በወልቂጤ ከተማ ለሁለተኛ ቀን ከቤት ያለመውጣት ተቃውሞ እየተካሄደ መሆኑን የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል።
በደቡብ ክልል ስር በሚገኘው የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ፤ ለሁለተኛ ቀን የሥራ ማቆም እና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን የከተማይቱ ነዋሪዎች ገለጹ። የአድማው መንስኤ ከጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። እነሱ እንደሚሉት አድማውን የተጠራው በወጣቶች፣ ምሄራን፣ እንዲሁም በገጠር ሽማግሌዎች በጋራ ነው። ረቡዕ ከሰአት በኋላ በከተማዋ የተበተነውን የ ሁለት ቀን የቤት ውስጥ መቀመጥ አድማንም ማኅበረሰቡ ተቀብሎ ተግባራዊ አንዳደርገው ገልጸዋል። ዶቼ ቬሌ ያነጋገረው የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ አብዱ በከር ከማል ተቃውሞው በታቀደ መልኩ እየሄደ ያለው ህዝቡ ጥያቄውን የራሱ ስላደረገው ነው ይላል።
«የቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማው ትላንት ነው የጀመረው ለሁለት ቀን ነው ባጠቃላይ አላማው ተቃውሞውን የሚመሩ በምሁራን በወጣቶች በአገር ሽማግሌዎች የተደራጁ ብዙ ንኡሳን ኮሚቴ ያሉት ተጠሪነታቸው ለአገር ሽማገሌዎች ነው ትግሉ በታቀደው መሰረት የሄደው ህዝቡ ጥያቄውን የራሱ ስላደረገው ጭምር ነው ።ወረቀቱ ለህዝቡ አልተዳረሰም በድምፅ ማጉያ ሠራተኛ ጭኖ ነገ በተጠራው አድማ ላይ ሱቃችሁን ብትዘጉ ለአንድ አመት የሥራ ቦታችሁ ይታሸጋል ሲሉ ማህበረሰቡ አድማ እንዳለ ተረዳ አንድ ሁለት ቤት አሸጉ የሚሰማቸው ሲያጡ ተዉት» ብለዋል። ሌላኛው የወልቂጤ ነዋሪ አቶ ተስፋ ነዳ በበኩላቸው ማኅበረሰቡ የታሰሩ አመራሮችና ወጣቶች በመኖራቸው ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ እንዳለ ይገልጻሉ ። « አድማው ከትላንት ወዲያ ከሰአት በተበተነ ወረቀት ነው ጥሪው የተላለፈው። የታሰሩ አመራሮች እና ወጣቶች በመኖራቸው ኅብረተሰቡ ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ ነው ያለው። እንደገና የዞኑ ምክር ቤት ያጸደቀው ውሳኔ ስላለ ውሳኔው ወደ ሪፈረንደም እንዲሄድ እና የታሰሩት ልጆች ይፈቱልን ነው ።»
ስለታሰሩ አመራሮች እና ወጣቶችን በተመለከተ እንዲሁም ከቤት ባለመውጣት አድማውን በተመለከተ ወደ ደቡብ ክልል የኮማንድ ፖስት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ባለማንሳታቸው ሀሳባቸውን ልናካትት አልቻልንም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት፤ የጉራጌ ዞንን ጨምሮ ሌሎች አራት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ በነባሩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል እንዲቀጥሉ መወሰኑ ይታወሳል።
ማኅሌት ፋሲል
ኀዋዬ ለገሠ