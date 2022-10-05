በካማሺ ዞን የኔትዎርክ መቆራረጥና የሕዝቡ ስሞታ

አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪዎች ከወዳጅ ዘመዳቸው ጋር ለመገናኘትም አዳጋች መሆኑን አብራርተዋል፡፡ የባንክ አገልግሎትም በኔትርክ ምክንያት መቋረጡን ጠቁመዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ከመስከረም 6/2015 ዓ.ም አንስቶ የኔትወርክ አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች አስታወቁ፡፡ በሌላ የኢንተርኔት አገልግሎት ያልተቋረጠበት ወረዳ ሆነው ስለ ጉዳዩ መረጃ ያጋሩን የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት ባለፉት 19 ቀናት በኔትወርክ መቋርጥ ምክንያት የባንክ አገልግሎትም እያገኙ እንዳልሆነ ተናግረዋል፡፡ የዞኑ የኮሙኔኬሽን መመሪያ እና ባህል ቱሪዝም ቢሮ ተወካይ አቶ ጀርሞሳ ተገኜ የአገልግሎቱ መቋረጥ ትክክል መሆኑን አረጋግጠዋው ከኢንርነት ጋር ግንኙነት ባላቸው ተቋማት ላይ ተጽህኖ እያሳደረ እንደሚገኝ አክለዋል፡፡
በካማሺ ዞን ስር በሚገኙት አምስት ወረዳዎች እና 68 በሚደርሱ ቀበሌዎች ውስጥ የኔትወርክ አገልግሎት ከመስረም ወር መጀመሪያ አንስቶ ተቋርጦ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ገልጸዋል፡፡ ከዞኑ ከተማ ረጅም ርቀት በመጓዝ የኔትወርክ አገልግሎት ወደሚገኝበት ስፍራ በመሄድ አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪዎች ከወዳጅ ዘመዳቸው ጋር ለመገናኘትም አዳጋች መሆኑን አብራርተዋል፡፡ የባንክ አገልግሎትም በኔትርክ ምክንያት መቋረጡን ጠቁመዋል፡፡ ወደ ተቋሙ ምዕራብ ሪጅን ቅሬታቸውን ለማቅረብ እጀባ ስለሚያስፈልግ መሄድ አለመቻላቸውን አመልክተዋል፡፡ በዞኑ የሚገኘው የቴለኮም ቅርንጫፍ በብልሽት ሳቢያ አገልግሎቱ መቋረጡን ከመግለጽ ውጪ አፋጣኝ ምላሽ አለመስጠቱን አክለዋል፡፡
የካማሺ ዞን ኮሙኒኬሽን መመሪያና የባህል ቱሪዝም ተወካይ አቶ ጀርሞሳ ተገኜ አገልግሎቱ በሁሉም የዞኑ ወረዳዎች መቋረጡን ለዶይቼቨለ አመልክተዋል፡፡ በዞኑ አዋሳኝ በሆነው ሳሲጋ በሚባል ወረዳ ውስጥ ብልሽት እንዳጋጠመው ከዞኑ የቴለኮም ቅርንጫፍ እንደተረዱ ተናግረዋል፡፡ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአጭር ጊዜ ውስጥ አገልግሎቱ እንደሚመመለስ ቢነገራቸውም እስከ ዛሬው ዕለት አገልግሎቱ አለመጀመሩን አስታውሰዋል፡፡ ብዙ ተቋማት ባንክን ጨምሮ አገልግሎት መስጠት ማቆማቸውን ገልጸው በባንክ በኩል ክፍያ የሚፈጸምላቸው የመንግስት ሰራተኞችም ቅሬታቸውን በማቅርብ ላይ እንደሚገኙ አክለዋል፡፡
ጉዳዩ ከሚመለከተው በምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ የኢትዩ ቴለኮም ምዕራብ ሪጅን ኃላፊ መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ ቢንደውልም ስልካቸውን ባለማንሳታቸው አልተሳካም፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ዮሃንስገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ