 በኦሮሚያው ግጭት የአብንና የኦፌኮ ውዝግብ | ኢትዮጵያ | DW | 23.11.2022

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ኢትዮጵያ

በኦሮሚያው ግጭት የአብንና የኦፌኮ ውዝግብ

ኦሮሚያ ክልል በብዙ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ጥቃት ለማስቆም መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ ሊያውጅ ይገባል ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅማቄ (አብን) አሳሰበ። ተቃዋሚ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ነገሮች እንዲባባሱ ያደርጋሉ ሲልም ከስሷል። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) በበኩሉ ለችግሮች መባባስ አብንን ይወቅሳል፡፡

በኦሮሚያ የቀጠለው ግጭት


ከቅርብ ወራት ወዲህ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ ከየአካባቢው የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በተለይ የአማራ ተወላጆች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ችግሩ የከፋ መሆኑን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሥራ አስፈፃሚ አባልና የብሔራዊ ጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ዶ/ር ቴዎድሮስ ተክለማሪያም ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
«በኦሮሚያ ክልል በተለይ በሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ በምሥራቅ ሸዋ፣ በወለጋ፣ ያለው ነገር እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። የታጠቀ ሠራዊት ኦነግ ሸኔ፣ በኪራሙ በደራ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ጭምር በጥቃቱ እየተሳተፉ ነው፡፡ በተለይ ምሥራቅ ወለጋ ውስጥ ብዙ ሰዎች ሞተዋል፣ አንድ ሳምንት ሆኖታል፡፡» እንደ ዶ/ር ቴዎድሮስ ተቃዋሚ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ችግሩ እንዲባባስ ከፍተኛ ሥራ እየሠሩ ነው፣ «የአማራ ፋኖም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይል በአካባቢዎቹ አሉ» የሚባለውንም ፈፅሞ ሀሰት ነው ብለዋል፡፡

በነቀምቴ ተፈጸመ የተባለው ጥቃት
«በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ኦፌኮን ኦነግን ጨምሮ ከኋላ ሆነው ይህንን ስለሚያራግቡ የአማራ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል በኦሮሚያ ውስጥ እያጠቃ ነው የሚል የዘር ማጥፋት ምክንያት ነው እየሰጡ ነው ያሉት፣ የአማራ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል በጭራሽ በዚያ አካባቢ እንደሌለ የታወቀ ነገር ነው፣ ሊገባም አይችልም፣ ምንም የታወቀ ነገር ነው፣ ምክንያት ነው፡፡»
የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሙላቱ ገመቹ ግን የተባለውን አይቀበሉም፣ ይልቁንም አብንና ደጋፊዎቹ በግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ ናቸው በማለት ተናግረዋል፡፡

Äthiopien Oromo Federalist Congress

የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ጽሕፈት ቤት


«ፋኖ አለ አይደል እንዴ! በሁሮ ጉድሩ በኩል አስገብቶ ህዝብ በጠቅላላ የሚናጠው በዚያ በኩል ባለው ነው፣ እነሱ እኮ ጦርነት ውስጥ ተካፍለዋል፣ አብን፣ እኛ ጦርነትን ስናወግዝ የሰሜኑን ጦርነት ሁሉ ተካፍለውበታል፣ ሕገመንግሥቱ ይከበር ስንል ሕገመንግሥቱ እንዳለ ይፍረስ የሚሉ ሰዎች ናቸው እኮ ይህን ሁሉ የሚያደርጉት፣ በአገሪቱ ውስጥ ሁል ጊዜ ግጭት እንዲኖር የሚቀሰቅሱት የእነሱ አባላት ናቸው፡፡» ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ግጭትና የመንግሥት ማስተባበያ
የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግሥታት እንዲሁም በአማራ ስም የተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶች ችግሩን ማስቆም እንደሚኖርባቸውም ዶ/ር ቴዎድሮስ አሳስበዋል፡፡ የኦፌኮው ሥራ አስፈፃሚ አቶ ሙላቱ ገመቹ በዚህ ዘመን ጠመንጃ አንስቶ መገዳደል ተገቢ ባለመሆኑ ችግሮች በጠረጴዛ ዙሪያ መፈታት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡ የአብን ሥራ አስፈፃሚ አባል ዶ/ር ቴዎድሮስ ተክለማሪያም በበኩላቸው አሁን የተፈጠረውን ቀውስ ለመፍታት ችግሮች ባሉባቸው አካባቢዎች የአስቸኳይ ጊዜ እንዲታወጅና መከላከያ ሠራዊት እንዲሰማራ ጠይቀዋል፡፡ አንደኛው የሌላውን ታጣቂ ተጠያቂ በሚያደርገው በሰሞኑ የኦሮሚያ አካባቢዎች ግጭቶች የአማራም ሆነ የኦሮሞ ንፁሐን ለሞት፣ ለአካል ጉዳትና ለመፈናቀል ተገድደዋል፡፡ ስለተፈጠረው የሰላም መደፍረስና ስለዜጎች ስቃይ ተጨማሪ አስተያየት ለማካተት የአማራንም ሆነ የኦሮሚያን ክልል ባለሥልጣናትን ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ መልዕክት የገጠመዉ ተቃዉሞ 02.11.2022

በንግግር እና በድርድር ወሳኝነት ፓርቲያቸው እንደሚያምን የገለፁት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተተዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ "ይህ ተቀባይነት የሌለው ነው" ሲሉ የፓርቲያቸውን አቋም ገልፀዋል።

26.10.2022 *** Member of the African Union mediation team, Former Kenyan President Uhuru Kenyatta (L) arrives for the peace talks between the Ethiopian government and Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) held at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) headquarters in Pretoria on October 26, 2022. - The first formal peace talks between the warring sides in the brutal two-year conflict in Ethiopia's Tigray region opened in South Africa on Tuesday. Led by the African Union (AU), the negotiations in Pretoria follow a fierce surge in fighting in recent weeks that has alarmed the international community and triggered fears for civilians caught in the crossfire. (Photo by Phill Magakoe / AFP) (Photo by PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images)

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የኦሮሚያ ክልል ግጭትና የመንግሥት ማስተባበያ

የኦሮሚያ ክልል ግጭትና የመንግሥት ማስተባበያ 26.10.2022

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