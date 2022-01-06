በወቅታዊ ጉዳዮች የውጭ ጉዳይ መግለጫ

የውጭ ጉዳይ ሚንሥትር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግሥት አሸባሪ ተብሎ በሕግ ከተፈጀው ሕወሓት ጋር እንደሚነጋገር ጠቅላይ ሚንሥትር ዐቢይ አሕመድ ተናገሩ ተብሎ የሚንሸራሸረው ሐሳብ ከዕውነት የራቀ ነው ብሎታል። የሚንሥትሩ ቃል አቀባይ ይህንኑ ዛሬ ከሰአት በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስተባብለዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚንሥትር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግሥት አሸባሪ ተብሎ በሕግ ከተፈጀው ሕወሓት ጋር እንደሚነጋገር ጠቅላይ ሚንሥትር ዐቢይ አሕመድ ተናገሩ ተብሎ የሚንሸራሸረው ሐሳብ ከዕውነት የራቀ ነው ብሎታል። የሚንሥትሩ ቃል አቀባይ ይህንኑ ዛሬ ከሰአት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስተባብለዋል። ሌሎች ጉዳዮችንም አንስተው ማብራሪያ ሰጥተዋል።
የኢትዮጵያ ምንግሥት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ድርጅት ተብሎ ከተፈረጀው ሕወሓት ጋር ንግግር ያደርጋል ብሎ እንዳልተናገረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ይህንን ተናግረዋል ተብሎ መዘገቡ ተጥቅሶ የተጠየቁት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው ይህንን ዛሬ ለጋዜጠኞች የተናገሩት። ትናንት በፕሬዝዳንት ሣሕለ ወርቅ ዘውዴ የተሾሙት ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደሮችና አምባሳደሮችም ሙያን መሠረት ተድርጎ የተሾሙ ናቸው ብለዋል። ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ የገባው የአሜሪካ የልዑክ ቡድን ይዞት የመጣው መልእክት የኢትዮጵያ እና የአሜሪካን ስትራቴጂክ ግንኙነት ወደነበረበት እንዲመለስ በአሜሪካ በኩል ፍላጎት እንዳለ የገለፁበት ነበር ሲሉም አክለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ