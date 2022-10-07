በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የውጪ ጉዳይ መግለጫ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ስድስት ምዕራባውያን ሃገራት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን በተመለከተ ትናንት በጋራ ያወጡት መግለጫ «ከዚህ በፊት ከወጡት መግለጫዎች የተለየ ነገር የለውም» አለ። የኢትዮጵያ መንግሥት ለሰላም ዝግጁ መሆኑንም ተገልጿል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በዛሬው አጭር መግለጫቸው ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ስድስት ሃገራት ማለትም ብሪታንያ፤ ጀርመን፤ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክ እና ኔዘርላንድስ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እና ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆምና የሰላም ድርድር እንዲጀመር በጋራ ስላወጡት መግለጫ የመንግሥትን አቋም ተጠይቀዋል። መግለጫው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወታደራዊ ግጭት እንዲቆም ፣ ይህንን ለማድረግ ስምምነት እንዲደረስ፣ የሰብዓዊ እርዳታ እንዲቀርብ እና የኤርትራ ሠራዊት ከዚህ ግጭት ተሳትፎው እንዲታቀብ ብሎም ከኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንዲወጣ የሚለውን ያካትታል። ቃል ዐቀባዩ ለዚህ ሲመልሱ መግለጫው «ከዚህ በፊት ከወጡት መግጫዎች የተለየ ነገር የለውም» ብለዋል። «የኢትዮጵያ መንግሥት ሰላም እንዲመጣ ቀደም ሲል የወሰዳቸው የመተማመን ምንፈስ የሚፈጥሩ እርምጃዎች አሉ» ያሉት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም «መንግሥት ለሰላም ዝግጁ ነው» ብለዋል።
በሌላ በኩል ሰሞኑን የአውሮፓ ሕብረት ባቀረበው የውሳኔ ሀሳብ መሠረት ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ለመመርመር በሚል የተቋቋመው የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ ምብቶች ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን ሥራው ለአንድ ዓመት ተራዝሟል። ይህንን በተመልከተም «ሕብረቱ ያወጣቸው ውሳኔዎች ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣሙ አይደሉም። የኢትዮጵያን ተጨበጭ ሁኔታ ይገነዘባሉ ፣ ይረዳሉ ብለን እንጠብቃለን» ሲሉ የመንግሥትን አቋም ግልፅ አድርገዋል። በትግራይ ክልል ያለውን የሰብዓዊ ድጋፍ አቅርቦት በተመለከተም ጦርነት ባለበት ሁኔታ ሰብዓዊ ድጋፍን ለመቀጠል ችግር መሆኑንም ተናግረዋል። ከሰሞኑ የዩክሬን መንግሥት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አዲስ አበባ ተገኝተው ከምክትል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ ምኮንን ጋር መነጋገራቸውንም አረጋግጠዋል። የተባበሩት መንግሥታት 129 ኢትዮጵያዊያን ፍልሰተኞችን ከመካክለኛው ምሥራቅ የመን ሰሞኑን ወደ ሀገራቸው መመለሱ ተዘግቧል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ( IOM ) በዚህ ዓመት በዋናነት የምሥራቅ አፍሪካ ዜጎች የሆኑና በአማጽያን ቁጥጥር ሥር በወደቀችው የየመኗ ሰንዐ ውስጥ የሚኖሩ 1800 ያህል ፍልሰተኞች በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማመቻቸት ሥራ ማከናወኑም ተነግሯል። ይህንን በተመልከተ የተጠየቁት ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም «በ2014 ብቻ ከሳዑዲ አረቢያ 71 ሺህ ኢትዮጽያዊያንን መመለስ ተችሏል። አሁንም በየመንም ሆነ ሌሎች ሀገሮች ያሉትን እየመለስን ነው። ይህ ሥራ በዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በምኅፃሩ (IOM ) ድጋፍ ይቀጥላል።» ብለዋል። የጣና ፎረም/መድረክ/ እና መንግሥት በተለይም በጎረቤት ሃገራት ዘንድ እያራመደ ያለው «አረንጓዴ ዲፕሎማሲ» የተባለው ችግኝ የመትከል ሥራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዚህ ዓመት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል እንደሚገኙበትም ገልፀዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ