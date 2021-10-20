በካማሺ በ2011 ዓም ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ የታሰሩት የተወሰኑ ሰዎች ለህግ ሳይቀርቡ ከ3 ዓመት በላይ እንደሆናቸው ወንድማቸው ከዚህ በፊት እንደታሰረ የነገሩን ነዋሪ ገልጸዋል፡፡ ከ30 በላይ ሰዎች በዞኑ ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ነዋሪው አብራርተዋል፡፡ የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የክልሉ መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲፈልግ ጠይቋል፡፡
በካማሺ ዞንና አሶሳ የታሰሩ ሰዎች ቤተሰቦችና የጉሙዝ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ አቤቱታ
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞንና አሶሳ ከ2011 ዓ.ም አንስቶ የታሰሩ እና ወደ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ 47 ሰዎች እንደሚገኙ የታሰሩ ሰዎች ቤተሰቦችና የጉሙዝ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ አስታወቁ። ለእነዚህ ዜጎች መንግስት በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲያበጅም ፓርቲው ጠይቋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ በበኩሉ ጉዳያቸው በተዘዋዋሪ ችሎት እየታየ ከሚገኙት 179 ከሚሆኑት ሰዎች ውጪ ፍርድ ቤት ያልቀረበ ሰው እንደሌለ ለዶቼቨለ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰረዘ ሲሆን ከዚህ በፊት በክልሉ በተፈጠሩት ግጭቶች ውስጥ እጁ አለበት ተብሎ ሲገለጽ ቆይቷል፡፡
በካማሺ በ2011 ዓ.ም ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉት የተወሰኑ ሰዎች እስካሁን ለሕግ ሳይቀርቡ ከ3 ዓመት በላይ እንደሆናቸው ወንድማቸው ከዚህ በፊት እንደታሰረ የነገሩን ነዋሪ ገልጸዋል፡፡ ከ30 በላይ ሰዎች በዞኑ ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ነዋሪው አብራርተዋል፡፡ የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በበኩሉ የክልሉ መንግስት ለጉዳዩ አፋጣኝ መፍትኄ እንደያበጅም ጠይቋል፡፡ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ከካማሺ ከተማ፣ በአሶሳ ዞን እና መተከልም ይፈታሉ ተብሎ ቃል የተገቡ በፖለቲካ ጉዳይ ታስረዋል ያሏቸው ግለሰቦች አለመፈታታቸውን ገልጸዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጠቅላይ ዓቀቤ ሕግ የህግ ማስፈጸም ዘርፍ ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ አየሁ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየታየ የሚገኙ ተጠርጣሪዎችን አስመልክቶ የቀረበው ቅሬታ የተሳሳተ መሆኑን ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡ በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ጉዳያቸው በተዘዋዋሪ ችሎት እየታየ እንደሚገኝና ከካማሺም ወደ አሶሳ ተልኮ ጉዳያቸው ተጣርቶ የተለቀቁም በርካቶች መሆናቸው ገልጸዋል፡፡ እስካሁን ክስ ያልተመሰረተበት ሰው የለም ያሉት ኃላፊው በእጀባ ከካማሺ ወደ አሶሳ ለመምጣት ፈቀደኛ ያልሆኑ ሰዎች እንደነበሩም ጠቁመዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናቸው ኢንጅፋታ በጉዳዩ ላይ በሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ በካማሺ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ አራት ዓመት የሆናቸው በወንጅል የተጠረጠሩ ሰዎች እንዳሉ መረጃ እንደደረሳቸው ገልጸዋል፡፡ በሕግ ጥላ ስር የሚገኙት ሰዎች ጉዳያአቸው በፌደራል ተዘዋዋሪ ችሎት የሚታይ መሆኑን እና ውሳኔ ሳያገኙ ረዥም ጊዜ እንደሆናቸው ለሚመለከተው አካል ማሳወቃቸውን ጠቁመዋል፡፡
ከመጋቢት 2014 ዓ.ም ወዲህ በካማሺ ዞን የእርቅና የሰላም ጉባኤ በማካሄድ ሠላም መሰፍኑን ነዋሪዎችና የዞኑ አስተዳደር መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ