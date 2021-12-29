በኦሮሚያ የታጣቂዎች ጥቃት እና የኅብረተሰቡ እሮሮ

በኦሮምያ ክልል በምስራቅ እና በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች የተለያዩ ስያሜ ባላቸው ታጣቂዎች የሰዎች ሕይወት ይጠፋል ንብረትም ይወድማል እንደነዋሪዎች አስተያየት፡፡መንግስት በበኩሉ ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠሩ እርምጃዎችን በመውሰድ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ ከምን ጊዜውም በላይ አተኩሬ እየሰራሁ ነው ብሏል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ንጹሃንን ትኩረት አድርገው በታጣቂዎች በሚወሰዱ ጥቃቶች እያማረራቸው እንደሆነ የጥቃቱ ሰለባዎች ገለፁ፡፡ በምስራቅ እና በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች የተለያዩ ስያሜ ባላቸው ታጣቂዎች የሰዎች ሕይወት ይጠፋል ንብረትም ይወድማል እንደነዋሪዎች አስተያየት፡፡ መንግስት በበኩሉ ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠሩ ርምጃዎችን በመውሰድ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ ከምን ጊዜውም በላይ አተኩሬ እየሠራሁ ነው ብሏል፡፡ ሰሞኑን ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኘው የድርባ ሲሚንቶ ፋብሪካን ተቆጣጥረውት ነበር መባሉም ሀሰት ነው ሲል የክልሉ ባለሥልጣን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ