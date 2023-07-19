 በወቅታዊ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 19.07.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በወቅታዊ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ መግለጫ

የሕዳሴ ግድብን የሚመለከተው የኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የሦስትዮሽ ድርድር ከቆመበት እንዲቀጥል የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች ፍላጎት እንዳላቸው ተገለበ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ «ድርድሩ የት እና መቼ ይጀመራል የሚለው በተፋሰሱ ሃገራቱ የቴክኒክ ቡድን የሚወሰን ነው» ብለዋል።

በወቅታዊ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ መግለጫ 

 

የሕዳሴ ግድብን በሚመለከት የሚደረገው የኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ የሦስትዮሽ ድርድር ከቆመበት እንዲቀጥል የኢትዮጵያ እና የግብጽ መሪዎች ፍላጎት እንዳላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ «ድርድሩ የት እና መቼ ይጀመራል የሚለው በተፋሰሱ ሃገራቱ የቴክኒክ ቡድን የሚወሰን ነው» ብለዋል። የሦስቱ ሃገራት ወቅታዊ ግንኙነት በተመለከተ ሲጠየቁም «አንድ ወንዝ የሚጠጡ ቤተሰቦች ናቸው» በማለት ሃገራቱ መልካም ግንኙነት ይዘው የቀጠሉ እና ከአባይ ወንዝ ጉዳይ ባሻገር ሰፊ ግንኙነት እንዳላቸው ገልፀዋል። ካይሮ ውስጥ ለሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት መፍትሔ ፍለጋ በተዘጋጀ ጉባኤ ላይ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ጋር ተገናኝተው የመከሩት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ምንም እንኳን የሕዳሴ ግድብን የሚመለከተው ተቋርጦ የቆየው ድርድር የት እና መቼ ይደረግ የሚለው በተደራዳሪ አካላቱ የቴክኒክ ቡድን የሚገለጽ ቢሆንም ድርድሩን ለማስጀመር በሁለቱ ሃገራት መሪዎች ፍላጎት መኖሩን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል።

Äthiopien Guba | Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre

ታላቁ የኅዳሴ ግድብ


የሱዳን ግጭት በሰላም እንዲፈታ ኢትዮጵያ ያላትን ፅኑ አቋም ያሳየችበት ነው በተባለው በዚሁ መድረክ በአዲስ አበባ እና በካይሮ መካከል «የበለጠ የተጠናከረ ወዳጅነት እንዲኖር ከመግባባት የተደረሰበት ነው» ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ለሀገር ውስጥ እና ለውጪ መገናኛ ብዙኃን ጋዜጠኞች ዛሬ ተናግረዋል። 
ኬንያ ናይሮቢ ላይ በተደረገ የአፍሪካ ሕብረት የአስፈፃሚዎች ስብሰባ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት ከሕወሓት ጋር ያደረገውን የተኩስ ማቆም የሰላም ስምምነት ለተለያዩ ሃገራት የሥራ ኃላፊዎች እውነታውን ለማስገንዘብ ዕድል ሰጥቶ ነበር ያሉት ቃል ዐቀባዩ ኢትዮጵያ በዚሁ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ሕብረት «ማሻሻያ ያስፈልገዋል» የሚል ሀሳብ አቅርባ ጥያቄዋ ተቀባይነት ስለማግኘቱ ተናግረዋል። የሱዳን ግጭት ሳይውል ሳያድር እንዲፈታ ውትወታ ማድረጓን፣ በሶማሊያ የዘለቀው የአልሸባብ የሽብር ጥቃት ዘላቂ መፍትሔ እንዲያገኝ እና ለሕብረቱ የፀደቀው በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ላይ ጠንከር ያሉ አቋሞችን ማራመዷንም ቃል ዐቀባዩ ገልፀዋል።

The Ministry of foreign affairs

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ውድመት ያስከተለባት ጦርነት ውስጥ በነበረችበት ወቅት በተለይ በተባበሩት መንግሥታት ዓለም አቀፍ መድረክ ለተደጋጋሚ የውይይት አጀንዳ እንድትሆን መጠነ ሰፊ ግፊት እና ጫና ስታደርግ የነበረችው አየርላንድ አንድ የሥራ ኃላፊዋ ከሰሞኑ አዲስ አበባን የመጎብኘታቸውን አንድምታ በተመለከተ ጥያቄ ቀርቦላቸው «ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ጠላት የለም» የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። 

በዛሬው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ከሱዳን ጦርነት ሸሽተው በኢትዮጵያ በኩል እየገቡ ስለሚገኙ ኢትዮጵያዊያንም ሆነ የሌሎች ሃገራት ዜጎች ጉዳይ ፣ ስለ ኢትዮጵያ እና ሱዳን የድንበር ውዝግብ፣ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ተቆጣጠሯቸው ስለሚባሉ አካባቢዎች ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ለጉብኝት ይመጣሉ ስላሉት መቼ ይመጣሉ ? የሚሉ ገዳዮች አልተነሱም።
 

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር 

Audios and videos on the topic

በወቅታዊ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ መግለጫ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሱዳን ተፈናቃዮች በምዕራብ ጎንደር

የሱዳን ተፈናቃዮች በምዕራብ ጎንደር 13.07.2023

አብዛኛዎቹ ስደተኞች በምዕራብ ጎንደር መተማ በኩል እንደሚገቡ የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቄ ለዶቼቬለ እንደተናገሩት የሱዳኑ ጦርነት በዞኑ ጫናዎችን እየፈጠረ ነው፡፡የኤርትራ ስደተኞች መጠለያውን ጥለው ለመውጣት ወደ መሐል አገር ለመሄድ የሚያደርጉት ጥረት ታላቅ ፈተና እንደሆነባቸው አስረድተዋል፡፡

ማሕደረ ዜና፣ ሱዳን «የጅል ዉጊያ» ሐገር

ማሕደረ ዜና፣ ሱዳን «የጅል ዉጊያ» ሐገር 05.06.2023

ከዚሕ በተጨማሪም ጦርነቱ ከራስዋ ከሱዳን ቀጥሎ የሚጎዳዉ ጎረቤቶችዋን በመሆኑ የኢጋድ ዉሳኔ ተገቢና ግዴታም መሆኑ በርግጥ አላጠያየቀም።ይሁንና ለሽምግልና የተመረጡት የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ከናይሮቢ፣ከጁባና ጅቡቲ ኻርቱም ለመድረስ መንገድ አጥተዉ ቀን ሲቆጥሩ የአደራዳሪነቱን ኃላፊነት የዋሽግተንና የሪያድ ባለስልጣናት ወሰዱት።

ሱዳን፣ ሁሉም የሚሻት አንዱም ያልጠቀማት ሀገር

ሱዳን፣ ሁሉም የሚሻት አንዱም ያልጠቀማት ሀገር 24.04.2023

ሱዳን ዉስጥ አንድ ሚሊዮን ዜጎች እንዳሏት የሚነገረዉ ኢትዮጵያ ዜጎችዋን ለመርዳት ወይም ለማስወጣት ያደረገችና ያሰበችዉ ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን የሚታወቅ ነገር የለም።የአረብ መንግስታት፣ዩናያትድ ስቴትስ፣ብሪታንያ፣ የአዉሮጳ ሕብረት፣ሩሲያ፣ቻይና፣ጃፓን፣ ሕንድ ኢንዶኔዚያና ሌሎችም ዜጎቻቸዉን እያስወጡ ነዉ።