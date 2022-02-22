 በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጠ/ሚኒስትሩ ማብራሪያ | ኢትዮጵያ | DW | 22.02.2022

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ኢትዮጵያ

በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጠ/ሚኒስትሩ ማብራሪያ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በዛሬው ዕለት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤት አባላት ማብራሪያ ሰጡ። ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጦርነቱን የተሸከመበት አቅም የሚደነቅ ነው ብለዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:19

ጠ/ሚኒስትሩ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት ማብራሪያ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በዛሬው ዕለት ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጦርነቱን የተሸከመበት አቅም የሚደነቅ ነው አሉ። ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ ሆናም ቢሆን በግብርና እና ከውጪ የሚገቡ ሸቀጦችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት ያደረገችው ጥረት እና የተሰበሰበው ገቢ ከፍተኛ መሆንን በስኬትነት አንስተዋል። ቂም እና ሌብነት የኢትዮጵያ የዘመናት የቁልቁለት ጉዞ ዋነኛ ምክንያቶች መሆናቸውን የተናገሩት ዐቢይ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት ሲባል የሕወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሰዎች ክሳቸው እንዲቋረጥ መደረጉን ተናግረዋል። አክለውም እስካሁን ከሕወሓት ጋር የተደረገ ድርድር የለም፤ ይህ ማለት ግን ድርድር አይኖርም ማለት አይደለምም ነው ያሉት።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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ጠ/ሚኒስትሩ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት ማብራሪያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

8.06.2020 Urban growth and the housing problem in Addis Ababa. Balderas for true democracy will start registering complaints of the addis ababa city residents on housing program . There are many individuals who didn't get their home almost for 15 years since their registration. Housing problem ( the case of condominium ) is the unsolved critical problem in the city.

ምርጫ ቦርድ የባልደራስ ጥያቄን ውድቅ አደረገ 22.02.2022

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አንድ የአዲስ አበባ ምክርቤት አባል በምክርቤቱ ስብስባ ላይ አዲስ አበባን በተመለከተ ዘለፋ አቅርቧል በማለት ከምክር ቤት አባልነታቸው ለማንሳት ምርጫ ቦርድ ትብብር እንዲያደርግለት ያቀረበውን ጥያቄ ቦርዱ ውድቅ አድርጎታል። ባልደራስ ግን የምርጫ ቦርድን መልስ አልተቀበለዉም።

Ethiopia`s Prime Minster Abiy Ahmed giving explanation to parliament 230321, Addis Abeba

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አነሳ 16.02.2022

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሃገሪቱ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ። ምክር ቤቱ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የወሰነው።

የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተፅእኖ እና ትኩረት ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር 

የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተፅእኖ እና ትኩረት ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር  05.02.2022

የትልቁ አህጉራዊ ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ እንደ ሌላው ዓለም ቃጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች የዓለም ትኩረት ሲስብ አይስተዋልም፡፡ ሕብረቱ የራስን አጀንዳ ከማቀድ እና ከመፈጸም አንጻር የሚያጋጥመው ተግዳሮት ብሎም አባል አገራቱ ውሳኔዎቻቸውን ከመተግበር አንጻር የሚያሳዩት ውስንነቶች የህብረቱን አቅም ከተፈታተኑ ጉዳዮች ተጠቃሽ ነው፡፡