 በውጭ የሚገኙ 24 የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ማሳሰቢያ | ኢትዮጵያ | DW | 28.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በውጭ የሚገኙ 24 የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ማሳሰቢያ

የዐማራ ቅርስ ያሏቸው አካባቢዎችን ለድርድር ማቅረብ ተቀባይነት የለውም ሲሉ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ተቃወሙ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:09

በውጭ የሚገኙ 24 የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ማሳሰቢያ

የዐማራ ቅርስ ያሏቸው አካባቢዎችን ለድርድር ማቅረብ ተቀባይነት የለውም ሲሉ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ተቃወሙ። የማኀበረሰብና የሚዲያ 24 ድርጅቶች ያወጡትን መግለጫ አስመልክቶ ተወካያቸው ኢንጂነር ሕዝቅኤል እስክንድር ለዶይቸ ቨለ፣ ወልቃይት፣ ራያና አካባቢው ከሕገ መንግሥት ዕውቅና ውጭ በህወሓት ተወስደው የነበሩ መሬቶች ሲሆኑ  ለድርድር ከቶውንም ሊቀርቡ አይችሉም ሲሉ ገልጸዋል።

የትግራይ ክልልን በመወከል በውጭ የሚንቀሳቀሰው ኮሚቴ አባልና የቀድሞ ዲኘሎማት ዮሐንስ አብርሃ በበኩላቸው፣ የይገባኛል ጥያቄ የተነሳባቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ከ30 በላይ የትግራይ ቀበሌዎች ዐማራ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል። የመንግሥት ኮሙኑኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሠ ቱሉ ጉዳዩን አስመልክቶ ዶይቸ ቨለ ላቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ፣ የተጠቀሱትን አካባቢዎች በተመለከተ መንግሥት የሚያካሄደው ድርድር እንደሌለ አስታውቀዋል።

ታሪኩ ኃይሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

በውጭ የሚገኙ 24 የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ማሳሰቢያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ጠየቀ

ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ጠየቀ 12.02.2022

ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በትግራይ ሁሉን አካታች የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ። በትግራይ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የህዝቡን ደህንነት እና ህልውና ማረጋገጥ አልቻለም የሚለው ፖርቲው ያለውን ዘርፈ ብዙ ችግር ለመፍታት ሁሉም የፖለቲካ ፖርቲዎች፣ ሲቪክ ማሕበራትና ሌሎች ያካተተ ሁሉን አቀፍ የሽግግር አስተዳደር እንዲመሰረት ጥሪ አቅርቧል

ከእስር የተፈቱ የትግራይ ተወላጆች የሥራ ቦታ ጉዳይ 

ከእስር የተፈቱ የትግራይ ተወላጆች የሥራ ቦታ ጉዳይ  10.02.2022

በሕግ ጥላ ሥር የነበሩ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ሳይውሉ ከሥራ ታግደው በቤት እንዲቆዩ ተደርገው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደሚሠሩባቸው መሥሪያ ቤቶች ሲመለሱ በእናንተ ቦታ ሰው ተተክቶበታል የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው እናት ፓርቲ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።

የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ

የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ 26.12.2021

ተዋጊዎቼ ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲያፈገፍጉ አዝዣለሁ ያለው ህወሓት  የተኩስ አቁምና የድርድር ጥያቄ የያዘ ደብዳቤ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶንዮ ጉተሬሽ ልኳል። መንግሥት በበኩሉ ህወሓት ተዋጊዎቼ እንዲወጡ አዝዣለሁ ማለቱን «በኢትዮጵያ ኃይሎች የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፋፈን የፈጠረው ማደናገሪያ» ሲል አጣጥሎታል።