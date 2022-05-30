በክረምት ቅጽበታዊ ጎርፍ እንደሚጠበቅ ተገለፀ

በሐምሌና ነሐሴ በሚኖረው ከባድ ዝናብ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊኖር እንደሚችል የገለጹት ወይዘሮ ጫሊ አዲስአበባን ጨምሮ ከተሞች ካሁኑ የጎርፍ መሄጃ ትቦዎችን መጥረግን ጨምሮ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል።
በመጪው የክረምት ወቅት በተለይም በሐምሌና ነሐሴ ቅጽበታዊ የጎርፍ አደጋ ሊያደርስ የሚችል ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ አስጠነቀቀ። ድርጅቱ ለDW እንደተናገረው በመጪው ክረምት የሚኖረው የዝናብ መጠንና ስርጭት መደበኛና ለመደበኛ ተቀራራቢ ይሆናል።
በመጪው ክረምት አወንታዊና አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ አለም አቀፋዊና አካባቢያዊ የአየር ጠባዮችን መገምገማቸውን የገለጹልን የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ወይዘሮ ጫሊ ደበሌ በዚሁ ትንታኔ መሰረት መጪው ክረምት በአብዛኛው የክረምት ተጠቃሚ የአገሪቱ አካባቢዎች መደበኛና ለመደበኛ ተቀራራቢ የዝናብ ስርጭት ይኖራል ብሏል።
በድሬዳዋ ከወትሮው በተለየ የአየር ሙቀት እንደጨመረና ነዋሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የከተማ አስተዳደሩ ማስጠንቀቁ ይታወሳል። በያዝነው ወር በድሬዳዋ በዓፋር ደቡብ ሶማሌ ጋምቤላና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድሮ ከነበረበት ሙቀት የጨመረበት ሁኔታ እንዳለ ዳይሬክተሯ አክሏል።
በሐምሌና ነሐሴ በሚኖረው ከባድ ዝናብ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊኖር እንደሚችል የገለጹት ወይዘሮ ጫሊ አዲስአበባን ጨምሮ ከተሞች ካሁኑ የጎርፍ መሄጃ ትቦዎችን መጥረግን ጨምሮ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ