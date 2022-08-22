በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሲቪል ድርጅቶች ጦርነቱን አወገዙ  

20 የሲቪል ድርጅቶች የኢትዮጵያ ሕዝብና የዓለም ማኀበረሰብ ለሁኔታው ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው፣ለተደጋጋሚ ጥቃት ሰለባ የሆነውን ወገን እንዲታደጉት ጠይቀዋል። የጋራ መግለጫውን በጋራ ያወጡት የሲቪል ማኀበራትና ድርጅቶች፣በሰሜን አሜሪካ፣አውሮጳና አውስትራሊያ የሚገኙ መሆናቸው ተገልጿል።
በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ እና አፋር ሕዝብ ላይ በህወሓት ዳግም ተከፍቷል ያሉትን ጥቃት በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሲቪል ድርጅቶች አወገዙ። 20 የሲቪል ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ፣የኢትዮጵያ ሕዝብና የዓለም ማኀበረሰብ ለሁኔታው ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው፣ለተደጋጋሚ ጥቃት ሰለባ የሆነውን ወገን እንዲታደጉት ጠይቀዋል። የጋራ መግለጫውን በጋራ ያወጡት የሲቪል ማኀበራትና ድርጅቶች፣በሰሜን አሜሪካ፣አውሮጳና አውስትራሊያ የሚገኙ መሆናቸው ተገልጿል። የመግለጫውን ዓላማ አስመልክቶ፣ከድርጅቶቹ ተወካዮች መካከል፣ዶክተር ሽፈራው ገሠሠ የሚከተለውን ለዶይቸ ቨለ ተናግረዋል። "ሕዝቡ ለምሳሌ መከላከያው የራሱ ተልዕኮ አለው።በአሁኑ ሰዓት የሚያዘው እንኳን ቢሆን፣የሕዝብ አለኝታ ነው።ቃል ሲገባ ማንኛውም የመከላከያ አባል የሃገርን ሉዓላዊነት መጠበቅ የሕዝብን ደህንነት መጠበቅ ስለሆነ፣በየጊዜው ዝም ብሎ ያገኘውን ድል ሲነጠቅ መቆየት የለበትም።እንደገና ዳግም ከፍተኛ ድል አንጸባርቆ ነበር።ገፍቶ ሄዶ ጠላትን እስከመጨረሻው ድረስ አስከ ሽንፈት ድረስ ማድረስ ሲቻል እዚህ ጋር አቁም ተብሎ ቀርቷል።አሁንም ያ እንዳይደገምና እስከመጨረሻው የሃገርን ሉዓላዊነት በሚያስከብር መልኩ፣እስከመጨረሻው ድረስ ሄዶ ጠላትን አሸንፎ ተሸንፌያለው የሚል ስምምነት እስከሚያገኝ ድረስ ወይ ደግሞ ጠላት ዳግም በኢትዮጵያ ለአማራውና ለአፋሩ ክፍል ዳግም ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ጥሪ ለማቅረብ ነው።መግለጫው፣በህወሓት የተለኮሰ ያለው ተከታታይ ጦርነት የአማራውን ህልውና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጨለም የታቀደ መሆኑን አመልክቶ፣የወልቃይትና አካባቢውንም ጉዳይ አንስቷል።
"መግለጫውን እንድናወጣ ያስገደደን፣በተደጋጋሚ ለሦስተኛ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ዓመት ሳይሞላ የአማራና የአፋር ክልሎችን ወረራ ፈጽሟል።ህወሓት ወረራውን ሲፈጽም፣ግልፅ የሆነ ዓላማ አለው። ይኸውም ከአማራ ክልል ወልቃይትና ራያን በመያዝ በአፋርም የተወሰኑ መሬቶችን በመያዝ ከተሳካለት የራሱን ነጻነት በማወጅ የትግራይ ሕዝብ ነጻ ሪፐብሊክ ለማወጅ እንደ አነሳሱ እሱን አውጆ እየተንቀሳቀሰ ያለው በተለይ ወልቃይትን ወደ ሱዳን መውጫ ለማግኘት በከፍተኛ ደረጃ የሚዋደቅበት ነው እስከመጨረሻው፤ሰፊ የእርሻ መሬት አለ፣ብዙ የተፈጥር ሀብት አለ።እሱን ካላገኘ መገንጠል የሚለውን ነገር ስለማይታሰብ ያንን በአንክሮ ይሰራበታል፤ይታወቃል።እንደ ድርጅት እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ይህንን ካላሳካ አይቆምም።" በምስጢር በሚካሄድ ድርድር፣መግለጫው የአማራ ሕዝብ ርስት ያላቸውን የራያ፣የወልቃይት ጠለምትና የመሳሰሉት ቦታዎች እንደገና በህወሓት እጅ እንዳይገቡ የሚያስፈልገውን ክትትልና ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ አሳስቧል።በጉዳዩ ላይ ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው፣ የትግራይ ክልል መንግስትን በውጭ የሚወክለው ኮሚቴ አባል አቶ ዩሐንስ አብርሃ በበኩላቸው፣በኢትዮጵያ ስም የተሰባሰቡት ድርጅቶች የትግራይ ሕዝብ ባለፉት ዓመታት ግፍና መከራ ሲደርስበት ምንም ብለው አለማወቃቸው አሳዛኝ ነው ብለዋል።አሁን፣የትግራይ ሕዝብ የሆነ መሬት ካልወሰድን እና የኛ ካልሆነ ማለታቸው ተቀባይነት እንደሌለውም አቶ ዩሐንስ አመልክተዋል።"መግለጫው ምናልባት ታሪክን እንደዚሁ እንደፈለግኸው ወደፈለግኸው አቅጣጫ የምታላጋው እንደሆነ የሚያሳይ ነው በአንድ በኩል፤ምክንያቱም ታሪካዊ ሰነዶችን ካነበበ ሰው የሚጠበቅ ስላልሆነ ማለት ነው።ምዕራብ ትግራይ የጠቀሱትን ወልቃይት፣ጠገዴ ሁመራ በማን ስር ነበረ? የትኛው ሕዝብ ይኖርበት ነበረ? የሚለውን ምናልባት ፈረንጆች የጻፉትን ጽሑፍ ለማጣቀሻነት ከወሰድን የተለያዩ ጽሑፎችን ማቅረብ እንችላለን።በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፉና ከዚያ በፊት የተጻፉ ሠነዶችን ጭምር ማለት ነው።ግን ሌላው ይቅርና የኢትዮጵያ የታሪክ ባሙያዎች ወይም የታሪክ ጸሐፊዎች የሚባሉ፣ከአማራ ማኀበረሰብ የወጡ ሰዎች የጻፏቸውን ጽሑፎችን ትልልቅ የሚባሉትን ጽሑፎች እነሱ ስለ ምዕራብ ትግራይ አሁን ስለተጠቀሱት አካባቢዎች በማን ይተዳደሩ እንደነበረ የትኛው ሕዝብ የተኛው ብሄር ይኖርበት እንደነበረ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል።ይህንን ታሪክ አለማንበብ ነው።"አቶ ዩሐንስ፣ምዕራብ ትግራይ ያሉትን አካባቢ በተመለከተ፣ መንግስት በሕገ መንግስቱ መሠረት ይፈታል ማለቱ በተገቢነት የሚነሳ እንደሆነ ገልጸው፣ሌላ መውጫ መንገድ እንደሌለው አመልክተዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ