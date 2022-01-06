በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች የተፈጸሙ ጥቃቶች እና የመንግሥት ምላሽ  

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች ፈጽመዋል ያላቸውን አካላት መንግሥት አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ አሳሰበ። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር እና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን በክልሉ በተፈጸሙ ጥቃቶች «በኦሮሞውም፣ በአማራውም በሌላውም» ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን እና ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳም ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ትናንት ማምሻውን በማህበራዊ ድረ ገጹ ይፋ ባደረገው መግለጫው አስታውቋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስተዳደር እና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን በጉዳዩ ላይ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ምላሽ በተጠቀሱት ስፍራዎች የሸኔ ቡድን በነዋሪ ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸው የደረሰው ጉዳት በሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ላይመሆኑን እና ማንነትን መሰረት ያደረገ አይደለም ብለዋል።
በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አንድ ወረዳ ውስጥ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ አምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የጠቀሰው ኢሰመጉ በታህሳስ 11 ቀን 2014 ዓ.ም እንዲሁ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ወረዳ መንቃታ በተባለ ቀበሌ ውስጥ አስር የሚደርሱ ሰዎች ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ በሸኔ ቡድን ህይወታቸው ማለፉን ገልጿል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ማንነትን መሠረት አድርገው የሚፈጸሙ ጥቃቶች በቂ ትኩረት ሊሠጣቸው እንደሚገባ ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። መግለጫውም በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች በዚህን ወር መጀመሪያ አንስቶ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ጠቅሷል፡፡ በተጠቀሱት ስፍራዎች መካከልም የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ጃርዳጋ ጃርተ፣እና አሙሩ ወረዳዎች እንዲሁም በምእራብ እና ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳዎች ይገኙበታል፡፡
ታህሳስ 23 እና 24 ቀን 2014 ዓ.ም በሆሮ ጉደሩ ወለጋ ዞን ሁለት ወረዳዎች ውስጥ ሸማቂዎች አደረሱት ባለው ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉን መረጃ እንደ ደረሰው ኢሰመጉ በመግለጫ ጠቁሟል፡፡ በምዕራብ ሸዋ ዞን እንዲሁ ታህሳስ 12 ቀን መንግስት አሸባሪ ብሎ በፈረጀው እና የመንግሥት ባለሥልጣናት "ሸኔ" እያሉ በሚጠሩት ቡድን ጥቃቶች መድረሳቸውን አብራርቷል።
የአሮሚያ ክልል መንግስት በበኩሉ በተጠቀሱት ስፍራዎች ከዚህ ቀደም በሸማቂዎች ጉዳት መድረሱን አመልክቷል። ነገር ግን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በተወሰኑ የህዝብን አንድነት በማይፈልጉ አካላት ሊደርስ እንደሚችልም ጠቁመዋል። የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ማብራሪያ በኢሰመጉ ከተጠቀሱት ስፍራዎች ለአብነትም ምእራብ ሸዋ ውስጥ ደርሰዋል የተባለው ጥቃት ማንነትን መሰረት ያደረጉ አይደለም ብለዋል፡፡ ከሠላም ሚኒስቴርና ከክልሉ የተውጣጡ ተወካዮች በቦታው ባደረጉት ማጣራት ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት አለመሆኑን ማረጋገጣቸውንና በሁሉም ነዋሪ ላይ የደረሰ ጥቃት ነው ብለዋል።
መንግስት በነዋሪው ላይ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን አጣቶ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድና ለድርጊቱ ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ ማፈላለጉ ላይ በብርቱ እንዲሰራ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አሳስቧል፡፡ ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ የሀገር ሽማግሌዎች፣የሀይማኖት አባቶች እና ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል።
ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ