 በዋግሕምራ የተፈናቃዮች መበራከትና የፈጠረው ቀውስ  | ኢትዮጵያ | DW | 15.03.2022

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ኢትዮጵያ

በዋግሕምራ የተፈናቃዮች መበራከትና የፈጠረው ቀውስ 

በሰቆጣ የተፈናቃዮች ቁጥር 54 ሺህ መድረሱን መንግስት ዐስታወቀ። በሕወሓት ከተያዙ የአካባቢው ወረዳዎች የሚፈናቀሉ የሰቆጣ ተፈናቃዮች የምግብና የመጠለያ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት በበኩሉ የተፈናቃዩ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን አመልክቷል። 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:55

የተፈናቃዮች ቁጥር 54 ሺህ መድረሱን መንግስት ዐስታወቀ

በሰቆጣ የተፈናቃዮች ቁጥር 54 ሺህ መድረሱን መንግስት ዐስታወቀ። በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከተያዙ የአካባቢው ወረዳዎች የሚፈናቀሉ የሰቆጣ ተፈናቃዮች የምግብና የመጠለያ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናገሩ። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት በበኩሉ የተፈናቃዩ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመሆኑ የምግብና የመጠለያ ችግሮች ማጋጠሙን ጠቅሷል። ዞኑ መፍትኄ እየፈለገ መሆኑንም ተመልክቷል።

ከአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎችና ከሌሎችም ክልሎች በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ክልሉ እየተፈናቀሉ የሚገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው። ከነዚህ አካባቢዎች መካከል በሕወሓት ቁጥጥር ስር ካሉ ከአበርገሌ፣ ከፃግብጂ፣ ከዝቋላ አንዳንድ ቀበሌዎችና ከአላማጣ እየተፈናቀሉ ወደ ሰቆጣ ከተማ የሚገቡት ይገኙበታል። እንደተፈናቃዮቹ ገለጣ፦ በእየነበሩበት አካባቢ የሚደርስባቸው እንግልት፣ ርሀብና ወከባ እንዳፈናቀላቸው ይናገራሉ።

ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት መጠለያና በቂ ምግብ በሌለበት ሁኔታ ሰቆጣ አቅራቢያ በረሀ ውስጥ ወድቀዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ፈናቃይ ከሚመጣበት አበርገሌ ወረዳ የመጡት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ክፍሌ 15ሺህ ሕዝብ ከወረዳቸው መፈናቀሉን አመልክተው፣ የተወሰነ ድጋፍ ቢኖርም በጣም ውስን ነው ብለዋል።

Äthiopien Sekota | Amhara Region | IDPs

በተፈናቃዮች የተነሱ ችግሮችን በማስመልከት ለዶይቼ ቬለ ምላሽ የሰጡት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ ደስታዬ ጌታሁን የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 53 ሺህ 644 መድረሱን አመልክተዋል። አሁንም የተፈናቃዩ ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ለአስተዳደር ችግሮች እየተፈጠሩ እንደሆነም አስረድተዋል።

የምግብና የመጠለያ ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን አመልክተው ችግሩ በዞኑ አቅም ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ መላ ኢትዮጵያውያን የድርሻቸውን እንዲወጡ ኃላፊው ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ሕወሓት ተቆጣጥሯቸው የነበሩትን የአማራ ክልል አካባቢዎች ከለቀቀ በኋላ አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ቢመለሱም አሁን እንደገና በክልሉ ያለው የተፈናቃይ ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን 300ሺህ እየደረሰ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል።

ዓለምነው መኮንን
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ኂሩት መለሰ

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ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች 11.03.2022

ከአክሱም፣ ከመቀሌና ከቆቦ ከተማ ዙሪያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማን እያጥለቀለቋት እንደሆነ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመለከቱ፡፡ በሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ ከአካባቢውና ከትግራይ በሚመጡ ተፈናቃዮች እጅግ መጨናነቋን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው፣ በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ እንደሆነ ተመልክቷል።

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የተመላሽ ተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል 30.12.2021

በሰሜኑ የአገራችን ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የነበሩ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ቢጀምሩም አንዳንዶቹ ርዳታ አላገኘንም አሉ። የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ሕወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩት ከአብዛኛዎቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከወጣ በኋላ 279 ሺህ 217 ኩንታል የምግብ እህል ወደ ቦታው ልኬያለሁ ብሏል።

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በአማራ ክልል ተፈናቃዮች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የክልሉ ባለሥልጣን ተናገሩ 27.11.2021

በአማራ ክልል በሚካሔደው ውጊያ የተፈናቀሉ ከ4 ሺሕ 900 በላይ ነፍሰ ጡር እና ከ10 ሺሕ 300 በላይ የሚያጠቡ እናቶች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ክልሉ አስታወቀ። 2.1 ሚሊዮን ከደረሰው የተፈናቃዮች ቁጥር ውስጥ ከ54 ሺሕ በላይ ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሕጻናት እንደሚገኙበት ተገልጿል።