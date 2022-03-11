በዋግሕምራ የተፈናቃዮች መበራከትና የፈጠረው ቀውስ 

በሰቆጣ የተፈናቃዮች ቁጥር 54 ሺህ መድረሱን መንግስት ዐስታወቀ። በሕወሓት ከተያዙ የአካባቢው ወረዳዎች የሚፈናቀሉ የሰቆጣ ተፈናቃዮች የምግብና የመጠለያ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት በበኩሉ የተፈናቃዩ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን አመልክቷል።
በሰቆጣ የተፈናቃዮች ቁጥር 54 ሺህ መድረሱን መንግስት ዐስታወቀ። በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከተያዙ የአካባቢው ወረዳዎች የሚፈናቀሉ የሰቆጣ ተፈናቃዮች የምግብና የመጠለያ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናገሩ። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት በበኩሉ የተፈናቃዩ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመሆኑ የምግብና የመጠለያ ችግሮች ማጋጠሙን ጠቅሷል። ዞኑ መፍትኄ እየፈለገ መሆኑንም ተመልክቷል።
ከአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎችና ከሌሎችም ክልሎች በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ክልሉ እየተፈናቀሉ የሚገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው። ከነዚህ አካባቢዎች መካከል በሕወሓት ቁጥጥር ስር ካሉ ከአበርገሌ፣ ከፃግብጂ፣ ከዝቋላ አንዳንድ ቀበሌዎችና ከአላማጣ እየተፈናቀሉ ወደ ሰቆጣ ከተማ የሚገቡት ይገኙበታል። እንደተፈናቃዮቹ ገለጣ፦ በእየነበሩበት አካባቢ የሚደርስባቸው እንግልት፣ ርሀብና ወከባ እንዳፈናቀላቸው ይናገራሉ።
ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት መጠለያና በቂ ምግብ በሌለበት ሁኔታ ሰቆጣ አቅራቢያ በረሀ ውስጥ ወድቀዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ፈናቃይ ከሚመጣበት አበርገሌ ወረዳ የመጡት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ክፍሌ 15ሺህ ሕዝብ ከወረዳቸው መፈናቀሉን አመልክተው፣ የተወሰነ ድጋፍ ቢኖርም በጣም ውስን ነው ብለዋል።
በተፈናቃዮች የተነሱ ችግሮችን በማስመልከት ለዶይቼ ቬለ ምላሽ የሰጡት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ ደስታዬ ጌታሁን የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 53 ሺህ 644 መድረሱን አመልክተዋል። አሁንም የተፈናቃዩ ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ለአስተዳደር ችግሮች እየተፈጠሩ እንደሆነም አስረድተዋል።
የምግብና የመጠለያ ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን አመልክተው ችግሩ በዞኑ አቅም ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ መላ ኢትዮጵያውያን የድርሻቸውን እንዲወጡ ኃላፊው ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ሕወሓት ተቆጣጥሯቸው የነበሩትን የአማራ ክልል አካባቢዎች ከለቀቀ በኋላ አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ቢመለሱም አሁን እንደገና በክልሉ ያለው የተፈናቃይ ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን 300ሺህ እየደረሰ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል።
ዓለምነው መኮንን
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ኂሩት መለሰ