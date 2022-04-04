 በኮንሶ ዞን ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት | ኢትዮጵያ | DW | 25.04.2022

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ኢትዮጵያ

በኮንሶ ዞን ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት

በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ  ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም በ30 ሚሊየን ብር ወጪ እንቅስቃሴ መጀመሩን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሥራ ሃላፊዎች ገለጹ። በዚሁ የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት በግጭቱ የወደሙ ቤቶችን የመገንባትና የፈራረሱ የመሠረተ ልማቶችን የመጠገን ሥራዎች ይከናወናሉ ተብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:16

የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት

በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ  ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም በ30 ሚሊየን ብር ወጪ እንቅስቃሴ መጀመሩን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሥራ ሃላፊዎች ገለጹ። ሃላፊዎቹ እንዳሉት ከባለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ወደ ሥራ በተገባው በዚሁ የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት በግጭቱ የወደሙ ቤቶችን የመገንባትና የፈራረሱ የመሠረተ  ልማቶችን የመጠገን ሥራዎች ይከናወናሉ ፡፡ በዞኑ ከ 80 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለው በሚገኙበት ሁኔታ ማህበሩ የጀመረው ድጋፍ ያወደሱት የኮንሶ ዞን መስተዳድር ሃላፊዎች ድጋፉ ከተፈናቀለው ህዝብ አንጻር ኢምንት በመሆኑ ሌሎች አካላትም እጃቸውን እንዲዘረጉ ሲሉ ጠይቀዋል፡

በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን ባለፉት ሦስት ዓመታት በድንበር መካለልና ከመዋቅር ጥያቄ ጋር በተያያዘ በተካሄደው ግጭት ከ50 ሺህ በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ከዞኑ መስተዳድር የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ በዞኑ አንጻራዊ መረጋጋት በታየባቸው የሰገን ዙሪያ ወረዳና የኮልሜ ክላስተር ቀበሌያት ተፈናቃዮችን መልሶ የማስፈር ሥራዎች በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

የኢትዮጰያ ቀይ መስቀል ማህበር ወደአካባቢያቸው የተመለሱ ነዋሪዎችን መልሶ ለማቋቋም ያስችላል ያለውን የ30 ሚሊዮን ብር ኘሮጀክት ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡ ኘሮጀክቱ በዋናነት በግጭቱ የወደሙ መኖሪያ ቤቶችን መልሶ የመገንባት ሥራዎችን እንደሚያከናውን በማህበሩ የኮንሶ ዞን ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ፀሐፊ አቶ ሳይካቶ ሮባ ለዶቼ ቬለ DW ገልፀዋል፡፡

ከባለፈው የመጋቢት ወር መግቢያ አንስቶ በሥራ ላይ የሚገኝው ፕሮጀክት ከመኖሪያ ቤት ግንባታ በተጨማሪ የውሃ ተቋማትን ጨምሮ በግጭቱ የወደሙ የመሠረተ ልማቶች መልሶ የመገንባት ተግባራት ይከናወናሉ ተብሏል፡፡

Äthiopien Konso Zone Konflikt

በተለይም ነዋሪዎቹ አቋርጠው የነበረውን የእርሻ ሥራ እንቅስቃሴ አንዲጀምሩ ለማድረግ የዘር ፣ የማዳበሪያና ፣ የእርሻ መገልገያ ቁሳቁሶች አቅርቦት እንደሚደረግም ፀሐፊው አቶ ሳይካቶ ተናግረዋል፡፡

በኮንሶ ዞን ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ከፈኔ ኢጫሮ በበኩላቸው በኘሮጀክቱ በተደረጉ ድጋፎች ከ3ሺህ በላይ አባወራዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል፡፡ ይሁን እንጂ አሁን የተጀመረው ድጋፍ ከተፈናቀለው ከ80 ሺህ ሕዝብ በላይ ጋር ሲነጻጸር ኢምንት መሆኑን የጠቀሱት ሃላፊው ሌሎች አካላት እጃቸውን እንደዘረጉም ጠይቀዋል፡፡

በደቡብ ክልለ ኮንሶ ዞን በድንበርና በመዋቅር መነሻ ሰበብ ተከስቶ  የነበረው ግጭት ከያዝነው ሚያዚያ ወር መግቢያ አንስቶ አንጻራዊ ሰላም ቢታይበትም አሁንም አልፎ አልፎ ግጭቶች እንደሚስተዋሉ ከአካባቢው የተገኘው መረጃ ያመለከታል፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ልደት አበበ

አዜብ ታደሰ

 

 

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የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በኮንሶ ዞን  የተባባሰው ጥቃት  04.04.2022

የአካባቢው ነዋሪዎች  እንዳሉት ጥቃቱ የተደራጁ በተባሉ ኃይሎች እየተፈፀመ የሚገኘው በወረዳው ገርጪ፣ ዱገያና ሰገን ገነት በተባሉ የገጠር ቀበሌያት ውስጥ ነው፡፡ አንድ የዓይን እማኝ ጥቃት አድራሾቹ ከባለፈው ዓርብ ጀምሮ ቀበሌያቱን በመውረር አሁን ድረስ መኖሪያ ቤቶች እያቃጠሉ ይገኛሉ ሲሉ ለዶቼ ቬሌ DW  በስልክ ገልፀዋል ፡፡

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በኮንሶ ዞንና በአጎራባች ወረዳዎች ታጣቂዎች በርካቶችን ገደሉ 19.11.2020

በደቡብ ክልል በኮንሶ ዞን እና በሁለት አጎራባች ወረዳዎች ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 15 ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸውን የዐይን እማኞች ተናገሩ።  የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ እንዳሉት ጥቃቱ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት የተፈጸመው በኮንሶ ዞን ፣ በአማሮ አና በቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ነው።

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በሰገን ዙሪያ ወረዳ በአምስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ መምህራን የክልልና የወረዳ መስተዳድር አካላት በገጠሙት እሰጥ አገባ ደሞዝ ካጣን አንድ ዓመት አስቆጠርን እያሉ ነው ። መምህራኑ ክፍያው ባለመፈጸሙ ምክንያት ለነቤተሰቦቻችን ለችግር ተዳርገናል ፣ ከመካከላችን መታከሚያ በማጣት ሕይወቱ ያለፈም አለ ብለዋል።