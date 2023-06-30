በኦሮምያ፣ግጭት በትምህርት ላይ ያደረሰው ጉዳት

በዓመቱ በኦሮሚያ ክፉኛ የግጭት ታሪክን ካሳለፉ ወረዳዎች የሆሮ ጉዱሩ ወለጋዋ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ትጠቀሳለች፡፡ በዚህ ወረዳ ነዋሪነታቸውን ያደረጉና በመምህርነት ሙያ የተሰማሩ አስተያየት ሰጪ በዘንድሮ ዓመት በወረዳዋ ትምህርት በውል የቀጠለባቸው ትመምህርት ቤቶች ሶስት ብቻ ናቸው ይላሉ፡፡
በኦሮሚያ ግጭት በተስፋፋባቸው አከባቢዎች የትምህርት ዘርፍ ላይ የደረሰው ጉዳት ቀላል አለመሆኑን የአከባቢው ማህበረሰብ ይናገራሉ፡፡ ከምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ለግጭት ተጋላጭ ወረዳዎች አስተያየት የሰጡን ነዋሪዎች በኣመቱ በግጭት ምክኒያት የተዘጉ ትምህርት ቤቶች በርካታ መሆናቸውን እና ትምህርት የተቋረጠባቸው ወራትም እንደነበሩ ይገልጻሉ፡፡ ባሁን ወቅት ተማሪዎችን ለ8ኛ እና 12ኛ ክፍል ፈተናዎች እያሰዳ የሚገኘው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ግን በዘንድሮ ኣመት በግጭትም ሆነ በድርቅ ምክኒያት ተማሪዎች ትምህርት እንዳያቋርጡ ትረት አድርገያለሁ ይላል፡፡
በዓመቱ በኦሮሚያ ክፉኛ የግጭት ታሪክን ካሳለፉ ወረዳዎች የሆሮ ጉዱሩ ወለጋዋ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ትጠቀሳለች፡፡ በዚህ ወረዳ ነዋሪነታቸውን ያደረጉና በመምህርነት ሙያ የተሰማሩ አስተያየት ሰጪ በዘንድሮ ዓመት በወረዳዋ ትምህርት በውል የቀጠለባቸው ትመምህርት ቤቶች ሶስት ብቻ ናቸው ይላሉ፡፡ “በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ሶስት ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ ነው ትምህርት ሲሰጥ የቆየው፡፡ የወረዳዋ ከተማ አሊቦ፣ በከተማዋ አቅራቢያ ቶኮዩሶ እና ዱግዶ ቦራ ላይ ነው ትምህረት ሲሰጥ የቆየው፡፡ እዚሁ አጎራባች ወረዳችን በአሙሩም በወረዳዋ ከተማ ኦቦራ እና በአገምሳ ብቻ ነው ትምህርት ሲሰጥ የሰነበተው፡፡ ያው ከአብዛኛው የገጠር ቀበሌያት ሰው ስለተፈናቀለ የቻለ በዚያ በከተማ ትምህርት ይቀጥላል ማለት ነው፡፡ በነዚህ ሁለት አጎራባች ወረዳዎች እንደው 90 በመቶ ትምህርት በአግባብ ተሰጥቷል ለማለት ያስቸግራል፡፡”
በነዚህ ወረዳዎች ትምህርት መሰጠት የጀመረው ከ5ኛ ወር በኋላ መሆኑን የሚገልጹት አስተያየት ሰጪው፤ አሙሩ ወረዳ ባላት 23 ቀበሌያት ትምህርት ቤቶች እንደነበሩና ከዚህ ውስጥ ሁለቱ ብቻ በዓመቱ ትምህርት ሲሰጡ መቆየታቸውን ያስረዳሉ፡፡ በጃርደጋ ጃርቴም ቢሆን ቢያን ከ10 በላይ ትምህርት ቤቶች በጸጥታ ምክኒያት ስራቸው ተስተጓጉሏል ብለዋል፡፡ እንደ መምህሩ አስተያየት የበርካታ ተማሪዎች እጣፈንታ በተፈናቀሉበት አከባቢ በቀን ስራ ኑሮን መግፋት የሆባቸውም ቁጥራቸው በቀላል አይገመትም፡፡
ሌላው ግጭት መፈናቀሉ በከፋባት የምስራቅ ወለጋዋ ኪረሙ ወረዳ በመምህርነት ሙያ የሚተዳደሩ አስተያየት ሰጪ በዚህም ወረዳ ከወረዳ ከተማዋ ኪረሙ ውጪ በተረጋጋ መንፈስ በዓመቱ ትምህርት የተሰጠበት አከባቢ የለም ብለዋል በአስተያየታቸው፡፡ “ትምህርት ያለው የወረዳ ከተማ ላይ ብቻ ነው፡፡ አሁን ለ8ኛ ክፍል ፈተና የተዘጋጁት እንደወረዳው 160 ገደማ ተማሪዎች ናቸው፡፡ እነዚህን በአራት ክፍል ከፍለን ልንፈትናቸው ነው አሁን፡፡ ከዚህ በፊት በወረዳ ከተማ ብቻ እንኳ በ10 ክፍል እና ከዚያ በላይ ከፍለን ነበር የምንፈትናቸው፡፡ በዚያ ላይ ህዳር ውስጥ በከፋው ግጭት ተፈናቅለን መጋቢት ላይ ነው ተመልሰን ትምህርት የጀመርነው፡፡ ትምህርት ያቋረጡ ተማሪዎች በቁጥር ባለውቅመም ብዙ ናቸው፡፡”
ከፊታችን ሰኞ ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ለተከታታይ ሁለት ቀናት የ8ኛ ክፍል ፈተና ለመስጠት ዝግጅት መጠናቀቁን በማስመልከት ዛሬ መግለጫ የሰጠው የክልሉ ትምህርት ቢሮ፤ በዚህ የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ብቻ በክልሉ ከ484 ሺኅ በላይ ተመማሪዎች ፈተናውን ለመውሰድ ተዘግጅተዋል ብሏል፡፡ መግለጫውን የሰጡት የትምህርት ቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ቡልቶሳ ሂርጶ፤ “በዘጠኝ ሺህ ትምህርት ቤቶች ገደማ የተማሩትን እነኚህን ተማሪዎች የፈተና ስነምግባር በጠበቀ ጥብቅ ስርዓት ፈተናው በ1 ሺህ 400 ትምህርት ቤቶች በማሰባሰብ ይሰጣል” ብለዋል፡፡
እንደ ትምህርት ቢሮው መግለጫ 323 ሺህ የሚሆኑት በክልሉ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ደግሞ በኦሮሚያ እና አጎራባች ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 22 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፈተና የመስጠት ዝግጅት ተደርጓል፡፡ በዚሁ መሰረት የማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ተፈታኞች ሃምሌ 16 እና 17 ወደየተመደቡበት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው ከሃምሌ 19-21 ይፈተናሉ ተብሏልም፡፡ የተፈጥሮ ሳይንስ ታሪዎች ደግሞ ሃምሌ 22 እና 23 ከተጓጓዙ በኋላ ከሃምሌ 25-28 ፈተናቸውን ወስደው ያጠናቅቃሉ፡፡
ዓምና በ12ኛ ክፍል ፈተና ያጋጠመውን እጅግ አነስተኛ ውጤት እንደ ትምህርት በመውሰድ ዘንድሮ የተለያዩ ሞጁል እና ፈተናዎች በማዘጋጅት ተማሪዎች ለፈተና እንዲዘጋጁ ያላሰለሰ ስራ መሰራቱንም ቢሮው አስረድቷል፡፡ ዶይቼ ቬለ ድርቅ እና ግጭት በተንሰራፋባቸው አከባቢዎች የተስተጓጎለውን ትምህርት በምን አይነት መልኩ ለመድፈን ተሞክሯል በሚል ጥያቄ ያቀረበላቸው የትምህርት ቢሮው ምክትል ኃላፊ፤ “ድርቅ ባለበት አከባቢ የተማሪዎች ምገባ መኖሩ ትምህርት እንዳይስተጓጎል ረድቷል” ነው ያሉት፡፡ አክለውም ቅጭት ትምህርት ባስተጓጎለባቸው አከባቢዎች ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ሂደቱ እንዳይስተጓጎል ጥረት መደረጉንም ገልጸው በፀጥታ ችግሩ ምክኒያት በፈተና ያተዘጋጀን ትምህርት ቤት እንደማያውቁ አንስተዋል፡፡ በኦሮሚያ ክልል በዚህ ዓመት ከቅድመ 1ኛ ደረጃ እስከ 12ኛ ክፍል ከ10.6 ሚሊየን በላይ ተማሪዎች በ27 ሺህ 441 ተቋማት ትምህርት መከታተላቸውን የቢሮው ማስረጃ ያሳያል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ