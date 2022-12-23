በዉጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ልጆች የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ

በውጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆችና ወዳጆች ማህበር ለከተማዋ ሆስፒታሎች ግልጋሎት የሚሰጥ በዓይነትቱ ትልቅ የተባለ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ከሃያ ሚሊየን ብር በላይ ግምት አለው በተባለው በዚህ ድጋፍ ለድንገተኛ እና ለተሀድሶ ህክምና አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች መካተታቸው በድሬደዋ በተካሄደው የርክክብ ስነስርዓት ላይ ተገልጧል።
በውጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ማህበር ለከተማዋ ሆስፒታሎች ግልጋሎት የሚሰጥ በዓይነትቱ ትልቅ የተባለ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ከሃያ ሚሊየን ብር በላይ ግምት አለው በተባለው በዚህ ድጋፍ ለድንገተኛ እና ለተሀድሶ ህክምና አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች መካተታቸው በድሬደዋ በተካሄደው የርክክብ ስነስርዓት ላይ ተገልጧል። ድጋፉ ድሬደዋን እና ህክምናን ወደ ከተማዋ መጥተው ለሚያገኘው የአካባቢው ህብረተሰብ ጠቃሚ መሆኑም ተገልጧል።
የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በውጭ በተለይም በአሜሪካ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ማህበር ለህክምና አገልግሎት የሚውሉ ማሽኖችን ጨምሮ በዓይነቱ ትልቅ የሆነ የህክምና ቅይሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን በርክክቡ ላይ ተናግረዋል። "ድሬደዋ በህክምናው ዘርፍ ሰፊ ድጋፍ ያስፈልጋታል" ያሉት ኃላፊዋ ሌሎች በውጭ የሚገኙትን ጨምሮ በሀገር ውስጥ ያሉ አካላት በቅንጅት ከተሰራ ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ የህክምና መሳርያዎችን ማምጣት እንደሚቻል ድጋፉ ማሳያ መሆኑን አንስተዋል።
በከተማዋ በተለየ መልኩ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት በቀድሞው ኢትዮ-ጅቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት ንብረት በነበረው ፈረንሳይ ሆስፒታል ውስጥ መጀመሩን ያነሱት የድሬደዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከፍር ጁሀር በበኩላቸው ሆስፒታሉ ብዙ ቁሳቁስ እንደሚጎለው በማንሳት ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በውጭ በሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ማህበር በኩል አሁን የተደረገው የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ለድሬደዋ እና ለአካባቢው ማህበረሰብ በጣም ጠቃሚ መሆኑን አስተያየት የሰጡት አቶ ፊላ መሀመድ ናቸው። ማህበሩ ዓመታዊ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍን ጨምሮ በሌሎች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የህብረተሰቡን ችግር ለማቃለል ሲያደርጋቸው የቆዩ ድጋፎችን መዘገባችን ይታወሳል።
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
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