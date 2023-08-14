በኦሮሚያ በኬ ሆፉ ቀበሌ በአንድ ቀን “11 ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት ኃይሎች” ተገድለዋል ሲል ኦፌኮ ከሰሰ

በኦሮሚያ ግጭት ቆሞ “የፖለቲካ ችግሮች በውይይትና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ” ጥሪ አቅርቦ እንደነበር የገለጸው የኦሮሞ ፌድራላዊ ኮንግረስ “መንግስት የሰላም ጥሪያችንን ወደ ጎን በመተው ጦርነቱን በመቀጠሉ የህዝባችን እልቂት ተባብሶ ቀጥሏል” ብሏል። በተለያዩ ወረዳዎች በመንግሥት ኃይሎች “ግድያ፤ ተኩሶ ማቁሰል፤ እስር እና ዘረፋ” መፈጸሙን ገልጿል
በሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ግድያ እና ወከባ እንዲቆም ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጠየቁ። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) በተናጠል ባወጡት መግለጫ በተለይም በምዕራብ ሸዋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች መንግስት “የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አሰሳ” ባለው ዘመቻ በርካታ ሰላማዊ ዜጎችን ተጠቂ ያደረገ እርምጃ ወስዷል ብለዋል።የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) የኦሮምያ ወቅታዊ ጉዳይን በማስመልከት ብሎ ባወጣው መግለጫ “ህዝብን በጅምላ በጠላትነት በመፈረጅና በግድያ ተግባር የሚገኝ ዘላቂ ሰላም አይኖርም!” ብሏል፡፡ ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል በመንግሥት ኃይሎች እና በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት (ኦነሠ) መካከል እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተደጋጋሚና “ዘግናኝ” ያለው ግድያዎች እየተፈጸሙ መሆኑም ይታወቃል ሲል በዚሁ መግለጫ አንስቷል። ኦፌኮ ግጭቱ እንዲያቆም እና የፖለቲካ ችግሮች በውይይትና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ደጋግሞ ቢጠየቅም፤ መንግስት የሰላም ጥሪውን ወደ ጎን ብሎ ጦርነቱን በመቀጠሉ የህዝቡ እልቂት ተባብሶ ቀጥሏል ሲልም ወቀሳውን ሰንዝሯል።
በቄለም ወለጋ ዞን መቻራ ከተማ ቢያንስ ሰባት ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች ተገደሉ
ኦፌኮ በዚሁ መግለጫው በአሁኑ ወቅት “የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አሰሳ” በሚል ከነሃሴ 1-4 ቀን 2015 ዓ.ም. በተደረገው ዘመቻ፤ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ፣ ጮቢ፣ ዳኖ፣ ኢልፈታ፣ ግንደበረት፣ ኢሉገላን፣ ሊበን ጃዊ እና ሚዳ-ቀኝ ወረዳዎች ሰላማዊ አርሶአደሮች ላይ ግድያ፣ የመቁሰል እና እስር አደጋዎች በመንግሰት ኃይሎች ተፈጽሟል ነው ያለው። በጮቢ ወረዳ በኬ ሆፉ በሚባል ቀበሌ 11 ሰላማዊ ሰዎች በመንግሥት ኃይሎች መገደላቸውን በስም ዝርዝርም ጭምር ጠቅሶ ዘርዝሯል። በዚሁ ወረዳ 5 ሰላማዊ ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ቆስለው ከ30 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ንብረቶቻቸው ተዘርፈው መታሰራቸውን ከአባሎቼና ከአካባቢው ነዋሪዎች አረጋግጫለሁ ብሏል።
ፓርቲው ተፈጽሟል ባለው ግድያ ከሟቾች ከታዳጊ እስከ 70 ዓመት አዛውንት እንደሚገኙም በመገግለጫው ጠቁሟል፡፡ በዚሁ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ሱልጣን ቃሲም፤ “የተገደሉ ሰዎች ቢያንስ ማስረጃ ተገኝቶባቸው በፍርድ ቤት እስካልተረጋገጠ ድረስ ሰላማዊ ሰው የመባል መብታቸው የተጠበቀ ነበር” ሲሉም አብራርተዋል፡፡በኢልፈታ ወረዳም “ሰፊ የሆነ አፈና፤ ድብደባና ዘረፋ ተካሂዷል” ያለው ኦፌኮ፤ በተመሳሳይ መንገድ በነሐሴ 1 ቀን 2015 ዓ.ም. በአርሲ ዞን መርቲ ወረዳ አቦምሳ ከተማ 02 ቀበሌ አቶ ዚያድ ሃጂ የተባሉ ግለሰብ ወደቤታቸው በመግባት ላይ ሳሉ በተተኮሰባቸው ጥይት ሲገደሉ፤ አብረዋቸው የነበሩት አንድ ሴትና ህጻንም እጃቸው ላይ በጥይት ቆስለው በአዳማ ሆስፒታል በመታከም ላይ ይገኛሉ ብሏል።
የኦሮሚያ ክልል አለመረጋጋት እና የዜጎች ሰቆቃ
በዚሁ ኣመት ሐምሌ ወር ላይም በጅማ ዞን ጌራ ወረዳ ቦርጮ ዴካ ቀበሌ እንዲሁም በሰጠማ ወረዳ ስለ ማዳበሪያ እጥረት ጥያቄ ባነሱ አርሷደሮች ላይ ሰብዓዊ ክብርን በሚያዋርድ መንገድ በህዝብ ፊት አንበርክኮ በጅራፍ በመግረፍ የተፈጸመው ተግባርም አሳፋሪ ነው ብሎታል። አቶ ቃሲል በተጨማሪ ማብራሪያቸው “የተፈጸመው ጥሰትም በዓለም አቀፍ ገለልተኛ ተቋማት ተጣርቶ ተጠያቂነት እንዲኖር ኦፌኮ ያምናል” ብለዋል፡፡ መንግስት ታጣቂዎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ እወስዳለሁ ሲል ለንጹሃን አይጠነቀቅም ሲልም የወቀሰው ኦፌኮ፤ የኢኮኖሚ ድቀትና የኑሮ ውድነት ህዝቡ ለሚያነሳው ፍትሃዊ ጥያቄ እልባት ያልተገኘለት ነው ብሏልም። ኦፌኮ “ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸመውን የጅምላ ግድያና ሌሎች ሰብዓዊ ጥሰቶችን” በጽኑ እንደሚያወግዝም በመግለጫው አትቷል። ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት መካከል የተጀመረው የሰላም ድርድር ወደ ቦታው ተመልሶ የተሳካና ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በየፖለቲካ ድርድሩ እንዲመጣ ፓርቲያቸው በጥብቅ እንደሚያሳስብም ቃል አቀባዩ አቶ ቃሲል ሱልጣን የፖለቲካ ድርጅታቸውን አቋም አንጸባርቀዋል፡፡
የኦሮሞ ፌድራላዊ ኮንግረስ በኦሮሚያ ክልል በጮቢ ወረዳ በኬ ሆፉ በሚባል ቀበሌ 11 ሰላማዊ ሰዎች በመንግሥት ኃይሎች መገደላቸውን በስም ዝርዝርም ጭምር ጠቅሶ ዘርዝሯል።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) በበኩሉ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ “የማያልቀውን ጦርነት እንቋጫለን በሚል ሰላማዊ ዜጎችን ማጥቃት ሊቆም ይገባል” ሲል ጠይቋል፡፡ ፓርቲው መንግስት “በኦሮሚያ ለፖለቲካ ዓላማው ማስፈጸሚያ” ይወስዳል ያለውን ወታደራዊ እርምጃ እንደሚያወግዝም በአቋሙ አሳውቋል፡፡ ኦነግ ገዢውን ፓርቲ በተቸበት በዚሁ መግለጫው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት ባለፉት 5 ዓመታት ተደርጓል ባለው ጦርነት ንጹሃን ዋጋ መክፈላቸውን አንስቷል፡፡ “በንጹሃን ላይ የሚፈጸም ግድያ አሁንም ቀጥሏል” ያለው ኦነግ በኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በሚንቀሳቀስባቸው አከባቢዎች ሰዎች በተደጋጋሚ በጅምላ መገደላቸውን በመግለጫው አመልክቷል፡፡ ኦነግ በዚሁ መግለጫው ባቀረበው ክስ ጽንፈኛ ያላቸው የፋኖ ታጣቂዎች በገዢው ፓርቲ ድጋፍ ተቋቁመው ኦሮሚያ ውስጥ በተለያዩ አከባቢዎች ግድያ እና ዝርፊያን ይፈጽማሉም ሲል ወቀሳውን ሰንዝሯል፡፡ እንደ ኦፌኮ ሁሉ ኦነግም መንግስት ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አሰሳ በሚል በተለያዩ አካባቢዎች ከፍቷል ባለው ዘመቻ የንጹሃን ህይወት ሰለባ መሆኑን አመልክቶ፤ ለዘላቂ መፍትሄው ውይይት ብቸኛው አማራጭ ነው ብሏል፡፡ በፓርቲዎቹ ክስ እና ጥያቄ የመንግስት ምላሽ እና ማብራሪያ ለማግኘት ለኦሮሚያ ክልል የኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም ለፌዴራል መንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስትር እና ሚኒስተር ዴኤታ ደውለን አስተያየታቸውን ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልሰመረም፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ