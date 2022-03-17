 በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የው/ጉ/ሚ ቃል አቀባይ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 14.04.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የው/ጉ/ሚ ቃል አቀባይ መግለጫ

የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ከተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:56

የው/ጉ/ሚ/ ቃል አቀባይ መግለጫ

በትግራይ ክልል እና በፌዴራል መንግሥት መካከል ሰላም እንዲወርድ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙትን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆን የሥራ ሂደትን በተመለከተ በተጨባጭ እዚህ ላይ ደርሰዋል ለማለት እንደማይቻል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ልዩ ልዑኩ ግን የሰላም ጥረታቸውን ቀጥለዋል ተብሏል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በጉዳይ ፈፃሚ ደረጃ ለማስቀጠል መወሰኗ የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት ችግር እንዳለው አያመለክትም ሲሉ የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። መንግሥት በሳውዲ አረቢያ በስቃይና በችግር ውስጥ ከሚገኙ ዜጎች መካከል ከሰባት ሺህ የሚበልጡትን ኢትዮጵያዊያን በሳምንት ለሦስት ቀናት ፣ በቀን ሦስት ጊዜ በሚደረግ በረራ መመለሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይኽ ሥራውም ይቀጥላል ተብሏል።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

ማንተጋፍቶት ስለሺ 

Audios and videos on the topic

የው/ጉ/ሚ/ ቃል አቀባይ መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የውጭ ጉዳይ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ

የውጭ ጉዳይ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ 17.03.2022

በሳውዲ አረቢያ በእሥር እና በተለያየ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን መካከል ሰላሳ አምስት ሺህ ያህሉ ወደ አገራቸው ለመመለስ መመዝገባቸው ተገለፀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው 100 ሺህ ዜጎችን ከሳውዲ ለምምለስ በተያዘው ዕቅድ መሠረት በእሥር ላይ የሚገኙም ሆነ በውጪ ያሉት እንዲመለሱ ይደረጋል።

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ  

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ   24.02.2022

ኤች አር 6600 የተባለው የአሜሪካን ም/ቤት ረቂቅ ሕግ ኢትዮጵያ ምላሽ የሰጠችባቸውን ጥያቄዎች የሚያነሳና የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የተረቀቀ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ረቂስ ሕጉ ከሰብዓዊ መብት ጥሰት ምርመራ፣ከሰብዓዊ ድጋፍ አቅርቦት እንቅፋት መሆን ጋር በተገናኙ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን ተጠያቂ ለማድረግ የተረቀቀ መሆኑ ተሰምቷል።

የውጪ ጉ/ሚ ቃል አቀባይ ሳምንታዊ መግለጫ

የውጪ ጉ/ሚ ቃል አቀባይ ሳምንታዊ መግለጫ 10.03.2022

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን ለመመርመር በሚል ባለሙያዎችን መመደቡን በተመለከተ መንግሥት እስካሁን በጉዳዩ ላይ አቋም አለመያዙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።