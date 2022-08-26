በወልቃይት ጠገዴ ውጊያው ቀጥሏል

በወልቃይት ጠገዴ በሁለት ግንባሮች በኢትዮጵያ ኃይሎችና በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች መካከል ጦርነቱ ዛሬም መቀጠሉን የሰቲት ሁመራ ወልቃይት ጠገዴ አስተዳደር ዐስታወቀ። በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ደግሞ አብዛኛዎቹ ባንኮች አገልግሎት መጀመራቸው ተገልጧል።
በወልቃይት ጠገዴ በሁለት ግንባሮች በኢትዮጵያ ኃይሎችና በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች መካከል ጦርነቱ ዛሬም መቀጠሉን የሰቲት ሁመራ ወልቃይት ጠገዴ አስተዳደር ዐስታወቀ። በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ደግሞ አብዛኛዎቹ ባንኮች አገልግሎት መጀመራቸው ተገልጧል። በቅርቡ በአቅራቢያው ተከስቶ በነበረው ጦርነት የተደናገጡ ነዋሪዎች በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ሆነው ለመከላከያ ሰራዊቱ የስንቅ አቅርቦት እያዘጋጁ ነውም ተብሏል።
ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል የይገባኛል ጥያቄ የሚያቀርቡበት አካባቢ ነው። አካባቢው በኢህአዴግ ዘመን የትግራይ ክልል ምዕራብ ትግራይ በሚል ሲያስተዳድረው የቆየ ሲሆን ከ2013 ዓም ወዲህ ደግሞ የአማራ ክልል እንደ አንዱ የክልሉ ዞን አድርጎ እያስተዳደረው ይገኛል፡፡ በዚህ አካባቢ ህወሓት ሰሞኑን አዲስ ጥቃት በሁለት ግንባሮች እንደተከፈተበት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ አስተዳደር ዐስታውቋል፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለው ዛሬ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደገለጡት በማይካድራና በምስራቅ ግንባሮች ህወሓት ዳግም ጥቃት ከፍቷል፡፡ “… እንግዲህ በሁለት ግንባር ነው በምስራቁ ግንባርና በዚህ በሱዳን ማካድራ ሳምሪ የሚባል ቡድን በምዕራቡ ግንባር ከፍቷል፣ ይህኛው ማይካድራ ላይ ጨፍጭፎ የሄደ ቡድን ነው፣ ሌላኛው በምስራቁ ግንባር ነው በዚያ በማይጋባ የሚባል ነው ሰሜን ጎንደር የሚያዋስነን ነው ተከዜ ማዶ ነው በነዚህ ሁለት አቅታጫዎች ነው የከፈተው፡፡”
ከዚህ በፊት ቡድኑ ያደረሰውን ግፍና በደል በመፍራት ታጣቂ ቡድኑ ወደ አካባቢው እንዳይመጣ ህብረተሰቡ በጋለ ስሜት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ለአጋሮቹ ስንቅ በማቀበል አጋርነቱን እያሳዬ እንደሆነ ነው አስተዳዳሪው ያስረዱት፡፡ የአካባቢው ህብረተሰብ ከዚህ በፊት በሕወሓት ምን ግፍና በደል ደርሶበታል? ተብለው ተጠየቁት አቶ አሸተ “ ህወሓት ለ27 ዓመትና በላይ አካባቢውን ሲያስተዳድር ህዝቡን ሳይሆን መሬቱን ነበር የሚፈልገው” ብለዋል፡፡
ለዚህ እንደማስረጃ ያቀረቡት በቅርቡ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያጠናውን ጥናትና በማይካድራ ተፈፅሟል ያሉትን ጥቃት ነው፡፡ እንደዋና አስተዳዳሪው ባለፉት ሶስት አስረተ ዓመታት የታሪክ አዋቂዎችና የአገር ሽማግሌዎች ሆን ተብለው ተሰውረዋል ዌም ተገድለዋል፣ ወልቃይት አካባቢ ገሀነም በሚባል ቦታ ከ58 ሺህ በላይ የአካባቢው ነዋሪዎች መገደላቸውን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በጥናት እንዳረጋገጠው አመልክተዋል፡፡ በ2013 ዓ.ም ማይካድራ ከተማ ላይም በመቶዎች የሚቆጠሩ የየከተማው ነዋሪዎች በማንነታቸው ተለይተው ተገድለዋል ነው ያሉት፡፡
ህወሓት አካባቢውን ባስተዳደረበት ወቅት መሬቱን እንጂ ህዝቡን አይፈልገውም ነበር በማለት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያጠናውን ጥናት መሰረት አድርገው አስተዳዳሪው አስረድተዋል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልዲያ ከተማ መረጋጋት መፈጠሩንና አብዛኛዎቹ ባንኮች መከፈታቸውን የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አቶ ደምስ አለባቸው ተናግረዋል፡፡
“ ከዚህ በፊት የነበሩት ባንኮች የንግድ ተቋማትም ምን እንደደረሰባቸው ይታወቃል፣ ከዚያ ስጋት መነሻ በማድረግ ተጀምሮ በነበረው ጠቅላላ ሁኔታ ድባቡም ጥሩ ስላልነበረ፣ የንግድ ሸቀጦችም፣ ባንኮችም ሌሎች ተቋማትም ዘግተው እቃ ንብረት ያሸሹበት ሂደት ነው የነበረውና አሁን ላይ ሲያዩትና ሲረዱት ከተማ አስተዳደሩ በሰራው የቅስቀሳ ስራዎች ላይ አሁን ላይ ሁሉም ባንኮች በሚባል ደረጃወደ ሙሉ ትግበራ የገቡ ባንኮች አሉ፡፡…አቢሲኒያ ባንክ ተከፍቷል፣ ህብረት ባንክ ተከፍቷል፣ዳሸን ባንክ ከፍቷል” ነው ያሉት፡፡
በከተማው 5 ቅርንጫፎች አሉት ያሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ሰራተኞቹ በሙሉ ተመልሰዋል፣ ሥራ ለመጀመር ከሚያስችል ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ገልጠዋል፡፡
የከተማዋ ነዋሪም ከነበረበት ድንጋጤና አለመረጋጋት ተላቅቆ ለመከላከያ ሰራዊትለውን ድጋፍ እያሳየ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ነሐሴ 17 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ለ18 አጥቢያ እንደገና ያገረሸው የሰሜኑ ጦርነት በበርካታ ግንባሮች መቀጠሉን ከአባቢዎቹ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ