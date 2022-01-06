 በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ዞን የጸጥታ ሁኔታ | ኢትዮጵያ | DW | 17.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ዞን የጸጥታ ሁኔታ

በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን ታጣቂዎች ግድያ እና ዘረፋ እየፈጸሙ መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። ከሰዮ ወደ አምቦ የሚወስደው መንገድ በታጣቂዎች መዘጋቱን የሰዮ ከተማ ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል። ችግሩን ለመቅረፍ እርምጃ ሲወስድ መቆየቱን የገለጹት የምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሳሕሉ ድሪብሳ "ነገሩ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይተካከላል" ብለዋል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:29

በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ዞን የጸጥታ ሁኔታ

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ከመዲናዋ አዲስ አበባ በስተምዕራብ 250 ኪ.ሜ ገደማ ላይ የምትገኘዋ የዳኖ ወረዳ ዋና ከተማ ሰዮን መኖሪያቸው ማድረጋቸውን የሚገልጹት፤ ነገር ግን ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን አስተያየት ሰጪ ከከተማዋ ውጪ ያሉት በርካታ ስፋራዎች ለመንቀሳቀስ ስጋት መሆኑን ነሳሉ፡፡ ታጣቂዎች በርካታ የወረዳው ገጠር ቀበለያትን በመቆጣጠራቸውም ወደ ከተማዋ ምንም አይነት ምርት እንደማይገባ በመግለጽ፤ ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠለ አንድም የከተማ ነዋሪ ከመራብ አይተርፍም ብለዋል።
እንደ አስተያየት ሰጪው በወረዳው የገጠር ቀበለያቱ የአርሶ አደሩ ሃብት ይዘረፋሉ፤ የተወቃ እህልም ወደ ጎተራ አይገቡም፡፡ በወረዳው መድኃኒትና የትኛውንም ሸቀጣሸቀጥ ለማግኘትም ፈታኝ መሆኑ ተገልጿል፡፡ ሌላም ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የአከባቢው ነዋሪ አየሁ ያሉትን እንዲህ በማብራራት አከሉ፡፡ እንደ የአይን እማኞቹ የአከባቢው ነዋሪዎች ገለጻ በየጊዜው ሰዎች ይገደላሉ፤ አንዳንዴም አንስተው ለመቅበር እንኳ አይፈቀድላቸውም፡፡

Äthiopien | Wahlen | Oromia

በወረዳው የመንግስት መዋቅር እና የፀጥታ ሃይሎች ምላሽ ምን እንደሚመስልም ነዋሪዎቹን ጠየቅናቸው።
በነዋሪዎቹ ስጋትና እሮሮ ላይ የምዕራብ ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳህሉ ድሪብሳ ጋ ደውለን ስለ ሁነታዎቹ አንስተንላቸዋል፡፡ ዋና አስተዳዳሪውም በዞናቸው በርካታ ወረዳዎች እንደሚንቀሳቀስ የገለጹት ኦነግ ሸኔ ያሏቸው ታጣቂ ቡድን በዚ የዳኖ ወረዳም እንደሚንቀሳቀስና በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ያሉት ሰቆቃ እንደሚያደርስ ይታወቃል ብለዋል፡፡ በመሆኑም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆኑ የተቀናጀ ያሉትን እርምጃ በታጣቂዎች ላይ የመውሰድ ስራ እተከናወነ ነውም ብለዋል። የምዕራብ ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳህሉ ታጣቂዎችን የብሔር ግጭት ለማስነሳት ጥረት እንደሚያደረጉም በማመልከት፤ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ ግን ግድያ እንደሚፈጽሙም ተናግረዋል፡፡

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጣቸው መግለጫዎች ታጣቂዎች በተለያዩ አከባቢዎች ላይ ከሚያደርሱት ጥቃት ባሻገር፤ በኦሮሚያ አንድም በታጣቂዎች ስር የሚገኝ ቀበሌ አለመኖሩን ያወሳል፡፡ የክልሉ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ባለፈው ሳምንት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እንዳረጋገጡት ግን በክልሉ በታጣቂዎች ብቻ ከ500 ሺህ በላይ ህዝብ መፈናቀሉን መግለፃቸው ይታወሳል፡፡

ስዩም ጌቱ 
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሰ


 

Audios and videos on the topic

በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ዞን የጸጥታ ሁኔታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች የተፈጸሙ ጥቃቶች እና የመንግሥት ምላሽ

በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች የተፈጸሙ ጥቃቶች እና የመንግሥት ምላሽ 06.01.2022

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች ፈጽመዋል ያላቸውን አካላት መንግሥት አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ አሳሰበ። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር እና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን በክልሉ በተፈጸሙ ጥቃቶች «በኦሮሞውም፣ በአማራውም በሌላውም» ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።

Election preparation in Oromia region, west Shewa. Landscape in Oromia region, west Shewa, Ambo District, Ethiopia Date: 19.06.2021

ምርጫ እና አስፈላጊው የፀጥታ ቅድመ ዝግጅት  19.06.2021

ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ሜታ ወልቂጤ ወረዳ ባለፈው ረቡዕ በታጣቂዎች ተፈጽሟል በተባለ ጥቃት ባለፈው የዘጠኝ ሰዎች ህይወት አልፏል።የምዕራብ ሸዋ ዞን ለዶቼቬለ እንደተናገረው ፣በጥቃቱ 8 የፌዴራልና የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ባለሙያዎችና አንዲት የአከባቢው ነዋሪ ናቸው የተገደሉት። ጥቃቱ ከተሰነዘረባቸው መካከል ሁለቱ በህይወት ተርፈዋል።

4.08.2020 Awash River flooded many villages and Towns along its Banks

በሶስት ክልሎች በጎርፍ መጥለቅለቅ ጉዳት ደረሰ 04.09.2020

በኢትዮጵያ ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ጠንክሮ የሰነበተው የክረምቱ ዝናብ በተለያዩ ክልሎች የጎርፍ መጥለቅለቅ አስከትሏል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች የወንዞች ሙላትን ተከትሎ በተፈጠረ የጎርፍ መጥለቅለቅ በርካቶች ከመኖርያ ከቄዬአቸው ተፈናቅለዋል፤ በንብረት ላይም ጉዳት መድረሱ ተነግሯል።