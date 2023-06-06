በውጭ የሚገኙ 26 ድርጅቶች መግለጫ

በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኙ በርካታ የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች በአብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች እንዲሁም በተከታዮቻቸው ላይ ይፈጸማል ያሉትን ጥቃት አወገዙ። በውጭ የሚገኙ 26 ድርጅቶች ሰሞኑን ባወጡት የጋራ መግለጫ፣ ጉዳዩን ዓለማቀፋዊ ወንጀል ብለውታል።
በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚገኙት እነዚሁ የሲቪክ ድርጅቶች የስሞኑ መግለጫ፣በኢትዮጵያ እየታዩ ያሉ ዋና ዋና ጉዳዮችን የዳሰሱበት ነው። የድርጅቶቹን የጋራ መግለጫ አስመልክቶ ያነጋገርናቸው ዶክተር ሺፈራው ገሠሠ የሲቪክ ድርጅቶቹ ተወካይ ናቸው።
«የጀርመን ሬዲዮ ድምጻችንን እንድናሰማ ዐሳባችንን እንድንገልጽ ዕድል ስለሰጠን እናመሰግናለን። መግለጫውን እንድናወጣ በዋናነት ያነሳሳን ሰሞኑን በወለጋና መተከል የሚያደርሰው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ያላነሰው የዐቢይ አስተዳደር፣ አሁን በምሥራቅ ጎጃም በደብረ ኤልያስ ሥላሴ ገዳም ላይ በጣም ጭካኔ የተሞላበት፣ ከባድ ጦር መሣሪያ በመተኮስ፣ እዛ በሚኖሩ መነኮሳት ለፀበል የመጡትን፣ፀበልተኞችን ህፃናትን ማደጎ አድርገው ያሳድጓቸው የነበሩትን ሁሉ ጨፍጭፏል። ከ200 በላይ አልቀዋል ነው የሚባለው እሱ በጣም ስላስቆጣን ነው።ይህ በአለም ዓቀፍ የሚያስጠይቅ አለምዓቀፍ የጦር ወንጀል ነው።»
ነባር የእምነት ተቋሞችን በማጥፋት ላይ አነጣጥሮ፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እና የእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ከባድ አረመኔያዊ ጥቃት እየደረሰ ይገኛል ያለው የድርጅቶቹ መግለጫ፣ ከ19 በላይ የሚሆኑት መስጂዶችን በማፍረስ በሙስሊሙ ማኀበረሰብ ላይ ሃይማኖታዊ ዘመቻ እየተካሄደ እንደሚገኝ ገልጿል።
ዶክተር ሺፈራው ይህን ሲያብራሩ፣የሚከተለውን ብለዋል። «ሸገር በተባለዉ ከተማ፣ 19 የሚሆኑ መስጊዶች በማፍረስ የሙስሊሙን ማኀበረሰብ አሳዝኗን፣አስቆጥቷል።ያንን በመቃውም ባለፈው ሳምንት ዐርብ በአንዋር መስጊድ ከስግደት በኋላ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ያሰሙትን ወደ ሦስት ሰዎች ገድሏል።ብዙዎቹን አቁስሏል። ሰኔ 25 ቀን በኢትዮጵያ አቆጣጠር፣እንዲሁ ምንም ተቃውሞ ያላሰሙትን ከስግደት ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ተደብቀው ጥይት በመተኮስ ሰራዊት በማሰማራት፣ ብዙዎችን እንዳቆሰሉ ነው።ይህ ሁሉ በጣም ዘግናኝ የሰው ልጅ መብት ጥሰት ነው።ዘግናኝ የሆነ ነው።»
በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ድርጅቶቹ ማንነትን መሰረት ያደረገ ባሉት እርምጃ፣ ከ 100ሺ በላይ ቤቶች በማፍረስ ቢያንስ ከግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ በክረምት ሜዳ ላይእንዲወድቁ መደረጋቸውን አመልክቷል። ይህን ተከትሎም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው መሰናከላቸው በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል።
እንዲሁም በፈጠራ ክስ በማንነታቸው ምክንያት ብቻ ከ 30ሺ በላይ ዐማራዎች ታፍነው በእስር እየተሰቃዩ እንደሚገኙ፣የዐማራው ገበሬ የአፈር ማዳበሪያ እንዳያገኝ መከልከሉን የሲቪክ ድርጅቶቹ መግለጫ አትቷል።
«የዐማራ ገበሬዎችን ለይቶ፣ በኢኮኖሚ ለማድቀቅ፣በአሁኑ የዘር ወቅት የዐፈር ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንዳያገኙ ከልክሏል።ይህ ራሱ በኢኮኖሚ ማቀጨጭ አንድን ዘር ለይቶ ከጄኖሳይድ አንዱ ነው። ከአምስቱ የዩናትድ ኔሽን ካወጣው የጄኔቫ ኮንቬንሽን 1948 አንዱ ማቀጨጭ ለማጥፋት የሚደረግ አንድን ዘር መግደል ብቻ አይደለም፣ከስራ ውጭ ማድረግ ለምሳሌ በአዲስ አበባ የዐማራ ባለሃብቶችን ሃብታቸውን ካገደ በኋላ አሁን ደግሞ በአነስተኛ በመንገድ ላይ የሚተዳደሩ ኸርከበ ሱቅ በመባል የሚታወቀው ዘርግተው የሚኖሩ፣እነሱን ራሱ የጽንፈኛ መጠራቀሚያ ነው የሚል ታፔላ በመለጠፍ ነው በሚል እያሰደደ መሆኑን ሰምተናል።ይህን ሁሉ በጣም አሰቃቂና ግፍ የተሞላበት ሥራ በመሆኑ ለማውገዝ ነው።»
የድርጅቶቹ ተወካይ ለመፍትሔነት ይረዳሉ ብለው ከጠቀሷቸው ዐሳቦች መኻከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል።
«በገዳማት፣በቤተክርስትያናትና በመስጂዶች ላይ የሚደረገውን እርምጃ ማውገዝ ያስፈልጋል። የፈጸሙትንም ለሕግ እንዲቀርቡ መጠየቅ ያስፈልጋል። ማንነትን መሠረት ያደረገ የቤት ፈረሳውም ያው ሪፖርት ተደርጓል።ያው እሱን መልሶ እንዲያገኝና ወደቦታቸው የሚመለሱበትን ሥራ መስራት።»
በመግለጫው ላይ በተነሱ ጉዳዮች ላይ በዋሽንግተን ዲ ሲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሣካም።
የመንግስት የፀጥታና ደህንነት የጋራ ግብረሃይል ግንቦት 26 ቀን 2015 ዓ ም ምሽት ባወጣው መግለጫ፣ «በደብረ ኤልያስ ገዳም ሳካሂድ ቆይቻለሁ» ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ዓላማው፣ እስክንድር ነጋ ላይ ርምጃ ለመውሰድ መሆኑን ማረጋገጡ አይዘነጋም።
በሌላ በኩል፦ መስጂዶች ፈርሰዋል በሚል ለተፈጠረው ችግር መፍትሔ ለማበጀት በሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም እና በፌዴራል አስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት አማካይነት ከተቋቋመ ኮሚቴ ጋር መወያየታቸው ተዘግቧል።
ታሪኩ ኃይሉ
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ነጋሽ መሀመድ