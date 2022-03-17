በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የው/ጉ/ሚ ቃል አቀባይ መግለጫ

የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ከተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በትግራይ ክልል እና በፌዴራል መንግሥት መካከል ሰላም እንዲወርድ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙትን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆን የሥራ ሂደትን በተመለከተ በተጨባጭ እዚህ ላይ ደርሰዋል ለማለት እንደማይቻል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ልዩ ልዑኩ ግን የሰላም ጥረታቸውን ቀጥለዋል ተብሏል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በጉዳይ ፈፃሚ ደረጃ ለማስቀጠል መወሰኗ የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት ችግር እንዳለው አያመለክትም ሲሉ የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። መንግሥት በሳውዲ አረቢያ በስቃይና በችግር ውስጥ ከሚገኙ ዜጎች መካከል ከሰባት ሺህ የሚበልጡትን ኢትዮጵያዊያን በሳምንት ለሦስት ቀናት ፣ በቀን ሦስት ጊዜ በሚደረግ በረራ መመለሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይኽ ሥራውም ይቀጥላል ተብሏል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
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