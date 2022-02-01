 በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በታጣቂዎች ይፈፀማል የተባለው ጥቃት | ኢትዮጵያ | DW | 01.02.2022

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ኢትዮጵያ

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በታጣቂዎች ይፈፀማል የተባለው ጥቃት

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በተቆጣጠሩአቸው አከባቢዎች መደበኛ ኑሮ መምራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች አመለከቱ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች በየጊዜው በታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ግድያ እና የንብረት ውድመት አስከፊ ያሉት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አማረዋል፡፡

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በስፍራዉ ላይ ያሉ የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች ለጥበቃዉ በቂ አይደሉም

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በተቆጣጠሩአቸው አከባቢዎች መደበኛ ኑሮ መምራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች አመለከቱ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች በየጊዜው በታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ግድያ እና የንብረት ውድመት አስከፊ ያሉት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አማረዋል፡፡ የአከባቢው ባለስልጣናት በፊናቸው አሁን ላይ በስፍራዎቹ ያሉት የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች በቂ ባለመሆናቸው በየመዋቅራዊ ደረጃው ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ እየተጠበቀ ነው ብለዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ

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በስፍራዉ ላይ ያሉ የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች ለጥበቃዉ በቂ አይደሉም  

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በሰሜን ኢትዮጲያ በተካሄደው ጦርነት በአማራ ክልል ተፈናቅለው ከነበሩት ነዋሪዎች መካከል አብዛኞቹን ወደቀደመ ቦታቸው የመመለስ ስራ መከናወኑን የፌደራል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ገለፁ። በጦርነቱ በአማራ ክልል ተፈናቅለው ከነበሩት 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተፈናቃዮች መካከል እስከአሁን 1 ነጥብ 2 ሚሊዮኑን ወደ ቀያቸዉ ተመልሰዋል።

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የዓለም ዜና፤ ጥር 23 ቀን፤ 2014 ዓ.ም ሰኞ 31.01.2022