደኛ ባልሆኑ አሰሪዎች ሥር የሚገኙ ተጨማሪ አንድ ሚሊዮን አባል ያልሆኑ ሠራተኞች መኖራቸውንም ገልጿል። ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳያደርጉ መከልከላቸውን ለመብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች እና ተቋማት አሳውቀው እንደሆን የተጠየቁት አቶ አያሌው አህመድ «ለሌላ አሳልፈን የምንሰጥበት ሁኔታ አይኖርም» በማለት በራሳቸው እንደሚታገሉ አብራርተዋል። ክልከላው ለምን እንደተደረገ ያንን አድርጓል የተባለውን አካል ለማነጋገር በስልክ ጥረት ብናደርግም ለጊዜው አልተሳካም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግን «የላብ አደር ቀንን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ከተማ ምንም አይነት የአደባባይ ኩነቶችና ሰልፍ እንዲሁም ፖሊስም ሆነ የአስተዳደር አካላት የሚያውቁት ምንም ዓይነት ስብሰባ አለመኖሩን» ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኢሠማኮ የሥራ እና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል የተፈጠረውን ሁኔታ ተከትሎ እንዳነጋገሩት አስታውቋል። «ይህ ስብሰባ መቅረት አልነበረበትም በሚል እያናገሩን ነው» በማለት የኢሠማኮ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አያሌው አህመድ ተናግረዋል። ዛሬ ሥራ ዝግ ሆኖ የተከበረው የሠራተኞች ቀን ( ሜይዴይ ) በዓለም ለ134 ኛ ጊዜ ሲከበር ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ48ኛ ጊዜው ነው።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር