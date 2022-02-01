በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በታጣቂዎች ይፈፀማል የተባለው ጥቃት

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በተቆጣጠሩአቸው አከባቢዎች መደበኛ ኑሮ መምራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች አመለከቱ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች በየጊዜው በታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ግድያ እና የንብረት ውድመት አስከፊ ያሉት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አማረዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በተቆጣጠሩአቸው አከባቢዎች መደበኛ ኑሮ መምራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች አመለከቱ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች በየጊዜው በታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ግድያ እና የንብረት ውድመት አስከፊ ያሉት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አማረዋል፡፡ የአከባቢው ባለስልጣናት በፊናቸው አሁን ላይ በስፍራዎቹ ያሉት የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች በቂ ባለመሆናቸው በየመዋቅራዊ ደረጃው ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ እየተጠበቀ ነው ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ