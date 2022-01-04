 በኦሮሚያ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አከባቢ ይደርሳል የሚባለው ጥቃት | ኢትዮጵያ | DW | 04.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በኦሮሚያ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አከባቢ ይደርሳል የሚባለው ጥቃት

አቶ ኃይሉ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት በሚያወጡባቸው አከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጥቃት ቢያደርሱም አሁን  ሲጋት አይደሉም ብለዋል፡፡ በቅርቡ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ የግብዓት ማውጫ አሽከርካሪዎች ስለመታገታቸው የተሰራጨው መረጃም መሰረት የለውም ብለዋል፡፡

Äthiopien Oromia | Zementfabrik

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ እና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ የሲሚንቶ ፋበሪካዎች ዙሪያ ይደርሳሉ የሚባሉ ጥቃቶች ለፋብሪካዎቹ ህልውና ስጋት እንዳይደሉ ክልሉ አስታወቀ፡፡የኦሮሚያ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት በሚያወጡባቸው አከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጥቃት ቢያደርሱም አሁን  ሲጋት አይደሉም ብለዋል፡፡ኃላፊው በቅርቡ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ የግብዓት ማውጫ አሽከርካሪዎች ስለመታገታቸው የተሰራጨው መረጃም መሰረት የለውም ብለዋል፡፡ ስዩም ጌቱ  ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
ስዩም ጌቱ 
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

በኦሮሚያ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አከባቢ ይደርሳል የሚባለው ጥቃት  