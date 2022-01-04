በኦሮሚያ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አከባቢ ይደርሳል የሚባለው ጥቃት  

አቶ ኃይሉ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት በሚያወጡባቸው አከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጥቃት ቢያደርሱም አሁን ሲጋት አይደሉም ብለዋል፡፡ በቅርቡ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ የግብዓት ማውጫ አሽከርካሪዎች ስለመታገታቸው የተሰራጨው መረጃም መሰረት የለውም ብለዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ እና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ የሲሚንቶ ፋበሪካዎች ዙሪያ ይደርሳሉ የሚባሉ ጥቃቶች ለፋብሪካዎቹ ህልውና ስጋት እንዳይደሉ ክልሉ አስታወቀ፡፡የኦሮሚያ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የምርት ግብዓት በሚያወጡባቸው አከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጥቃት ቢያደርሱም አሁን ሲጋት አይደሉም ብለዋል፡፡ኃላፊው በቅርቡ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ የግብዓት ማውጫ አሽከርካሪዎች ስለመታገታቸው የተሰራጨው መረጃም መሰረት የለውም ብለዋል፡፡ ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ