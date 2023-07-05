 በኦሮሚያ ክልል የጤናው ዘርፍ ችግር | ጤና እና አካባቢ | DW | 05.07.2023

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ጤና እና አካባቢ

በኦሮሚያ ክልል የጤናው ዘርፍ ችግር

በኦሮሚያ ግጭት በተራዘመባቸው አከባቢዎች በጤና ተቋማት ላይ በሚደርስ ውድመትና ዝርፍያ የአከባቢው ማኅበረሰብ ተገቢ አገልግሎት ለማግኘት መፈተኑ ተነገረ። ችግሩ ግጭት በተስፋፋባቸው የወለጋ አራት ዞኖች፣ በምዕራብ ሸዋ እና ጉጂ እንደሚሰፋም የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያስረዳል።

በኦሮሚያ ክልል የጤናው ዘርፍ ችግር

በኦሮሚያ ግጭት በተራዘመባቸው አከባቢዎች በጤና ተቋማት ላይ በሚደርስ ውድመትና ዝርፍያ የአከባቢው ማኅበረሰብ ተገቢ አገልግሎት ለማግኘት መፈተኑ ተነገረ። ችግሩ ግጭት በተስፋፋባቸው የወለጋ አራት ዞኖች፣ በምዕራብ ሸዋ እና ጉጂ እንደሚሰፋም የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያስረዳል። ማኅበረሰቡ እና የጤና ባለሙያዎች ደግሞ በፀጥታ ችግሩ ምክንያት ደም እና መድሃኒት እንኳ ተደራሽ ማድረግ ፈታኝ መሆኑ የሰዎች ህይወት ሊታከም በሚችል በሽታ እንዲያልፍ አስገድዷል ባይ ናቸው። 

የጊዳ አያና ሆስፒታል ከወረዳው በተጨማሪ በምሥራቅ ወለጋ ዞን አጎራባች በሆኑ በዙሪያው ለሚገኙ በግጭት ለሚሰቃዩ እንደ ኪረሙ፣ ኢበንቱ፣ ኦቦሪ፣ ሊሙ እና ሀሮ ሊሙ ከመሳሰሉ ወረዳዎች ለሚመጡ ታካሚዎች አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ከአከባቢው የተሻለ አንጻራዊ ሰላም ይስተዋልበታል የሚባልት ይህ ሆስፒታል ቁጥራቸው ከፍ ላሉ ተገልጋዮች አገልግሎት ይሰጣልም ተብሏል። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቂ የደም እና መድኃኒት አቅርቦት አለመኖሩ ሆስፒታሉን የአገልግሎት አሰጣጥ ፈታኝ እያደረገው መምጣቱን የሆስፒታሉ ሥራ አስከያጅ አቶ ሂርኮ ምትኩ ይገልጻሉ። «በአከባቢው ካለው ግጭት የተነሳ በሆስፒታሉ ላይ ያለው ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምሯል። አሁን የእነዚህ አምስት ወረዳዎች ፍላጎት ለማሟላት በቂ አቅርቦት መኖር ነበረበት። በአከባቢው አስተማማን ሰላም ስለሌ ወደ ዞን ከተማ ነቀምቴ በመሄድ መድኃኒት መግዛት አስቸጋሪ ነው። አሁን እንደ ወባ ያለ በሽታ ማገርሸቱ በተለይም ሕጻናትና እናቶችን እየጎዳ ነው። በትራንስፖርት ያለ መንግሥት ፀጥታ አካላት ጥበቃ መንቀሳቀስ አስቸጋሪ ነው። በመሆኑም ቅድሚያ ተሰጥቶ የፀጥታውን ችግር መፍታት ያስፈልጋል።»

እንደ ኃላፊው ማብራሪያ በሚያጋጥመው የደም እጥረት የእናቶች ህይወት እያለፈ ይገኛል፡፡ የመድኃኒት እጥረቱም ቢሆን ማዳን የሚቻለውን ህይወት እየቀጠፈ ነው። ዶይቼ ቬለ እዚህ አከባቢ ከሰፋው የፀጥታ ችግር ጋር በተያያ እየተስተጓጎለ ያለውን የኅብረተሰብ ጤና አገልግሎት ለማሻሻል እንደ እልባት በመንግሥት የተቀመጠው አቅጣጫ ምን ይሆን ሲል የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ተፈራን ጠይቋል። እሳቸው ግን የአከባቢውን ፀጥታ በማሻሻል ሁሉንም የማኅበረሰብ አገልግሎት ለማሳለጥ አሁን የተሻለ ቁመና ላይ እንገኛለን ይላሉ። «ፀጥታው ላይ መንግሥት እየሠራ ነው። መሻሻሎችም አሉ። የመንገድና ትራንስፖርት አገልግሎትም ከባለፈው ዓመት አንጻር አሁን ተሻሽሏል። መንገዶች ጥገና ተደርጎላቸው የትራንስፖርት አገልግሎትም እንዲቀላጠፍና ሰው በአንድ ቀን ነቀምቴ ደርሶ እንዲመለስ እያስቻልን ነው። የጸጥታ ችግር አሁንም አለ። ግን እንደሚራ ሳይሆን ከአምና እንኳ የተሻሻለ የፀጥታ ደረጃ ላይ እንገኛለን።»

በኦሮሚያ መረጋጋት በሌለባቸው በአራቱ የወለጋ ዞኖች፣ በምእራብ ሸዋ እና በጉጂ ዞኖች የተጎዱ የጤና ተቋማት በስፋት መስተዋላቸውን የነገሩን ደግሞ የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶ/ር ተስፋዬ ክበበው ናቸው። ባለፉት ሁለት ዓመታት አንዳንዴ መሻሻል ቢያሳይም በነዚህ አከባቢዎች የመድኃኒት እጥረትም በስፋት እንደሚስተዋል ዶ/ር ተስፋዬ አልሸሸጉም። እንደ ኃላፊው ማብራሪያ ጉዳት የደረሰባቸውን እንዚህ የጤና ተቋማት መልሰው አገልግሎት እንዲሰጡ፤ ዓለም አቀፍና አካባቢያዊ ግብረ ሠናይ ድርጅቶችን በማስተባበር መልሰው ሥራ እንዲጀምሩ ጥሬት ደረጋሉ። በዚህም ከላይ በተጠቀሱ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች በሙሉ አቅማቸውም ባይሆን እና አገለግሎቱን በወጥነት ባይሰጡም የጤና ተቋማቱ መልሰው ወደ አገለግሎት እንዲገቡ ግን ቢሮያቸው እንደሚጥር አስረድተዋል። ከውድመትም በላይ ስርቆት ለህክምና አገለግሎት መስተጓጎል ዋናው ምክንያት ነው ያሉን የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊው ዶ/ር ተስፋዬ፤ ስርቆቱ በየትኛውም አካል ሊፈጸም እንደሚችል አስገንዝበዋል። በመንገድ ላይ የአምቡላንሶች እና ተሸከርካሪዎች ቃጠሎ መፈጸሙ ደግሞ ፈተናውን ማክበዱንም አብራርተውልናል። ከአንድ ሳምንት በፊት በኦሮሚያ ክልል በጤና ተቋማት ላይ እየደረሰ ያለው ውድመትና ዝርፊያ አሳስቦኛል ሲል መግለጫ ያወጣው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ (ICRC) በምዕራብ ወለጋ መንዲ ብቻ 42 የጤና ተቋማት መውደማቸውን አሳውቋል።

ሥዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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በኦሮሚያ ክልል የጤናው ዘርፍ ችግር

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የኢትዮጵያ መንግሥት እና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በሚያዝያ የጀመሩት የሰላም ንግግር ለኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ችግር መፍትሔ ያበጃል የሚል ተስፋ ተጥሎበት ነበር። የሁለቱ ወገኖች የሰላም ንግግር እንደቆመ ሲሆን እስካሁን በተጨባጭ የታየ ለውጥ የለም። የክልሉ ነዋሪዎች እሮሮም እንደቀጠለ ነው።

በኦሮሚያ ክልል የጤና ተቋማት መጎዳት

በኦሮሚያ ክልል የጤና ተቋማት መጎዳት 27.06.2023

ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ከሰሞኑ ይፋ ባደረው ዘገባ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ተቋማት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው አመልክቷል። ድርጅቱ እንደሚለው በክልሉ ውስጥ ረዥም ጊዜያትን ያስቆጠረው ግጭት ጦርነት በምዕራብ ወለጋ ቤጊ ወረዳ ብቻ የሚገኙ 42 የጤና ማዕከላትን ከጥቅም ውጪ አድርጓል።

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« ግጭቱ መሬት ጦም አሳድሯል» 30.06.2023

«ወጥተህ ማረስ አትችልም፡፡ አብዛኛ ከብት በመዘረፉ የምታረስበት በሬም ያስቸግራል፡፡ ከከተማ ወጣ ካልክ የተለያዩ ግድያዎች ሊያጋጥም ስለምችልም ስጋት ነው፡፡ ይህ ችግር ነው እንግዲህ ግብርናን አስተጓጉሎ እየፈተነን ያለው፡፡ እኔን ጨምሮ የትኛውም አርሶ አደር አሁን በከተማ ውስጥ ከትሟል ወጥቶ ማረስ አልተቻለም፡፡»