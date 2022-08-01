በዎላይታ ሕዝበውሳኔ እንዲደረግ ተጠየቀ

ፖርቲዎቹ የወላይታ ዞን ከጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ኮንሶ ፣ ጌዲኦ ፣ ደቡብ ኦሞ ዞኖችና እንዲሁም ከአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ጋር በመሆን አዲስ ክልል ይመሠረታል የሚለውን ውሳኔ ተቃውመዋል።
የዎላይታ ህዝብ ያቀረበው በክልል የመደራጀት ጥያቄ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግሥታዊ መብት በመሆኑ በህዝበ ውሳኔ ብቻ እንዲተገበር ሲሉ ሁለት የክልሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠየቁ፡፡
የዎላይታ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ዎሕዴግ) እና የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ (ዎብን) በየበኩላቸው ባወጡት መገለጫ የዎላይታ ዞንን በክላስተር ለማደራጀት በዞን ምክር ቤት የተላለፈው ውሳኔ ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ በገዢው ፓርቲ አቅጣጫ መሠረት የተፈጸመ ሥለሆነ በአስቸኳይ እንዲታረም ሲሉ ጠይቀዋል ፡፡
በደቡብ ህዝቦች የክልል አደረጃጀት ዙሪያ እስከአሁን የተለያዩ የድጋፍ እና የተቃውሞ አማራጮች መቅረባቸው ለዶቼ ቬለ DW የተናገሩት አንድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከፍተኛ የሥራ ሃላፊ በበኩላቸው ምክር ቤቱ ነገ ዕለት ሀሙስ በጠራው ጉባዔ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ገልጸዋል፡፡
ፖርቲዎቹ በመግለጫው የወላይታ ዞን ከጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ኮንሶ ፣ ጌዲኦ ፣ ደቡብ ኦሞ ዞኖችና እንዲሁም ከአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ጋር በመሆን አዲስ ክልል ይመሠረታል የሚለውን ውሳኔ ተቃውመዋል።
ይህንኑ ተቃውሞአቸውን ለአገሪቱ የፌዴሬሽን ም/ቤት እና ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ለሆኑ የምዕራባዊያን አገራት ኢምባሲዎች ማሳወቃቸውን ገልጸዋል። ባስገቡት የቅሬታ ደብዳቤ የዎላይታ ዞን ም/ቤት ከሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር በክላስተር ለመደራጀት ያሳለፈው ውሳኔ ኢህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል፡፡
በተለይም የዎላይታ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር /ዎሕዴግ/ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ጎአ በዞኑ ም/ቤት የተላለፈዉ ውሳኔ ከሕዝብ ፈቃድና ሥምምነት ውጪ በገዢው ፓርቲ አቅጣጫ የተፈፀመ ስለሆነ ውሳኔው በአስቸኳይ ታርሞ ሕዝበ ውሳኔው እንዲካሄድ ፖርቲያቸው መጠየቁን ለዶቼ ቬለ DW ገልፀዋል፡፡
የዎላይታ ሕዝብ ጥያቄ መፍትሄ ማግኘት ያለበት በሕዝበ ውሳኔ መሆን አለበት ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምን የገለጹት የዎሕዴግ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ‹‹ ሕዝቡ አማራጭ ተሰጥቶት ብቻዬን በክልል እደራጃለሁ ወይም ከሌሎች ጋር እሆናለሁ የሚለውን እንዲወስን እድል ሊሰጠው ይገባል፡፡ ይሄ ከማንም በችሮታ የሚሰጠው አይደለም፡፡ በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት የተቀመጠ ሉአላዊ የሕዝብ ሥልጣን ስለሆነ ሕዝቡ የትኛውን ነው የሚፈልገው የሚለውን በሕዝበ ውሳኔ እንዲወስን የሚጠይቅ ደብዳቤ ነው ያስገባነው ›› ብለዋል፡፡
በወላይታ ሕዝብ የክልል አደረጃጀት ተመሳሳይ መግለጫ ያወጣው የዎላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ / ዎብን / ሊቀመንበር አቶ አማኑኤል ሞጊሶ በበኩላቸው የዞኑ ም/ቤቱ ውሳኔ በሕገ መንግሥት ያልተደገፈና ግልጽነት የጎደለው በመሆኑ ፖርቲያቸው እንደሚቃወመው ገልፀዋል፡፡
ዶቼ ቬለ DW በፖለቲካ ፖርቲዎቹ መግለጫ ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጡት የወላይታ ዞን ም/ቤት ዋና አፈጉባኤ ወ/ሮ ካሰች ኤሊያስን ጠይቆ ነበር፡፡ ዋና አፈጉባኤዋ ‹‹ የም/ቤቱን አቋም በድህረ ገጻችን የምናሳውቅ ሥለሆነ በእኔ በኩል ለአሁኑ የምሰጠው ምላሽ የለኝም ›› በማለታቸው በም/ቤቱን በኩል ያለውን አስተያየት በዚህ ዘገባ ማካተት አልተቻለም፡፡
በደቡብ ክልል አደረጃጀት ያነጋገርኳቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕዝብ ግንኙት ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በዳዳ አሁን ባለው የደቡብ ክልል የሚገኙ ም/ቤቶች እና የፖለቲካ ፖርቲዎች በክልሉ አወቃቀር ላይ ድጋፋቸውንም ተቃውሟቸውንም እየገለፁ እንደገሚገኙ ተናግረዋል፡፡ ም/ቤቱ እስከአሁን በደረሱት መረጃዎች ላይ መሠረት በማድረግ ነገ ሀሙስ በጠራው ጉባኤ ጉዳዩን በአጀንዳነት በመወያየት ውሳኔ እንደሚያሳልፉም ዳይሬክተሩ ገልፀዋል፡፡
በደቡብ ክልል የሚገኙ 10 የዞንና 6 የልዩ ወረዳ ም/ቤቶች ‹‹ አሁን ያለውን የደቡብ ክልል በሁለት አስተዳደራዊ ክልል ይዋቀርልን ›› ሲሉ ጥያቄዎቻቸውን ለፌዴሬሽን ም/ቤት ማቅረባቸው የሚታወስ ነው፡፡ በአንጻሩ የጉራጌ ዞን ም/ቤት ግን ጉራጌ እራሱን በቻለ ክልል እንዲዋቀር በመጠየቅ የክላስተር አደረጃጀቱን ውድቅ ማድረጉ ይታወቃል፡፡
ሽዋንግዛው ወጋዮህ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ