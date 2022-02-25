በዓለም ላይ ዴሞክራሲ እያሽቆለቆለ መሆኑ

የሀገራትን የፖለቲካ ሁኔታ የሚመረምረው «በርትልስማን ትራንስፎርሜሽን ኢንዴክስ» ድርጅት ከጎርጎሪያኑ 2004 ወዲህ አምባገነናዊ ስርዓት ያላቸው ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካላቸው ቁጥራቸው እየበለጠ መምጣቱን ገልጿል። ያም ሆኖ የዜጎች የነፃነት እና የእኩልነት መሻት እየጨመረ በመሆኑ ሁኔታውን የመለወጥ ተስፋ እንዳለ ድርጅቱ አመልክቷል።
የሀገራትን የፖለቲካ ሁኔታ የሚመረምረው «በርትልስማን ትራንስፎርሜሽን ኢንዴክስ» (BTI) እየተባለ የሚጠራው ድርጅት ከጎርጎሪያኑ 2004 ወዲህ አምባገነናዊ ስርዓት ያላቸው ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካላቸው ቁጥራቸው እየበለጠ መምጣቱን ገልጿል።ያም ሆኖ የዜጎች የነፃነት እና የእኩልነት መሻት በዚያው መጠን እየጨመረ በመሆኑ ሁኔታውን የመለወጥ ተስፋ እንዳለ ድርጅቱ አመልክቷል።
«እንደ ሩሲያ እና ቻይና ያሉ ጨቋኝ መንግስታት በአንድ በኩል እንደ አሜሪካ ወይም ጀርመን ያሉ ዲሞክራሲያዊ መንግስታት በሌላ በኩል አሉ። ያ የዘመናችን ታላቅ ግጭት ይሆን?» በማለት ነበር መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከአሜሪካው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲ ኤን ኤን ጋር በየካቲት ወር መጀመሪያ ባደረጉት ቃለ ምልልስ የዓለምን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ የገለፁት።ያም ሆኖ ሾልዝ ብሩህ ተስፋ አላቸው።በመጨረሻ ዲሞክራሲ እንደሚያሸንፍም እርግጠኛ ናቸው። ምክኒያቱም ይላሉ ሾልዝ፤ ዴሞክራሲ የምዕራባውያን ሃሳብ ብቻ ሳይሆን በሰዎች ልጆች ዘንድ ስር የሰደደ ነው።
«ትልቅ ትግል ነው። ነገር ግን በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ከዲሞክራሲ፣ ከህግ የበላይነት፣ ከግለሰብ ነፃነት እና ከገበያ ኢኮኖሚ ጋር ያለንን የአኗኗር ዘይቬ እንደሚያደንቁ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ።»
እሳቸው ይህንን ይበሉ እንጂ «በርትልስማን ትራንስፎርሜሽን ኢንዴክስ »እየተባለ የሚጠራው እና የሀገራትን የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ዝርዝር መረጃ የሚያወጣው ድርጅት (BTI) ከጎርጎሪያኑ 2004 ዓ/ም ወዲህ ዴሞክራሲ በዓለም ላይ እያሽቆለቆለ ነው።
ድርጅቱ በወቅቱ ባወጣው መረጃ መሰረትም ለመጀመሪያ ጊዜ የጨቋኝ መንግስታት ቁጥር ከዲሞክራሲያዊ መንግስታት መብለጡን አረጋግጧል። በመረጃው መሰረት ከ137 ታዳጊ እና በሽግግር ላይ ካሉ ሀገራት ውስጥ 67ቱ ብቻ ዲሞክራሲያዊ ሲሆኑ፤ ዲሞክራሲያዊ ያልሆኑ መንግስታት ቁጥር ግን ወደ 70 አድጓል።
የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ሃውኪ ሃርትማን እንደሚሉት ይህ በ15 ዓመታት የስራ ጊዚያቸው ውስጥ ካዩአቸው የፖለቲካ ለውጥ እጅግ የከፋው ውጤት ነው። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ ፍትሃዊ ምርጫዎች ፣ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ እና የመሰብሰብ መብቶች እንዲሁም ፍትሃዊ የስልጣን ክፍፍል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ መሆኑን የሚያሳይ ነበር።እንደ ሃርትማን ማኅበራዊ እና የኢኮኖሚዊ ተሳትፎንም የሚቀንስ ነው።
« ከ137 ሀገሮች ዉስጥ በአብዛኞቹ የፈተሽነው፤ በውሸት ተሳትፎ ላይ ከተመሰረተ የፖለቲካ ሥርዓት፣የማኅበራዊ እና የኢኮኖሚዊ ተሳትፎን ከሚከለክል እና ፉክክርን ከሚያዛባ ሥርዓት ጋር እየታገልን መሆኑን ነው ።»
ለዚህም ሀርትማን ቱኒዚያን በምሳሌነት ያነሳሉ።በአረብ አብዮት ወቅት የዴሞክራሲ ንቅናቄ የተስፋ ብርሃን ተደርጋ የምትቆጠረው ቱኒዚያ፤ በሀምሌ 2021 ዓ/ም ፓርላማውን በመበተን እና የሕገ መንግሥቱን አንዳንድ ክፍሎች በማንሳት ፤ፕሬዝዳንት ካይ ሰኢድ በአዋጅ ሲመሩ ነበር። በቅርቡም ሰኢድ የሀገሪቱን የዳኝነት ነፃነት ያረጋግጣል የተባለውን የላዕላይ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አፍርሰዋል በማለት ገልፀዋል።
ሃርትማን ከDW ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ቀደም ሲል በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የተመሰረቱ በርካታ ሀገሮች “የዴሞክራሲ ጉድለት” ውስጥ መግባታቸው አሳሳቢ ነው ብለዋል።ለዚህም የቱርክን፣ የህንድን፣የብራዚል እና የፊሊፒንስን እንዲሁም ከአውሮፓ የፖላንድ እና የሃንጋሪን የፖለቲካ ሁኔታ ጠቅሰዋል።እነዚህ ከአስር አመታት በፊት የተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ያላቸው ብለን የፈረጅናቸው ሀገራት አሁን በፖለቲካ ሂደታቸው ላይ ትልቅ ጉድለት ያለባቸው መንግስታት ሆነዋል።ሲሉም አክለዋል።
ምንም እንኳን በመላው ዓለም የጨቋኝነት አዝማሚያ ቢጨምርም፤አሁንም በርካቶች ነፃነትን እኩልነትን እና ፍትሃዊነትን እንደሚናፍቁ ለዚያም እንደሚታገሉ ይገልፃሉ።ለአብነትም።
«በቤላሩስ ለነጻ ምርጫ ፣በሊባኖስ ለሲቪል ማህበረሰብ ትብብር ፣ በሱዳን ወታደራዊ የበላይነትን ለመዋጋት እና በምያንማር የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ለመቃወም ዜጎች ድፍረት የተሞላበት አቋም ወስደዋል። እነዚህ ሰዎች የሄዱት ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ አይደለም። ለተሻለ ማህበረሰብ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ለመጣል ጭምር እንጅ።»
ይህ የዜጎች ተሳትፎም ለዲሞክራሲ መጎልበት መሰረት ነው ይላሉ። እናም እነዚህ ጀግኖች፤ ከጨቋኝ አስተዳደር ጋር ለሚደረገው ዓለም አቀፍ ከባድ ትግል መሠረት ናቸው።ብለዋል ሃውኪ ሃርትማን።
ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ