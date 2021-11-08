 በኦሮሚያ ከተሞች የተደረገዉ ሰልፍ | ኢትዮጵያ | DW | 05.11.2021

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ኢትዮጵያ

በኦሮሚያ ከተሞች የተደረገዉ ሰልፍ

በየከሞቹ አደባባይ የወጣዉ ሕዝብ የኢትዮጵያ መንግሥት በአሸባሪነት የፈረጃቸዉን ህዝባዊ ወያኔ ሐሪነት ትግራይ (ሕወሃት) እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር (ኦነግ ሸኔ)ን አዉግዟል። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ለመስጠትም ቃል ገብቷል።

Äthiopien | Proteste gegen OLA und TPLF

                     

በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ 19ኝ ከተሞች ዛሬ የኢትዮጵያ መንግሥትን የሚደግፉ የአደባባይ ሰልፎች ተደረጉ። በየከሞቹ አደባባይ የወጣዉ ሕዝብ የኢትዮጵያ መንግሥት በአሸባሪነት የፈረጃቸዉን ህዝባዊ ወያኔ ሐሪነት ትግራይ (ሕወሃት) እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር (ኦነግ ሸኔ)ን አዉግዟል። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ለመስጠትም ቃል ገብቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ  በተለይ የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር አዲስ አበባ አካባቢ መሽጓል እየተባለ የሚናፈሰዉ ዘገባ ፕሮፓጋንዳ በማለት አጣጥለዉታል። ተመሳሳይ ሰልፎች ይቀጥላሉ ተብሏልም።

 ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

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የኦሮሚያ ከተሞች ሕዝብ የአደባባይ ሰልፍ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Titel : A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Author: Shewangizaw Wegayehu DW Korri Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa, Addis Abeba

በደቡብ ኢትዮጵያ የቀጠለው ሰልፍ 08.11.2021

ለሰልፈኞቹ ንግግር ያሰሙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ «የተወረረው የአማራ እና የአፋር ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያውያን ናቸው» በማለት ተናግረዋል።

A man holds the Ethiopian national flag during a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ለማሳየት በተካሔደ ሰልፍ ድምጻዊ ታሪኩ "ሽምግልና ይሻላል" የሚል ጥሪ አቀረበ 07.11.2021

ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ለማሳየት በተካሔደ ሰልፍ ድምጻዊ ታሪኩ ጋንካሲ "ሽምግልና ይሻላል" የሚል ጥሪ አቀረበ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታዳሚ በተገኘበት ሰልፍ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ "እንነሳ፤ የመከላከያ ሠራዊታችንን እንቀላቀላቸው፤ አብረናቸው እንቁም" የሚል ጥሪ አቅርበዋል።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር