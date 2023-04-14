በዎላይታ የምርጫ ድምፅ ያጭበረበሩ ናቸው የተባሉ እየታሠሩ ነው

በህግ ከሚፈለጉት 136 ሰዎች መካከል እስከአሁን 92 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን የፌዴራል ፖሊስ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን መምሪያ ሃላፊ ጄላን አብዲ ማምሻው ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል ፡፡ ቀሪ ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች መጥሪያ ወጥቶባቸው በአድራሻቸው በማፈላለግ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝ ጄላን ከድር አስረድተዋል ፡፡
በደቡብ ክልል በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ በዎላይታ ዞን ከድምፅ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ድርጊት ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋል መጀመሩን የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ ፡፡ የፌዴራል ፖሊስ እንዳለው ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ሥር እየዋሉ የሚገኙት ባለፈው ጥር 29 2015 ዓም በዞኑ ከተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ጋር በተያያዘ የህግ ጥሰት በመፈጸም በመጠርጠራቸው ነው ፡፡
በህግ ከሚፈለጉት 136 ሰዎች መካከል እስከአሁን 92 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን የፌዴራል ፖሊስ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን መምሪያ ሃላፊ ጄላን አብዲ ማምሻው ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል ፡፡ ቀሪ ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች መጥሪያ ወጥቶባቸው በአድራሻቸው በማፈላለግ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝ ጄላን ከድር አስረድተዋል ፡፡
የምርጫ ህግ ጥሰት የፈጸሙ ግለሰቦችን ለመለየት ከፌዴራልና ከደቡብ ክልል የፍትህ አካላት የተውጣጣ ቡድን በዞኑ የምርጫ ጣቢያዎች በመገኘት ምርመራ ሲያደርግ መቆየቱን የጠቀሱት የመምሪያ ሃላፊው “ አሁን በቁጥጥር ሥር የዋሉት በኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ አስፈጻሚ መካክል የቦርዱ ምርጫ አስፈፃሚዎችና ከቦርዱ ውጪ የሚገኙ ግለሰቦች ይገኙበታል “ ብለዋል ፡፡
አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በህግ ጥሰቱ ላይ በዞን አመራርነት የሚገኙ ተሳትፎ አላቸው ተብሎ ቢጠረጠርም በህግ እየተያዙ የሚገኙት ግን በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች ብቻ ናቸው ይላሉ ለእዚህ የእርሶ ምላሽ ምንድ ነው በሚል ዶቼ ቬለ DW ጄላን አብዲን ጠይቋል ፡፡
ፖሊስ የሚፈልገው መረጃና ማስረጃ ብቻ ነው በሚል ምላሽ የሰጡት ጄላን “ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ሰዎች ካሉ ተጠያቂ ሊሆኑ የማይችሉበት ሁኔታ የለም “ ብለዋል ፡፡
በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ የጋራ ክልል ለማደራጀት ያስችላል የተባለው ህዝበ ውሳኔ የተካሄደው ባለፈው ጥር 29 2015 ዓም ነበር ፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህዝበ ውሳኔው የድምፅ አሰጣጥ ወቅት በወላይታ ዞን የምርጫ ህግ ጥሰቶች ተፈጽሟል በሚል የድምፅ ቆጠራ ውጤቱን ውድቅ ማድረጉ የሚታወቅ ነው ፡፡
ሽዋንግዛው ወጋዮህ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ