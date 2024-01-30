በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች የተራዘሙት ግጭቶች እና መውጫውማክሰኞ፣ ጥር 21 2016
በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች የተራዘሙት ግጭቶች እና መውጫው
በኢትዮጵያ ውስጥ ቀዳሚ ትልልቅ ግዛቶች በሆኑ ኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች የተራዘመው ግጭት በአንድም ይሁን በሌላው የሁለቱን ክልሎች ህዝብ ክፉኛ ያማረረ ሆኗል፡፡
ግጭቶቹ ከወራት ወደ ዓመታት እየተሸጋገሩ በሄዱ ቁጥር በነዋሪው ህዝብ ላይ የሚያሳርፉትም አሉታዊ ተጽእኖው በዚያው ልክ እየከፉ ስለመሆናቸው ነው የሚነሳው፡፡
በሁለቱ ክልሎች ስለተራዘመው ግጭት እና እልባቱ ሥዩም ጌቱ ከአአ ዘገባ አሰናድቷል፡፡
የኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች ግጭቶች መሰረታዊ መንስኤ
በኦሮሚያ ክልል በተለይም መንግስታዊ ለውጥ በ2010 ዓ.ም. አጋማሽ በአገሪቱ በተስተዋለ ማግስት መስተዋል የጀመረው የትጥቅ እንቅስቃሴ፤ በዚያን ጊዜ በውስን የክልሉ አከባቢዎች የተወሰነ ብመስልም አሁን ላይ በጸጥታ ችግሩ ገፈት ቀማሽ ያልሆነ የሌሌ እስከሚመስል በእጅጉ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል፡፡ እልባት አልባ ሆኖ ቢያንስ አምስት ዓመታትን ለደፈነው ለዚሁ ግጭት መሰረታዊው ምክኒያት ምን ይሆን የተባሉት የክልሉን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉት የተቃዋሚው ኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) የፖለቲካ ኦፊሰር በቴ ዑርጌሳ፤ “የግጭቱና አለመተማመኑ መነሻ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከህብረብሔራዊ ፌዴራሊዝም ይልቅ ቀደም ተብሎ የነበሩ ስርዓቶችን የሚያጎላ የሚመስል ንግግር ማብዛቱ ነው” ይላሉ፡፡ከምዕራብ ወለጋ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመመለስ ስለመታቀዱ
አቶ በቴ ከኦሮሚያም ባሻገር በአማራ ክልል ስለተስፋፋው ግጭትም ተጠይቀው፤ በትግራዩ ጦርነት ከመንግስት ጎን ሆነው የተዋጉት የአማራ ክልል ኃይሎች መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የነበረውን ልዩነት በሰላማዊ መንገድ እልባት መስጠቱን በጥርጣሬ ማየታቸው ትልቁ መንስኤ ነው ብለው መልሰዋል፡፡
በሁለቱ ክልሎች፤ በተለይም በአማራ ክልል ለተስፋፋውና እልባት የራቀው ለመሰለውም ግጭት ትልቁ መንስኤ መንግስት ለግጭቶቹ የሰጠው ግምት ማነስ ነው ያሉት ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ፍልስፍና መምህር የሆኑት ዶ/ር ሲሳይ አሳምሬ ናቸው፡፡ “መንግስት ችግሩን ቀነ ገደም አስቀምጦ በሳምንታት አሊያም በወራት እፈታለሁ ብልም ሊፈታው አልቻለም፡፡ ይህ ደግሞ የችግሩን ባህሪ እና መጠን መንግስት በልኩ ስለመረዳቱ ጥርጣሬን የሚጭር ነው” ይላሉ፡፡ተፈናቃዮች ከጃራ መጠለያ በሦስት ቀናት ልቀቁ መባላቸው ያስከተለው ተቃውሞና ስጋት
የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢ ዶ/ር ራሔር ባፌ ደግሞ በሁለቱ ክልሎች ለተስፋፉት ግጭቶች መሰረታዊው ምክኒያት ከዚህም ባሻገር ነው ብለዋል፡፡ “ብዙውን ጊዜ ግጭቶች በአጭሩ መቀጨት ስገባቸው፤ ድርድርም ቢሆን በጊዜው መደረግ ሲገባው ጊዜው ካለፈ በኋላ ሲሆን ብዙም መፍትሄ አያመጣም” ነው ያሉት፡፡ ከዚያም ባሻገር አሁን በተለይም በሁለቱ ትላልቅ ክልሎች ዳርስከዳር የደረሱ ግጭቶች በጠረጴዛ ዙሪያ እድል በመነፈጋቸው አምልጠው ተስፋፍተዋል ብለውም ያምናሉ፡፡
ከግጭቶቹ የመውጫ እልባት
አስተያየት ሰጪ ባለሙያዎቹ መፍትሄ ያሉትን ከግጭቶቹ የመውጫ መንገድ ስጠቁሙም፤ የተለያዩ ሃሳባቸውን አስቀምጠዋል፡፡ ፖለቲከኛ በቴ ዑርጌሳ ህገመንግስት እና ህገመንግስታዊነትን ማክበር ከችግሩ መውጫ መንገዶች አንደኛው ነው ብለው ያምናሉ፡፡ “ከነፍጥ ውጪ የምንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ሙሉ ነጻነታቸው ብከበርና የፖለቲካ አውዱ እኩል ነጻ ብሆን የታጠቁ አካላትንም ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ የመሳብ እድል ይኖበአማራ ክልል ከ50 በላይ ተፈናቃዮች ከርሀብ ጋር ሕይወታቸው ማለፉራል፡፡ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች ነጻነት ነፍጎ ከሸማቂዎች ጋር መነጋገር ግን ዘላቂ እልባትም አያመጣም” የሚል ሃሳባቸውን አጋርተዋል፡፡
ፖለቲከኛ ራሔል በፊናቸው የግጭቶች እልባት ሃቀኛ ውይይት ማድረግ ነው ባይ ናቸው፡፡ ይህም በመተማመን ካልተደገፈ ተፈላጊውን ሰላም በቅርቡ ሊያመጣ እንደማይችል ሃሳባቸውን አከሉ፡፡ በተለይም ከዚህ ረገድ የመንግስት ቅንነትና ቃሉን አክባሪነት ትልቁን ድርሻ እንዳለው ነው በአስተያየታቸው የገለጹት፡፡
የፖለቲካል ፍልስፍና መምህሩ ዶ/ር ሲሳይ በበኩላቸው፤ ስልጣን ላይ ያለው ምንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ጥልቅ ውይይት አድርጎ የችግሩንም ጥልቀት በሚገባ በመረዳት እውቀትና ጥበብ ላይ የተመሰረተ መፍትሄ መስጠት በጉልህ ይጠበቃል በማለት የመፍትሄ አቅጣጫ ያሉትን አመላክተዋል፡፡
በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች ለተስፋፉ ግጭቶች መንግስት የስልጣን ፍላጎት ያላቸው “ጽንፈኛ” ያሏቸውን “የተወሰኑ አካላትን” ስወቅስ በሁለቱ ክልሎች በትጥቅ የሚንቀሳቀሱ አካላት በፊናቸው ህዝባዊ መሰረት ያለው ጥያቄ ስለማንገባቸው ደጋግመው ይገልጻሉ፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ