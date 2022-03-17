 በኦነግ አመራሮች ውዝግብ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ | ኢትዮጵያ | DW | 30.03.2022

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ኢትዮጵያ

በኦነግ አመራሮች ውዝግብ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ

ቦርዱ ውሳኔውን ያሳለፈው በአቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራው የፓርቲው አንደኛ የአመራር ክንፍ አምና መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም. ላካሄደው ጠቅላላ ጉባኤው እውቅና በመንፈግ ነው፡፡ በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የፓርቲው የአመራር ቡድን የቦርዱን ውሳኔ እንደሚቀበል ሲያስታውቅ ሌላኛው ቡድን ግን አሁንም ጉዳዩን በሕግ ለመከታተል እንደሚገደድ ገልጿል፡፡ 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:26

የኦነግ አመራሮች ውዝግብና የምርጫ ቦርድ ውሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) የአመራሮችን ውዝግብ ለመፍታት ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያደርግ ሲል እንደ መፍትሄ አስቀመጠ፡፡ ቦርዱ ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው በአቶ አራርሶ ቢቂላ የሚመራው የፓርቲው አንደኛ የአመራር ክንፍ አምና መጋቢት 04 ቀን 2013 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤው እውቅና በመንፈግ ነው፡፡ በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የፓርቲው የአመራር ቡድን የቦርዱን ውሳኔ እንደሚቀበል ሲያስታውቅ ሌላኛው ቡድን ግን አሁንም ጉዳዩን በሕግ ለመከታተል እንደሚገደድ ገልጿል፡፡ 
ዘጋቢያችን ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኮልናል፡፡
ስዩም ጌቱ 
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ
 

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የኦነግ አመራሮች ውዝግብና የምርጫ ቦርድ ውሳኔ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአቶ ዳውድ ኢብሳ ከቤት ውስጥ እስር መለቀቅ

የአቶ ዳውድ ኢብሳ ከቤት ውስጥ እስር መለቀቅ 17.03.2022

በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ለአንድ ዓመት ያህል ታስረው የቆዩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ መለቀቃቸው ተነገረ። አቶ ዳውድ ለአንድ ዓመት የቁም እስረኛ ኾነው ከቆዩበት ቅጥር ግቢ ካለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ ለመውጣት መቻላቸውን አንድ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አባል ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። 

ከኦነግ አመራር ከእስር የተፈቱት በጠና ታመዋል

ከኦነግ አመራር ከእስር የተፈቱት በጠና ታመዋል 15.03.2022

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከአንድ ዓመት እስር በኋላ ከእስር ቢለቀቁም በኅመም ላይ መሆናቸው ተገለጠ። አቶ ባቴ በቅርቡ ከሌሎች የታሰሩ ባልደረቦቻቸው ጋር የርሀብ አድማ አድርገውም እንደነበር ተገልጧል።

የታቀደው የብሔራዊ ምክክር ላይ የፖለቲከኞች አስተያየት

የታቀደው የብሔራዊ ምክክር ላይ የፖለቲከኞች አስተያየት 10.02.2022

ባለፈው ብሔራዊ ምርጫ ተሳትፎ ያልነበራቸውና በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የሚንቀሳቀሰው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በብሔራዊ ምክክሩ አሳታፊነት ላይም ከወዲሁ ጥያቄ አንስተዋል።